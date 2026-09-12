Oscar Perelli, vicepresidente ejecutivo de Exceltur: "Málaga tiene que crecer en contribución económica, no en ilegalidad o incivismo"

¿Quién rechazaría unas vacaciones en la capital de la Costa del Sol? En los últimos años, Málaga se ha convertido en uno de los destinos turísticos favoritos en España. La transformación de la ciudad durante las últimas décadas, su apuesta por la cultura, la regeneración urbana y una conectividad cada vez mayor son las razones por las que la ciudad ha encontrado su punto destacado en el mapa internacional. Pero, ¿termina ese crecimiento masivo afectando a quienes viven en ella?

Exceltur es la Alianza para la Excelencia Turística , una asociación que reúne a algunas de las principales empresas del sector turístico en España, y para Óscar Perelli, su vicepresidente ejecutivo, la mejor medida no es renunciar al turismo, sino dirigir su crecimiento de la mejor manera posible. El representante considera que «hay que gestionar más que nunca el equilibrio entre el turismo y la preservación de la calidad de vida de los residentes».

La ciudad que se reinventa para atraer al mundo

Está claro que, en gran parte, el éxito de Málaga se atribuye al proceso de transformación que ha cambiado por completo la ciudad en los últimos años. Perelli así lo defiende, aunque también afirma que «quizás ha habido algunos elementos que se han podido desbordar», que, entre los principales focos, destaca con un tono preocupado «la conversión de viviendas en alojamientos turísticos », destacando en este tema que la situación «que ha llevado al Ayuntamiento, acertadamente aunque quizás algo tarde, a establecer una moratoria de aprobación».

Varios turistas pasan cerca de cajas o cajetillas donde guardan las llaves los pisos turísticos que hay en el casco histórico de Málaga / Álex Zea

Según explica, el número de plazas en viviendas destinadas a alojamiento turístico «es un elemento extraordinariamente relevante a controlar » ya que se ha multiplicado y ha generado una presión especialmente intensa en determinados puntos de la ciudad. El debate, a su juicio, no consiste únicamente en preguntarse cuántos turistas puede recibir Málaga, sino qué señala que «hay que reflexionar sobre todo en cuál es la oferta que quiere tener Málaga», al tiempo que reclama «apostar por productos de mayor valor y acabar con aquella oferta que se encuentra fuera de la legalidad».

Los datos de la oferta de alojamientos turísticos de Málaga capital en agosto de 2026 reflejan también la dimensión que ha alcanzado este crecimiento. Según los datos del Registro de Turismo de Andalucía (RTA) recogidos por el sistema de Inteligencia Turística de la Costa del Sol, la ciudad cuenta actualmente con 583 establecimientos y 24.067 plazas entre hoteles y viviendas turísticas, lo que supone un incremento del 12,15% en el número de establecimientos y del 9.01% en las plazas respecto al año anterior. Por tipología, 14.111 plazas corresponden a hoteles, 9.956 a apartamentos turísticos. Dentro de la oferta hotelera, los establecimientos de cuatro estrellas concentran el 50,63% de las plazas y los de tres estrellas otro 26,84%.

Un centro entre vecinos y visitantes

El impacto de las visitas se ve claramente en el Centro Histórico, uno de los grandes polos de atractivo de la ciudad. Perelli recuerda Revitur, un estudio elaborado por Exceltur junto al Ayuntamiento de Málaga en 2022, que ya entonces reflejaba la enorme presión de las viviendas turísticas en barrios y zonas como La Merced. «Allí había casi 200 plazas en vivienda turística por cada 100 habitantes», apunta el vicepresidente sobre la zona en la que nació Picasso. Una cifra que, según explica, «se ha incrementado desde entonces».

Turistas en la Plaza de la Merced junto a la estatua de Pablo Picasso / L.O.

Vivir en el Centro es para los malagueños algo que está cada vez más lejos de ser una realidad. Ni para el vicepresidente ejecutivo ni para Exceltur esto es una cuestión secundaria, de hecho lo deja claro: «Preservar que los malagueños vivan en el centro es algo que, desde luego, nosotros defendemos». También deja clara la postura de que «lo que le da la calidad de vida, la diferenciación de un destino y el atractivo es la forma de vida de los residentes», y comenta en nombre de la empresa que « si vaciamos los centros , estamos cometiendo un error».

No convertir Málaga en un parque temático

El Centro y la zona del litoral concentran buena parte de los atractivos que durante cada temporada buscan los visitantes. Perelli considera que Málaga ya está dando pasos interesantes para descongestionar sus espacios más saturados y repartir el interés turístico por otros puntos de la ciudad. Destaca la estrategia tomada por parte del Ayuntamiento de Málaga «que se ha planteado trasladar el interés turístico a lugares que antes no lo tenían».

Turista haciendo fotos a la fachada de la S.I.C.B. / Álex Zea

Málaga no es una ciudad dependiente exclusivamente del turismo. Se apuesta por un turismo de mayor valor, pero en los ojos de Oscar Perelli existe un riesgo que no conviene perder de vista: «Hay que cuidar mucho que no se acabe convirtiendo en un parque temático». La ciudad también destaca por la innovación, por el Parque Tecnológico y por las actividades que han contribuido a diversificar su tejido económico, aunque para Exceltur, el principal atractivo de Málaga no reside únicamente ahí. «Lo que realmente hace de Málaga un lugar especial son los malagueños», apunta.

La tensión se nota en el ambiente cada vez que el tema de encontrar una vivienda digna se pone sobre la mesa. Perelli reconoce que el problema «no sucede solo en Málaga ni en los lugares turísticos y, por tanto, las causas del problema de acceso a la vivienda son más complejas». Sin embargo, es consciente de que retirar viviendas del mercado residencial para destinarlas a estancias turísticas «encarece los precios» y afirma que «hay que ser muy exigentes con el cumplimiento de la legalidad en la ordenación, y que en algún caso esa presión habría que reducirla».

Turismo que suma: crecer de otra manera

En este contexto nace Turismo que Suma, una iniciativa impulsada por Exceltur junto a empresas e instituciones para «promover un modelo de turismo que genere mayor contribución a la sociedad ». La iniciativa parte de una constatación: una parte de la ciudadanía ha comenzado a cuestionar los beneficios del turismo. «Esto nos obliga, por un lado, a trabajar mejor y, por otro lado, también a contarle a la sociedad mejor lo que representa el turismo», explica Perelli. La iniciativa plantea «compromisos concretos relacionados con la saturación, la gentrificación, la calidad del empleo y la reducción de la huella ambiental». Además, también reúne ejemplos de buenas prácticas desarrolladas en distintos destinos españoles.

Iniciativa 'Turismo que suma' en turismoquesuma.es / turismoquesuma.es

Turismo que suma está impulsada inicialmente por 33 empresas, cuenta ya con la adhesión de otras 53 instituciones públicas y privadas, entre ellas el Ayuntamiento de Málaga y la Asociación de Empresarios de la Costa del Sol (AECOS). También se han sumado organismos y administraciones de algunos de los principales destinos turísticos españoles, como el Govern Balear, el Ayuntamiento de Madrid o el Consorcio de Turismo de Barcelona.

Málaga ciudad de moda

La campaña de este verano Aquí se vive ha llevado ese mensaje directamente al visitante: detrás del destino turístico existe una ciudad habitada. «Málaga, en este caso, o cualquier ciudad turística, es un lugar donde vive gente y, por tanto, su huella tiene que ser positiva», señala Perelli. Entonces, ¿puede Málaga seguir creciendo turísticamente sin expulsar a los malagueños? Perelli lo tiene claro: «Sí, pero cambiando la manera de entender ese crecimiento. Málaga tiene que crecer en contribución económica, no en ilegalidad o incivismo», afirma.

Turista frente a una tienda de souvenirs en Málaga / Eduardo Nieto

El reto, por tanto, no parece estar en elegir entre turismo y vecinos, sino en conseguir que ambos puedan convivir en una misma ciudad. Una ciudad no puede vivir únicamente de quienes llegan, también necesita cuidar a quienes se quedan. Ordenar la oferta, apostar por un turismo de mayor valor, mejorar la vivienda y la movilidad y reducir la ilegalidad y el incivismo son algunos de los retos que quedan por delante. Lo más importante, al fin y al cabo, es que Málaga pueda seguir estando de moda sin dejar de ser Málaga. Tal y como resume Oscar Perelli, «hay que ser consciente de que hay que mantener la forma de vida de los malagueños».