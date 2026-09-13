El Kanka de vuelta en casa junto a su pandilla malagueña: «Ojalá mi canción favorita sea siempre la última que he hecho»

Desde el jueves día 3 de septiembre y durante el fin de semana posterior, Málaga parecía sonar un poquito más a tradición. Con motivo de las Fiestas de la Victoria, la música volvió a ser uno de los grandes protagonistas de la celebración, y el cartel del sábado 5 fue una prueba fehaciente de ello. Entre los nombres que pasaron por el escenario de la Plaza de Toros de la Malagueta estaba El Kanka, que sin poder disimular una sonrisa de oreja a oreja, regresó a casa para reencontrarse con su público. «Málaga siempre tiene ese punto, porque están mi hermana y mis amigos en el público, está la gente con el mismo acento, con la misma manera de ver la vida», afirmaba el artista en conversación con este periódico al hablar de un regreso que siempre tiene siempre un significado especial.

De Juan Gómez a Señor Kanka

El Kanka es uno de esos artistas que se construyen poco a poco, canción a canción, escenario a escenario y sin demasiadas prisas, pero antes de los escenarios, estuvo Juan Gómez Canca, un niño malagueño tímido y sensible que creció rodeado de la música que escuchaba su padre, especialmente la canción de autor y la música latinoamericana. «Yo creo que el germen de todo, todo el principio de todos los tiempos, me viene un poco del gusto de mi padre», recordaba con cariño.

El Kanka en el Teatro Cervantes / Festival de Málaga

Su historia con el nombre artístico ya parece escrita para una canción. «Una profesora nos llamaba a todos los niños de usted, y a mí me decía “Señor Kanka” », contaba el malagueño del apellido de su madre que terminó convirtiéndose en apodo entre sus compañeros y que, años después, acabaría acompañándolo en cada cartel y sobre los escenarios.

Málaga siempre en el corazón

Madrid lo conoció con 23 o 24 años, y allí consiguió sentirse como en casa pese a la lejanía del mar. «Yo siempre extraño un poco la vida en Málaga», reconocía con un tono algo más nostálgico por todo lo que le ata a esta ciudad, y a quienes viven en ella. Kanka explicaba que a los de aquí nos caracteriza «una especie de alegría jocosa». Esa forma abierta, relajada y cercana de comunicarse es uno de los grandes tesoros de Andalucía . De hecho, admitía que por más tiempo que pase fuera y por más vueltas que dé en el mundo siente que «aquí la comunicación es súper parecida, que hablamos el mismo idioma a todos los niveles».

Pero regresar también significa observar que de una vez para otra la ciudad de sus ojos ha cambiado. El artista reconoce que Málaga «atraviesa una transformación que comparte con otras ciudades y que tiene consecuencias para quienes viven en ellas». Habla del precio de los alquileres, de un centro cada vez más orientado al visitante y de la sensación de que la ciudad puede llegar a desbordarse. «Al final, el centro se está convirtiendo poquillo a poco en un decorado», se lamentaba, mientras admitía que encontrar una solución «no es tan fácil».

Un pregón para dar voz a su ciudad

En agosto de 2024, El Kanka tuvo la oportunidad de ponerse delante de Málaga de una manera diferente: como pregonero de su Feria. Para alguien que creció entre sus calles, aquella responsabilidad tenía un significado especial. «Yo, siendo de aquí, sé perfectamente lo que significa», contaba entre risas que aún guardan ilusión por aquel nombramiento. Y decidió enfrentarse al reto como mejor sabe hacerlo: a través de la música.

El Kanka durante su pregón en la Feria 2024 / Gregorio Marrero

El resultado fue un pregón en verso, un largo poema dedicado a la ciudad en el que también hubo espacio para la reivindicación y para alguna que otra «colleja simbólica» al alcalde. Más allá de la anécdota, recuerda aquella experiencia como «algo muy mágico». Porque entendió que pregonar no era únicamente hablar delante de miles de personas, sino poner palabras a sentimientos compartidos. «Yo entiendo que ser pregonero es ponerle voz también un poco a la gente», explica.

Canciones como hijos

Para los artistas, cada una de sus creaciones se convierten en una parte de ellos de la que estar orgullosos. El Kanka tiene una relación con sus canciones algo peculiar. «No les tengo tirria porque las canciones están chulas, les tengo cariño, son como mis hijos» explicaba, pero también reconocía que incluso las canciones más queridas necesitan, de vez en cuando, un pequeño descanso. Hay temas que el público reclama una y otra vez, como Lo mal que estoy y lo poco que me quejo o Qué bello es vivir , pero después de años interpretándolas en cada concierto, a veces necesita «apartarse temporalmente para recuperar las ganas». Algo que explicaba como: «Echarme de menos un poco».

Portada del disco 'Lo mal que estoy y lo poco que me quejo' / L.O.

Y, sin embargo, hay algo que consigue devolverles toda su magia: el público. Cuando miles de personas cantan una canción que nació en la intimidad de su guitarra, la relación cambia. «Cuando canto Lo mal que estoy y lo poco que me quejo y el público la canta a muerte y se emociona, yo me emociono con ellos», cuenta. Es entonces cuando una canción deja de ser únicamente suya.

Cuando se le pregunta por su canción favorita de todas las que ha escrito, El Kanka sorprende con una respuesta que resume a la perfección su manera de entender la música. El favoritismo no es para las que más éxito reúnen, ni tampoco para las más antiguas. «Ojalá mi canción favorita sea siempre la última que he hecho », confiesa. Una declaración que habla de su necesidad de seguir creando, de no quedarse atrapado en lo que ya funcionó y de conservar intacta la ilusión de quien todavía siente que su mejor canción está por llegar.

Música como refugio compartido

Cuando Kanka habla de lo que quiere conseguir con sus canciones, las cifras, las reproducciones y los grandes escenarios quedan a un lado. A él le gusta más hablar de emociones. De que «una canción pueda acompañar a alguien en un día malo, hacerle pensar y sobre todo que emocione, que atraviese». «Me gustaría que mis canciones no estuvieran solo para bailar, que significaran cosas para la gente también», por lo que su objetivo es simple: si la canción es triste, que permita transitar esa tristeza de otra manera. Si es alegre, que consiga cambiar un poco el ánimo. Y si es reflexiva, que provoque una pregunta.

El Kanka momentos previos de salir al escenario / Amparo García

Es una idea que conecta con aquello que le llevó a la música desde el principio: la necesidad de decir, de crear y de comunicarse. Estudiar filosofía también dejó su huella en esa manera de mirar el mundo. No tanto por trasladar teorías a sus letras sino como por aprender a cuestionar lo establecido. «Filosofía es una carrera que te enseña a pensar», explica. Y sus canciones, reconoce, tienen ese «puntito filosófico a nivel usuario».

Volver al punto de partida

Si a Kanka le preguntas por un concierto o momento señalado de su carrera, recordará con cariño uno que no tuvo lugar en España, sino al otro lado del charco. La alegría y el buen rollo que tanto caracterizan su personalidad, volvían una vez más a hacerse presentes cuando recuerda el concierto en Bogotá. «Cantamos allí y recuerdo a la gente como locos, como cantando los temas, gritando, llorando». Aquel viaje terminó cambiando su relación con Colombia, un país al que ha regresado una y otra vez y donde ha encontrado amigos y una segunda casa.

Y segunda, porque siempre acaba volviendo a la primera. A principios de verano pasó una semana entera en el gran teatro de la ciudad , una experiencia que le permitió volver a sentirse en casa de una manera muy especial. Seis días de conciertos y un Teatro Cervantes lleno que recuerda como «algo precioso». Apenas tuvo tiempo para asimilarlo: «después de pasar dos días en casa estaba volando a Chile». Pero aquella semana quedó guardada como uno de esos momentos que, por lo especiales que son, no necesitan demasiadas explicaciones.

El Kanka en el Teatro Cervantes durante su gira 'La Calma' / Amparo García

El pasado sábado 5 de septiembre en la Malagueta con motivo de las Fiestas de la Victoria. Aunque ha recorrido escenarios de todo el mundo, cantar en Málaga conserva para él una emoción diferente. «Málaga siempre tiene ese punto», decía para definir la sensación que le causa actuar en la ciudad que lo vio crecer. Aquí están su hermana, sus amigos y un público con el que comparte algo que ni se aprende ni se ensaya: un mismo origen.

Ser persona antes que artista

Después de tantos años de escenarios, discos, viajes y canciones, El Kanka tiene claro qué no quiere perder. Como artista, quiere «conservar el deseo genuino de crear». Y como persona, su respuesta es todavía más sencilla: «Seguir siendo persona». No perderse detrás del personaje, ni permitir que se pierda el hombre que hay detrás de su figura como cantante, porque «a veces se nos olvida que los artistas también son personas» terminaba su respuesta.

El Kanka y una frase de su canción 'No se dice suerte' / Amparo García

Con Málaga como ese lugar al que siempre acaba regresando y con la certeza de que quizá la mejor canción aún no existe, Kanka sabe que no hay nada tan importante como trabajar en aquello de lo que estás enamorado. «Ojalá pueda seguir dedicándome a esto y ojalá me vaya bien, la gente me responda y pueda vivir dignamente de mi profesión», afirmaba con la ilusión de un niño que no se cansa de jugar con su muñeco favorito.