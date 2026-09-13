"Dia quiere seguir creciendo en el interior y en el litoral de Málaga y la nueva plataforma de Antequera, que abrirá en 2027, tiene esa visión de futuro"

La cadena de supermercados Dia está reforzando su presencia en Andalucía y Málaga. En 2027, Dia inaugurará su nuevo centro logístico en Antequera, que será clave para acompañar el crecimiento de la compañía en Andalucía Oriental y mejorar el servicio a su red de tiendas en la zona. La directora regional de Dia, Alejandra Fragoso, explica en esta entrevista las claves de este proyecto, que supone una inversión cercana a los 47 millones de euros, y los planes de la compañía para los próximos años en Andalucía, donde cuenta con má de 500 tiendas, y en la provincia malagueña.

-¿Cómo marchan las obras del futuro centro logístico?

-Avanzan según lo previsto para comenzar a operar a lo largo de 2027. Esta instalación se convertirá en el cuarto almacén del nuevo modelo logístico de Dia en España, sumándose a los de Toledo, Sevilla y León, y en uno de los más grandes de la compañía. En este momento, nos encontramos realizando el montaje de la estructura del almacén. Una vez finalizada esta fase, continuaremos avanzando en la configuración y puesta a punto de las instalaciones, con trabajos como los correspondientes al anillo frigorífico, entre otros.

-¿Se puede concretar algo más sobre la fecha de apertura?

-Está previsto que el almacén comience a operar para el segundo semestre de 2027. En estos momentos, seguimos trabajando para cumplir con los distintos hitos del proyecto y llegar a esas fechas con todas las garantías.

-¿Qué papel va a jugar en el modelo de distribución de Dia en el mercado andaluz?

-El nuevo almacén de Antequera tendrá un papel estratégico en nuestro modelo de distribución en Andalucía. En concreto, dará servicio a unas 200 tiendas repartidas entre Málaga, Córdoba y Granada, reforzando así nuestra capacidad logística y cercanía a las tiendas y clientes en estas provincias. Con esta plataforma, Andalucía suma dos almacenes de última generación, el de Sevilla (Dos Hermanas), inaugurado en 2025, que da servicio a la parte occidental y este de Antequera, que cubrirá la parte oriental, también junto al almacén de Jaén. Contamos con más de 500 tiendas en Andalucía, que es un 20% del total de la red en España. Nuestro modelo de distribución busca precisamente garantizar que nuestras tiendas puedan ofrecer a los clientes el surtido y la calidad que esperan, con una logística eficiente y adaptada a las necesidades de cada territorio. Y la proximidad es uno de los pilares . Tenemos más de 200 proveedores locales en la comunidad que nos permiten incorporar productos de proximidad y contribuir, al mismo tiempo, al desarrollo del tejido económico local.

¿Cuáles son las grandes cifras de esta nueva superficie?

La plataforma tendrá capacidad para almacenar unas 5.000 referencias y cerca de 36.000 palets, y estará preparada para gestionar más de 300.000 cajas al día, lo que permitirá optimizar los procesos de distribución y garantizar una mayor eficiencia operativa para dar servicio a la zona sur del país. Además, contará con 127 muelles de recepción y expedición y un flujo diario de más de 200 camiones. La inversión prevista para el nuevo centro logístico de Málaga ronda los 47 millones, realizada junto a nuestros socios inmobiliarios IBA Capital y Dunas Capital. Son unas dimensiones que dan buena idea de la importancia estratégica que tendrá este centro en nuestra red logística y, especialmente, para nuestra actividad en el sur de España.

Las obras de la nueva plataforma logística de Dia en Antequera, que estará operativa en el segundo semestre de 2027. / L. O.

¿Qué perfil de profesionales necesitará esta plataforma?

La apertura de este nuevo centro tiene previsto generar cerca de 200 nuevos puestos de trabajo, con el objetivo de impulsar la actividad en la región atendiendo siempre a las necesidades de negocio. Entre los perfiles de profesionales más recurrentes están los de operarios de almacén, especialistas, carretilleros, etc, con cerca de un 90% de contratos indefinidos. Este proyecto supone también una oportunidad para generar empleo estable y de calidad, ofrecer nuevas oportunidades profesionales y contribuir al desarrollo económico de la zona.

Para los futuros interesados, ¿cuándo calculan que empezará el proceso de selección de personal?

Los procesos de selección para incorporar al nuevo equipo están previstos a partir de mayo de 2027. La incorporación se realizará de forma progresiva, teniendo en cuenta la evolución de la actividad logística del centro.

El centro tendrá la certificación BREEAM de sostenibilidad ¿Qué implica disponer de este sello?

Representa un rendimiento excepcional en las prácticas de construcción sostenible con una puntuación de hasta el 84%. Además, integra características de liderazgo en innovación sostenible con impacto ambiental significativamente reducido. El nuevo centro logístico contará con cámaras frigoríficas sin gases de efecto invernadero, paneles solares, maquinaria de manutención de Iones de litio, sistema de ventiladores para confort térmico, zona dedicada a la gestión de residuos y preinstalación para cargadores eléctricos de camiones, respondiendo al propósito de avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas en nuestro Plan de Sostenibilidad. Este almacén, como otros centros logísticos de la compañía, operará bajo el modelo ‘Residuo Zero’ de Saica Natur, cuyo sello avala que más del 95% de los residuos generados son reutilizados, reciclados o valorizados, evitando que acaben en el vertedero.

Una vista aérea de las obras de la nueva plataforma logística de Dia en Antequera, que estará operativa en el segundo semestre de 2027. / L. O.

-¿Qué planes de crecimento tienen en Andalucía?

-Seguimos apostando por crecer y consolidar nuestra presencia en el territorio. En lo que va de 2026 se han abierto 13 nuevas tiendas en Andalucía y esperamos seguir creciendo. Seguimos creando empleo e impulsando el emprendimiento a través de la red de franquicias.

-¿Qué papel tendrá Málaga?

-Málaga es, sin duda, uno de los mercados clave para Dia en Andalucía. Actualmente hay más de 90 tiendas en la provincia, de las que una treintena están en la ciudad de Málaga, y una plantilla de más de 600 empleados. Este centro logístico simboliza una visión clara de futuro en la que Andalucía y Málaga tienen un papel protagonista. Nuestro objetivo es crecer tanto en zonas urbanas y también en municipios pequeños de la región donde el supermercado tiene un papel muy importante en la dinamización local. Y este nuevo almacén hace que consigamos reforzar nuestra red logística para justamente lograr este objetivo de crecimiento.

-¿Habrá nuevas aperturas de tiendas en Málaga?

-En Málaga tenemos previsto seguir creciendo en los próximos meses, tanto en zonas del litoral como en municipios del interior. Una de nuestras fortalezas es nuestra capacidad para operar también en municipios de menor tamaño, donde el supermercado desempeña además un papel importante en la vida y la dinamización de la comunidad local.