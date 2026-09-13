La ruta de senderismo de Málaga perfecta para hacer en septiembre: un camino entre vegetación y pozas que acaba en una enorme cascada de 20 metros

La bajada de las temperaturas que está trayendo consigo la cercanía del otoño ha hecho que cada vez más malagueños y visitantes opten por las rutas senderistas para disfrutar de un plan diferente de ocio al aire libre. Y entre la inmensa variedad de opciones con las que cuentan en la provincia de Málaga, destaca una ruta de apenas 2,3 kilómetros y fácil recorrido que acaba en una cascada de 20 metros: el sendero del Charco de la Virgen.

Situado en el municipio de Tolox y perteneciente al Parque Nacional Sierra de las Nieves, el Charco de la Virgen se encuentra en el río de los Caballos, uno de los afluentes del Río Grande, y se caracteriza por sus aguas cristalinas, que alimentan la poza y se precipitan por una cascada de 20 metros.

Una cascada de 20 metros en plena naturaleza en Málaga

Un entorno al que se accede tras un sendero de 2,3 kilómetros de escasa dificultad que pasa junto a diversas vegas de cultivo regadas por acequias de la época nazarí, además de un extenso bosque de pinos acompañados de enebros y palmitos, entre otros.

Sendero del Charco de la Virgen, la ruta de Málaga repleto de bosque, agua cristalina y una enorme cascada de 20 metros / Diputación de Málaga

Todo ello hace de este lugar uno perfecto para recorrer tanto en verano como en otoño por las amplias posibilidades de ocio y diversión que ofrece con su amplia vegetación, su hermoso paisaje, las aguas cristalinas de su poza y la belleza natural de su cascada.

Cómo llegar al Charco de la Virgen, en Tolox

Para llegar a este enclave, es necesario acudir al municipio malagueño de Tolox y al aparcamiento situado junto al balneario de Fuente Amargosa.

Este balneario es el único de España especializado en enfermedades renales y del aparato respiratorio, en el que los usuarios inhalan el gas que desprenden sus aguas, declaradas de utilidad pública desde el año 1906.

Sendero del Charco de la Virgen, la ruta de Málaga repleto de bosque, agua cristalina y una enorme cascada de 20 metros / Diputación de Málaga

Una vez que se ha alcanzado este balneario, hay que tomar el sendero que parte por el lateral y que indica la dirección del Charco de la Virgen, situado a 2,3 kilómetros.

Un sendero junto al río de los Caballos en Málaga

Este trayecto discurre siempre próximo a la ribera del río de los Caballos, lo que permite bajar a la orilla en diversos puntos y obliga a cruzarlo en repetidas ocasiones.

Tras esto, el sendero llega a la enorme cascada que se ha convertido en uno de los enclaves favoritos de barranquistas, bañistas y amantes del senderismo en Málaga.

Sendero del Charco de la Virgen, la ruta de Málaga repleto de bosque, agua cristalina y una enorme cascada de 20 metros / Diputación de Málaga

Además, este sendero se puede combinar con un pequeño recorrido circular de unos 10 kilómetros que también nace junto al balneario de Tolox y que permite llegar al Salto de la Rejía, de 51 metros de altura.