Obras de Emasa en Málaga: estas son las diez calles con cortes y afecciones desde el 14 de septiembre

La Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) acometerá durante los próximos días distintas actuaciones en diez calles de la ciudad, unos trabajos que podrán provocar afecciones puntuales al tráfico, la movilidad o el suministro de agua.

Las intervenciones se repartirán por distintos distritos de Málaga y contemplan desde renovaciones de las redes de saneamiento y abastecimiento hasta trabajos de acometidas e injerencias. En algunos puntos será necesario cortar completamente la circulación, mientras que en otros se ocuparán carriles, zonas de estacionamiento, aceras o carriles bici.

Estas son las principales actuaciones previstas por Emasa.

Calle Compositor Lehmberg Ruiz: tres semanas de obras

En la calle Compositor Lehmberg Ruiz, en Cruz de Humilladero, Emasa comenzará a partir del lunes 14 de septiembre la renovación de 60 metros de la red de saneamiento, a la altura del número 28.

Los trabajos tendrán una duración estimada de tres semanas y supondrán la ocupación de la calzada.

Avenida Ortega y Gasset: corte total y restricciones por fases

Una de las principales afecciones se producirá en la avenida Ortega y Gasset, también en Cruz de Humilladero, a la altura de los números 270-272.

Los trabajos para ejecutar injerencias fecales y pluviales se desarrollarán en dos fases.

Hasta el 15 de septiembre, permanecerá cortado completamente el vial de servicio comprendido entre la avenida Los Vegas y la calle Alcalde Ruiz del Portal.

Posteriormente, entre el 16 y el 18 de septiembre, se ocuparán el carril bici, parte del vial de servicio y la zona de estacionamiento. Durante esta fase podrán circular los vehículos ligeros, pero estará prohibido el paso de vehículos pesados y articulados.

Corte de tráfico en la calle Trinidad

En el distrito Centro, la calle Trinidad sufrirá un corte total entre el 14 y el 16 de septiembre.

La restricción afectará al tramo situado entre la avenida Fátima y la calle Tiro debido a trabajos de injerencia mixta vinculados a un edificio de viviendas.

Durante las obras permanecerá permitido el acceso a la calle Ribera del Guadalmedina y a la plaza Paco Márquez.

Calle Pacheco Maldonado: cierre total durante tres días

También se producirá un corte completo de la circulación en la calle Pacheco Maldonado, en Bailén-Miraflores.

La vía quedará cerrada desde su intersección con la calle Bailén entre los días 16 y 18 de septiembre, debido a la ejecución de una injerencia para una vivienda unifamiliar.

Trabajos en Blas de Lezo y José María Alonso

En la calle Blas de Lezo, también en Bailén-Miraflores, los trabajos comenzarán el martes a la altura del número 8.

La actuación consistirá en la renovación de una injerencia y tendrá una duración prevista de cinco días, durante los que se ocupará parte de la calzada.

Por su parte, en la calle José María Alonso, en el distrito Este, se ocupará la calzada entre el 16 y el 18 de septiembre a la altura del número 8 por trabajos de injerencia para una vivienda unifamiliar.

Obras en Campanillas y Carretera de Cádiz

En la calle Antonio Canca, en Campanillas, continuarán hasta el 18 de septiembre los trabajos de injerencias fecales y pluviales vinculados a una promoción residencial.

Las obras se desarrollan a la altura del número 1 y supondrán la ocupación de la calzada.

En calle Lugo, en Carretera de Cádiz, también habrá ocupación de la calzada entre los días 13 y 16 de septiembre.

La intervención tendrá lugar a la altura del número 14 y permitirá ejecutar injerencias fecales y pluviales para la gasolinera situada en el Parque Comercial Mare Nostrum.

Afecciones en el Paseo de Martiricos

En el Paseo de Martiricos, en Palma-Palmilla, los trabajos afectarán principalmente a los peatones.

Entre el 14 y el 16 de septiembre se ocupará la acera a la altura del número 41 debido a una obra de acometida e injerencia fecal necesaria para el traslado de un quiosco.

Cinco semanas de trabajos en Churriana

La actuación de mayor duración se desarrollará en la calle César Vallejo, en Churriana, a la altura del número 2.

Emasa renovará 350 metros de la red de abastecimiento a partir del lunes, unos trabajos que tendrán una duración prevista de cinco semanas.

En este caso, el Ayuntamiento señala que no se producirán afecciones al tráfico rodado.

Posibles actuaciones por averías

El Ayuntamiento de Málaga recuerda que, además de estos trabajos programados, durante los próximos días Emasa puede tener que realizar intervenciones no previstas por averías o labores de mantenimiento.

Estas actuaciones también podrían generar afecciones puntuales tanto al suministro de agua como a la movilidad en distintos puntos de la ciudad.