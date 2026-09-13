Arranca el curso político en Málaga: el PSOE busca recuperar territorios y el PP mantener su hegemonía

Si septiembre fuera una canción sonaría parecida a "Días de verano" de Amaral. Precisamente por eso, porque ya no quedan días de verano para los políticos, que han visto aterrizar el mes que da paso al otoño y no han dudado en poner en marcha la maquinaria electoral con la que prevén afrontar un curso electoral decisivo a nivel municipal y nacional.

En política siempre hay mucho en juego, pero los socialistas tienen por delante un trabajo casi de orfebrería si quieren mantener el poder estatal de la mano de Pedro Sánchez y remontar los amargos resultados que los comicios autonómicos del pasado 17 de mayo dejaron en las filas del PSOE andaluz y malagueño. Han tenido algo más que todo el verano para analizar las estrategias llevaron al partido a conseguir su resultado electoral más bajo en la historia del partido en la autonomía.

Esta semana se ha conocido que Mariano Ruiz Araujo dará la batalla en la capital y que el PSOE malagueño solo celebrará primarias en tres municipios, varios de ellos en la Costa del Sol, territorio comanche para los socialistas. Fuengirola, Benalmádena y Vélez ya recogen los avales de su militancia para elegir a los futuros candidatos al 23M. Mientras, Torremolinos sigue a los mandos de una gestora y por órdenes del propio partido no permitirá a los suyos elegir al contrincante de la popular Margarita del Cid, una situación que ha generado malestar dentro del PSOE torremolinense. La pregunta que todavía no se ha respondido es si este septiembre, que es cuando acaba la prórroga que se le concedió a la gestora, servirá para iniciar una nueva etapa en el socialismo municipal.

Fuentes del partido insisten en que este otoño centran sus esfuerzos "en dar a conocer a los candidatos y candidatas y las propuestas con las que concurrirán a las municipales", que irán orientadas al problema de la vivienda, la movilidad, los servicios públicos y las políticas sociales. Confirman también que el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, se volcará en esta precampaña y acompañará a las candidaturas con actos, visitas y encuentros en los distintos municipios de la provincia. “Vamos a volcarnos con unas candidaturas municipales que buscan dar respuesta al anhelo de cambio que cada vez se percibe con más fuerza entre la ciudadanía y conectar con quienes demandan nuevos proyectos", asegura el socialista.

El PP busca "ilusionar" a los votantes socialistas

Mientras el PSOE busca "ilusionar a su electorado", el Partido Popular invita a los socialistas "desencantados" a que cambien de bando ideológico a un PP ya casi hegemónico en la provincia. Según fuentes populares, los candidatos a las alcaldías comenzarán a desvelarse una vez pase el periodo navideño. Aunque tampoco se esperan caras nuevas al frente del partido en aquellos municipios donde ya cuentan con un gobierno sólido. El principal cometido de los populares será mantener la confianza de los suyos allí donde gozan de mayorías absolutas, aunque también tratar de frenar a la ultraderecha, que tras haber conseguido entrar por primera vez en el Gobierno andaluz, busca ahora pelear los sillones locales. A nivel nacional, el PP se lo juega todo.

Por su parte, Vox dará a conocer a sus candidatos y las listas definitivas "más adelante", pero no detallan si será en 2026 o en el tiempo de descuento en 2027. "Mientras el Partido Popular y el PSOE ya están haciendo anuncios, movidos por su obsesión con los cálculos electorales, en Vox estamos muy tranquilos y centrados en seguir trabajando en todos los municipios de la provincia, tanto en aquellos en los que tenemos representación como en los que todavía no la tenemos", reivindican fuentes del partido en declaraciones a La Opinión.

Los de Antonio Sevilla dicen no tener "municipios prioritarios" de cara a las elecciones porque entienden que para Vox, "toda la provincia de Málaga es importante". Aun así, aseguran ser conscientes de la relevancia política de obtener un buen resultado en la capital y en los grandes municipios como Marbella, Vélez-Málaga, Mijas, Estepona o Torremolinos. Vox no esconde su objetivo: "Gobernar o tener la capacidad de condicionar las políticas municipales en los ayuntamientos de la Axarquía, la Serranía de Ronda, la comarca de Antequera, la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce, así como, por supuesto, en Málaga capital".

La izquierda andalucista busca su hueco

Adelante Andalucía también llega a las municipales pisando fuerte. Los de José Ignacio García fueron los grandes triunfadores en los comicios andaluces y ahora buscan un hueco en los consistorios municipales. El partido dará a conocer a sus alcaldables entre octubre y noviembre, según apunta el propio portavoz de Adelante en Málaga. Todavía están "haciendo indagaciones" para ver en qué pueblos y ciudades podrían presentar candidaturas. Comenzaron el verano afirmando que pondrían papeletas de su partido en todos y cada uno de los municipios de la provincia. Ahora la narrativa es más realista. Presentarán, casi seguro, en Málaga, Nerja y Mijas. El resto están en duda. "Hace falta un número concreto de asamblearios para que se pueda formar una coordinadora. Nosotros no somos políticos, no vivimos de esto. Tenemos que buscar huecos para hacer asambleas", explica Antonio Carlos Rojas.

El portavoz andalucista asegura que ya han arrancado la precampaña con reuniones constantes en los barrios, "con las asociaciones de vecinos, animalistas y AMPAS". Por lo pronto, el partido se encuentra recopilando información sobre las necesidades de todos ellos y asegura que los lunes empezarán a hacer convocatorias con el parlamentario Luis Rodrigo (el que fuera candidato de Adelante Andalucía a las municipales de 2023) y Rojas para hablar de la actualidad de Málaga. "Estamos en búsqueda activa de un local en la capital".

"Un otoño caliente" de movilización social

Por lo pronto, Adelante Andalucía no busca una coalición y confirma que, casi con total seguridad, concurrirán en solitario a las municipales. Mientras, el resto de partidos de izquierda (sin contar al PSOE), que sí tienen actualmente sillones en grandes consistorios como el de la capital, apuestan una vez más por la unidad e intentarán llevarla a todos los municipios donde sea posible, no solo a la capital. Izquierda Unida, Podemos, Movimiento Sumar (que se ha anexionado Más País), Alternativa Republicana, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz entienden que la unión hace la fuerza y presentarán en otoño una candidatura conjunta.

Lo que hoy es Con Málaga, mañana puede tener otro nombre. Todavía no lo han dado a conocer. Solo se sabe que el alcaldable estará entre Toni Morillas, coordinadora provincial de IU, y Nicolás Sguiglia, de Podemos. Ambos son ya concejales en el Ayuntamiento de Málaga y se han turnado la portavocía dos años cada uno, aunque Morillas se postulara como cabeza de lista. Desde Podemos creen que lo suyo sería que esta vez fuera Sguiglia el candidato.

Fuentes de IU confirman que esta semana se ha reunido la coordinadora provincial del partido, "donde dieron el pistoletazo de salida al curso político". Los partidos ya preparan la hoja de ruta de la coalición en el seno de Por Andalucía, la marca con la que se presentaron a las autonómicas. Organizarán un encuentro que tendrá lugar entre finales de septiembre y principios de octubre para dar a conocer todas las novedades. "Vamos a ir también a un otoño caliente en el ámbito de la movilización social".