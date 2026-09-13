El Puerto de Málaga recibirá hasta diciembre a unos 250.000 cruceristas

El Puerto de Málaga encara su segunda temporada alta de cruceros. Desde septiembre y hasta diciembre, las aguas malagueñas registrarán un continuo movimiento de buques, con 164 escalas protagonizadas por 102 barcos diferentes, ya que muchos de ellos repetirán visita durante estos cuatro meses. Por meses, septiembre contará con 27 escalas y 23 buques distintos; octubre, con 51 escalas y 43 barcos; noviembre, con 60 escalas y 49 buques; y diciembre, con 26 escalas y 22 barcos diferentes.

La capacidad conjunta de los cruceros programados durante estos cuatro meses hasta la capital traerá a más de 250.000 cruceristas. Además, los cruceros de lujo y alta gama tendrán un peso importante durante este periodo. Entre septiembre y diciembre están previstas 61 escalas de buques de lujo, ultralujo, yates y cruceros de expedición de alta gama.

Septiembre: 27 escalas

Septiembre suma 27 escalas de cruceros en el Puerto de Málaga, con 23 buques diferentes y una capacidad conjunta de 48.111 pasajeros. De estas visitas, 16 corresponderán a cruceros de lujo y alta gama, más de la mitad de las escalas previstas durante el mes.

Entre los barcos más llamativos estará el Mein Schiff Flow, uno de los buques más nuevos de TUI Cruises, entregado en junio de 2026 y con capacidad para casi 4.000 pasajeros. También destaca el Scenic Eclipse II, un yate de expedición de ultralujo equipado con dos helicópteros y un submarino, y el Le Champlain, de Ponant, que dispone de un singular salón situado bajo la línea de flotación desde el que es posible observar y escuchar el entorno marino. Precisamente, estos tres barcos coincidirán en el Puerto de Málaga el 18 de septiembre, convirtiendo esa jornada en una de las más destacadas del mes. También pasarán por la ciudad el VidantaWorld’s Elegant, que afronta en 2026 su primera temporada de navegación; el Silver Ray, uno de los cruceros de lujo más modernos de Silversea; y el Queen Anne, el barco más nuevo de la histórica naviera Cunard.

El Puerto de Málaga recibirá por primera vez al crucero de lujo Four Seasons I / La Opinión

Octubre elevará considerablemente la actividad, con 51 escalas de 43 buques distintos y una capacidad potencial de 93.670 pasajeros, prácticamente el doble que en septiembre.

El segmento de alta gama volverá a tener un importante protagonismo, con 19 escalas de cruceros de lujo, ultralujo, yates y expedición premium, correspondientes a 17 buques diferentes. La gran novedad del mes será el Orient Express Corinthian, el mayor velero de lujo del mundo. El barco, estrenado en 2026, llegará a Málaga el 9 de octubre con sus 220 metros de eslora, tres grandes mástiles y capacidad para apenas 110 pasajeros alojados en 54 suites. Málaga será además punto de partida de una travesía hasta Lisboa cuyos precios parten de 17.100 euros por suite.

El mes de las escalas

El mayor movimiento llegará en noviembre. El Puerto de Málaga tiene previstas 60 escalas correspondientes a 49 buques diferentes, con una capacidad conjunta superior a los 90.000 pasajeros.

De ellas, 20 serán escalas de cruceros de lujo y alta gama. Entre las visitas más destacadas sobresale el Four Seasons I, el primer yate de la historia de la cadena hotelera Four Seasons, que llegará el 1 de noviembre.

También pasarán por Málaga algunos de los mayores barcos, como el Costa Smeralda, con capacidad para más de 6.500 pasajeros; el MSC Virtuosa, con más de 6.300; y el Sun Princess, con 345 metros de eslora. La oferta de alta gama contará además con nombres como el Silver Ray, Seven Seas Navigator, Europa, SeaDream I, Sea Cloud Spirit, Le Dumont d’Urville, Le Bougainville y Le Champlain, además de veleros de pequeño formato como el Wind Surf, Wind Spirit y Wind Star.

Diciembre cerrará este periodo de mayor actividad con 26 escalas de 22 buques diferentes y una capacidad acumulada de más de 50.000 pasajeros. Entre ellas habrá seis escalas de cruceros de lujo y alta gama, con barcos como el Silver Nova, Seven Seas Navigator, Silver Dawn, Seven Seas Prestige y Explora II. El principal protagonista será el Seven Seas Prestige, uno de los cruceros de lujo más nuevos del mundo, que llegará a Málaga el 15 de diciembre durante su temporada inaugural.