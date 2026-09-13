Málaga suma 1.138 empresas en un año y el empleo vinculado a ellas crece un 3,6%

El tejido empresarial continúa creciendo en Málaga. La provincia ha incorporado 1.138 empresas inscritas en la Seguridad Social en el último año, lo que supone un incremento interanual del 1,9%, según los datos correspondientes a agosto de 2026 publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), a partir de las cifras del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Málaga se sitúa así entre las provincias andaluzas con mayor crecimiento empresarial en términos relativos, junto a Almería, que suma 1.671 empresas y aumenta un 6,4%, y Granada, con 455 empresas más y un avance del 1,6%.

El empleo en las empresas de Málaga aumenta un 3,6%

El crecimiento empresarial también se está trasladando al empleo. El número de trabajadores vinculados a estas empresas aumenta un 3,6% interanual en Málaga, uno de los mayores incrementos de Andalucía. Solo Almería registra un avance superior, con un 4,2%, mientras que Huelva crece un 3,1%.

En el conjunto de Andalucía, el empleo asociado a las empresas inscritas en la Seguridad Social ha aumentado un 2,9% respecto a agosto de 2025.

Andalucía supera las 250.000 empresas inscritas en la Seguridad Social

Andalucía cerró agosto de 2026 con 250.383 empresas inscritas en la Seguridad Social, un 1,34% más que en el mismo mes del año anterior. En términos absolutos, supone 3.289 empresas más que en agosto de 2025.

El crecimiento interanual andaluz supera además en 0,16 puntos al registrado en el conjunto de España, donde el número de empresas avanzó un 1,18%. Respecto a julio, Andalucía anotó un crecimiento mensual del 0,15%, mientras que en España se produjo un descenso del 0,28%, hasta situarse en 1.345.338 empresas.

Las empresas de entre 20 y 49 trabajadores son las que más crecen

Por tamaño, el mayor incremento porcentual corresponde a las empresas que cuentan con entre 20 y 49 trabajadores, cuyo número aumenta un 3,3% respecto al año pasado. En cifras absolutas, el mayor avance se concentra entre las compañías de tres a cinco empleados, con 1.357 empresas más.

En cuanto al empleo generado, son las empresas de 250 o más trabajadores las que presentan el mayor crecimiento absoluto, con 36.986 empleados más que hace un año, lo que representa un incremento interanual del 4,3%.

Las sociedades limitadas ganan peso en Andalucía

Por naturaleza jurídica, las sociedades de responsabilidad limitada protagonizan el mayor crecimiento empresarial, con 3.707 compañías más que hace un año, un avance del 3,3%.

En cambio, las sociedades anónimas reducen su presencia. En agosto había 127 menos que un año antes, lo que supone una caída del 2,3%.

La Junta paga a sus proveedores en una media de 15,43 días

Estos datos se conocen al mismo tiempo que Andalucía vuelve a situarse entre las comunidades autónomas que más rápido pagan a sus proveedores. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, el periodo medio de pago de la Junta se situó en junio en 15,43 días.

La cifra está ocho días por debajo de la media de las comunidades autónomas, situada en 23,43 días, y prácticamente reduce a la mitad el límite legal de 30 días establecido para el pago a proveedores.

Solo Galicia paga más rápido que Andalucía

La vicepresidenta tercera de la Junta y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha destacado que únicamente Galicia, con 15,28 días, presenta un periodo medio de pago inferior al andaluz.

Según los datos facilitados por la Junta, comunidades como Murcia, Castilla y León o Cataluña prácticamente duplican el plazo andaluz, mientras que Baleares supera los 46 días de media.

«Nos importan los proveedores y nos importan las empresas», ha señalado España, quien considera que estas cifras suponen «un espaldarazo a nuestra política económica y a la consolidación de Andalucía como marca de garantía».

El periodo de pago se mantiene por debajo del límite legal

La evolución durante el primer semestre muestra que Andalucía se ha mantenido de forma continuada por debajo del plazo legal de 30 días. El periodo medio de pago comenzó enero en 21,51 días y descendió hasta los 16,54 días en febrero.

En marzo se situó en 14,69 días; en abril, en 14,11; y en mayo, en 14,94 días. Precisamente en mayo, Andalucía fue la comunidad autónoma que menos tardó en pagar a sus proveedores.