El paro de mayores de 45 años cae a mínimos de hace 17 ejercicios pero es el más enquistado: "Hay que recualificar y aprovechar el talento senior"

El mercado laboral malagueño sigue en cifras de paro altas en lo relativo al colectivo de mayores de 45 años, un hecho que, pese al récord de empleo de estos últimos años y a la sostenida reducción general del desempleo en estos últimos años, preocupa a los sindicatos CCOO y UGT y a la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM). La cifra de parados por encima de esa edad es actualmente, a la altura de agosto de 2026, de 57.978 personas en la provincia, un 10% menos que hace un año, quedando actualmente con la cifra más baja de los últimos 17 años a estas alturas del ejercicio (para encontrar un dato más bajo hay que remontarse a los 53.167 que había en agosto de 2009, al inicio de la gran crisis económica).

El volumen, según los datos del Servicio de Público de Empleo Estatal (SEPE), se ha reducido además un 22% sobre los casi 75.000 que llegó a haber en 2022, cuando se produjo repunte de la época de la pandemia. Sin embargo, cabe resaltar que el número de desempleados otros grupos de edad sí muestra un mayor descenso desde entonces. La cifra de parados menores de 25 años se ha reducido un 33% respecto a aquel año, mientras que la de desempleados entre los 25 y los 44 años baja en torno a un 38%.

Además, seis de cada diez parados mayores de 45 años son mujeres, lo que evidencia, según CCOO y UGT, la persistencia de una brecha laboral que tiene origen en cuestiones como la mayor dificultad de ellas para reincorporarse al mundo laboral por su mayor implicación en los cuidados familiares.os datos del Observatorio Argos de 2025 confirman la percepción de que son esas personas de más edad las que sufren el riesgo de que su desempleo se vuelva crónico: del total de parados malagueños mayores de 45 años, más de 36.200 personas (o sea, el 56,1% del total) llevan en el desempleo más de doce meses.

Los sindicatos CCOO y UGT vienen advirtiendo desde hace años del riesgo de "cronificación" de este desempleo y reclaman políticas activas de empleo eficientes en la búsqueda de un trabajo y una "recualificación" de estas personas. Los agentes sociales consideran que el paro de los mayores de 45 años es uno de los grandes problemas por resolver del mercado laboral de Málaga. También la Fundación Adecco, en su reciente análisis ‘Inclusión y Empleo ante el reto demográfico’, señalaba la necesidad de encontrar acomodo y reciclaje laboral para los trabajadores más veteranos que caen en el desempleo.

El perfil, en estos casos, es también predominantemente femenino y con las cualificaciones más elementales, aunque también hay casos de personas con formación superior que no encuentran acomodo laboral si, desafortunadamente, caen en la rueda del paro a partir de esas edades.

Un trabajador de Málaga en el desempeño de sus labores. / Álex Zea

Las razones que explican esta anquilosada situación de desempleo entre los parados de más edad son complejas, dado que el empleo en sí ha progresado a un ritmo mucho más positivo (en este hecho incluye también la demografía y el progresivo envejecimiento de la población). El número de afiliados en esa edad ha aumentado, de hecho, en más de 83.200 personas desde 2019 en Málaga alcanzando ahora los 362.000. Este significativo crecimiento de casi el 30% en estos años, sin embargo, no ha sido suficiente para reducir en la misma proporción el paro.

«El reto de la recualificación»

"Las mujeres, además, se ven más penalizadas porque muchas que tuvieron que dejar el mercado laboral por la maternidad y los cuidados familiares y al final, cuando regresan, encuentran muchas dificultades. Debemos que evitar que aumenten las brechas en el empleo y las desigualdades", comentaba recientemente la responsable de Empleo y Mujer de CCOO en Málaga, María José Prados. Las centrales sindicales piden también un mayor uso por parte de las empresas de los contratos bonificados, con los que se puede dar cabida a colectivos con más problemas de inserción laboral.

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) reconoce también la necesidad de reducir este volumen de paro. "Los desempleados mayores de 45 años, junto a los jóvenes, son el colectivo con mayor dificultad para la inserción laboral. A pesar de la continua generación de empleo y reducción del paro en Málaga, es este tramo el que mayor cronificación y estancamiento presenta", señalaba recientemente la vicepresidenta ejecutiva de la CEM, Natalia Sánchez.

A su juicio, hay que promover políticas activas de empleo y formación continua para posibilitar una mayor capacidad de adaptación y de inserción. "Nos encontramos ante el reto de la recualificación, de la orientación hacia perfiles críticos y, también, de la conversión de habilidades, especialmente en el entorno digital y tecnológico, en el que muchas veces nos topamos con una brecha; en unos sectores, más que en otros", apunta.

La CEM aboga por promover la adquisición de competencias y la adaptación profesional, tanto dentro de las empresas como fuera. "Podemos estar también perdiéndonos talento, con experiencia, valores y las llamadas ‘habilidades blandas’. Estamos entrando en una fase en la que la tecnología lo está transformando todo, y por supuesto la organización de nuestras empresas y los recursos humanos. Por ello, no tenemos ni un minuto que perder", señala.

La patronal recuerda la importancia de dirigir el desempleo, desde el punto de vista sectorial, a cubrir la falta de perfiles profesionales que sufre la provincia en ámbitos concretos. De hecho, la CEM recuerda que Málaga necesita en torno a 20.000 trabajadores en sectores como la construcción, el transporte, la agroindustria o el turismo. "Así que existe margen para orientar la inserción laboral hacia estos campos", expone.

"Un desafío demográfico"

Por su parte la Fundación Adecco recuerda que el progresivo envejecimiento de la población hará cada vez más importante que las personas de más edad tengan también facilidad de acceso al empleo.

"El desafío demográfico exige ampliar la base de talento disponible y situar la inclusión en el centro de la respuesta: no podemos permitirnos que personas con discapacidad, mujeres en riesgo de exclusión y otras personas con dificultades de acceso al empleo permanezcan al margen cuando las empresas afrontan una creciente escasez de profesionales", destacaba hace unas semanas el director general de la Fundación Adecco y de sostenibilidad de The Adecco Group, Francisco Mesonero.

La Fundación ve necesario invertir en empleabilidad, orientación, formación, accesibilidad y acompañamiento, pero también "eliminar los prejuicios y barreras que aún limitan el acceso al trabajo". "Asimismo, es fundamental retener y actualizar el talento sénior, reducir el desajuste entre las competencias disponibles y las que demandan las empresas y articular una migración ordenada y conectada con las necesidades reales del mercado laboral", añadía Mesonero.