La nueva marisquería de Málaga con pescadería propia que acaba de abrir en la capital: con platos de pescado y marisco fresco desde 7 euros

Málaga acaba de sumar un nuevo restaurante con su propia pescadería en el que se puede disfrutar del pescado y el marisco más fresco por apenas unos euros. Se trata de La Mar de Antonio, un nuevo establecimiento de la Carretera de Cádiz en el que degustar del mejor pescaíto frito desde apenas siete euros.

"El sabor del mar, sin complicaciones". Esto es lo que ofrece esta nueva marisquería que han abierto en la capital malagueña los antiguos dueños de la conocida Freiduría Ramonchi, que han decidido iniciar un nuevo proyecto creando su propia freiduría con pescadería propia que, a su vez, está especializada en arroces.

Pescado fresco, marisco y arroces en esta marisquería de Málaga

De ese modo, los clientes pueden degustar en este lugar tanto los mejores productos del mar como paellas y arroces de gran calidad, pero a precios asequibles para todos los bolsillos.

Un negocio que ha hecho de los productos frescos traídos cada jornada su principal carta de presentación: "Seleccionamos marisco fresco cada día para que disfrutes de la auténtica esencia del Mediterráneo. Y cuando pasa por la freidora, el resultado habla por sí solo: crujiente por fuera, jugoso por dentro y con ese toque de limón".

Materia prima y pescaíto frito desde 7 euros en la capital malagueña

Es lo que aseguran los propietarios de La Mar de Antonio, que afirman que en este nuevo restaurante lo más importante es la materia prima ya que, "cuando es buena, solo hace falta disfrutarla".

Para ello, han creado una amplia carta con productos frescos y de primera calidad con especialidades como sus raciones de pescaíto frito desde 7 euros.

Boquerones, adobo, rosada y calamar nacional desde 7 euros

Entre las opciones se encuentran sus boquerones, adobo, buchones de rosada, colas de langostinos, calamaritos, pulpo frito, chanquete, calamar nacional, tortilla de camarones y mejillones tigre.

Y para quienes prefieran el pescado a la plancha, pueden disfrutar de raciones en torno a 9,80 euros, como rosada, gambas, gamba roja y peregrina al pilpil.

Entrantes, ensaladas y arroces para dos personas en este restaurante

Además, su oferta gastronómica incluye entrantes desde 6,50 euros la ración, como lagrimitas de pollo, croquetas, langostinos al pilpil o berenjenas con miel, así como ensaladas desde 7,50 euros.

Uno de los grandes reclamos de este nuevo negocio son sus arroces, disponibles desde 16 euros la ración para dos personas. Una amplia carta con los mejores productos de la capital que se puede visitar en el número 30 de la calle Gaucín.