El curso arranca en Málaga este martes para 162.714 alumnos de Secundaria y FP, también con aulas más vacías

Alcanzado el ecuador de septiembre, toca despedirse definitivamente del verano y sus vacaciones. Después de la vuelta a las clases de los más pequeños de la casa con el inicio de la etapa de Infantil, este martes 15 de septiembre a será el turno de los cursos de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de personas Adultas, que en el caso de la provincia de Málaga suma 162.714 estudiantes, de los que 123.637 lo harán en la pública y alrededor de 21.300 en la concertada.

Las últimas incorporaciones de vuelta a la rutina serán ya el próximo 21 de septiembre para las enseñanzas de régimen especial de Idiomas y las artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático, con 21.621 estudiantes.

Según los datos aportados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, al igual que ocurre en las etapas de Infantil y Primaria, los institutos malagueños registran una pérdida de alumnado con respecto al curso anterior, "debido al efecto de la bajada sostenida de la natalidad en los últimos años en la provincia", sostiene Educación. Así, en el 2026/27 hay un descenso de 1.026 alumnos en el inicio de las clases en Secundaria Obligatoria.

Por otro lado, la Consejería ha ofertado en la provincia de Málaga más de 22.100 plazas de nuevo ingreso de FP sostenidas con fondos públicos y para este curso se ha reforzado especialmente la oferta a distancia, que suma 28.745 plazas en Andalucía.

Dentro del acuerdo marco con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT, aplicado por segundo año consecutivo, en el que se contabiliza por dos al alumnado con necesidades educativas especiales en las aulas con ratios más altas, se mantienen los 600 profesores de refuerzo. Así, este curso la plantilla pública de Secundaria en Málaga alcanza los 9.982 profesores.

Educación Infantil

El pasado 10 iniciaron las clases 135.450 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial y el 3 lo hicieron los escolares de menos de 3 años. En su conjunto, en Málaga son un total de 341.490 estudiantes de enseñanzas no universitarias los que comienzan este mes el curso 2026/27 en centros educativos públicos, concertados y privados.