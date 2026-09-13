Herido un menor en Málaga tras ser apuñalado durante la madrugada en el Parque Pinosol

Un menor de 16 años de edad ha resultado herido esta madrugada tras ser apuñalado en la espalda en el Parque Pinosol en Málaga.

Según ha informado a este periódico Emergencias 112 Andalucía, el suceso tuvo lugar en la madrugada de este domingo, 13 de septiembre, a las 03.40 horas, en un espacio con bancos de la calle Pinosol.

Tras el aviso al servicio de Emergencias 112 Andalucía, se movilizaron efectivos de la Policía Local, de la Policía Nacional y los servicios sanitarios.

Según ha indicado Emergencias 112 Andalucía, el joven fue evacuado al Hospital Regional Universitario de Málaga para recibir asistencia por una herida de arma blanca.

Por el momento, no han trascendido datos sobre la evolución del estado de salud del menor.

El grupo de homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, que indaga el asunto con el objetivo de esclarecer las causas que rodean el incidente.