Arqueólogos ultiman las excavaciones fenicias en el Cerro del Villar con tan solo el 10% de la superficie desenterrada, aún sin garantías de futuras incursiones

La quinta y última campaña de investigación arqueológica (de momento) en el Cerro del Villar se salda con tan solo un 10% de la superficie desenterrada. Las incursiones finalizan esta semana tras un mes de trabajo sobre el terreno. Si algo queda claro es que todavía hay mucha cultura fenicia en Málaga por descubrir, pero hace falta una nueva inversión que reafirme el compromiso de las instituciones con la arqueología. Por parte del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga existe esa voluntad. Es más, su rector, Teodomiro López, considera que es hora de dar un paso más: "Málaga podría liderar perfectamente, en colaboración con otras universidades mediterráneas, un proyecto europeo en cultura fenicia".

Artesanos de primer nivel en la Málaga fenicia

Las excavaciones han sacado a la luz nuevos descubrimientos que constatan la existencia de, al menos, tres potentes fases arquitectónicas superpuestas que evocan a las grandes ciudades del Próximo Oriente, la pujanza económica y comercial que se desarrollaba en el asentamiento o la importancia de la práctica de actividades de culto y artesanía. José Suárez, profesor de la UMA y director de este proyecto científico sobre los asentamientos del Cerro del Villar, ha explicado este lunes que las últimas incursiones en el terreno han dado lugar a dos grandes grupos de hallazgos. Entre ellos, los hallazgos inmuebles son los que tienen que ver con "las estructuras, los suelos de las casas, de las calles...". Según Suárez, estos descubrimientos "son particularmente interesantes porque configuran lo que podría en el futuro hacer que el Cerro del Villar, además de su interés científico, pudiera tener también un interés patrimonial para su puesta en valor y para la creación de un parque arqueológico".

Los hallazgos muebles son de la misma manera interesantes para construir una idea de cómo era la vida fenicia en las ciudades mediterráneas y particularmente en Málaga. Se han encontrado "fragmentos de ánforas, que vienen prácticamente de todas las ciudades más importantes que estuvieron activas en el Mediterráneo en el siglo VII; pesas de plomo que tienen el patrón de medida fenicio, que nos indican que se hacían actividades comerciales en este sitio; restos también de prácticas artesanales relacionadas con la metalurgia de distintas naturalezas; o la llegada de marfil, un material exótico, que se estuvo convirtiendo en productos elaborados aquí en el Cerro del Villar", ha explicado el profesor experto. Suárez ha asegurado que en Málaga había artesanos de primer nivel que trabajaban para producir objetos de prestigio que se intercambiaban con otros lugares de la misma época en el Mediterráneo y en el Atlántico.

Un 2027 de "barbecho" en el Cerro del Villar

El próximo 2027 será un año de "barbecho" en la desembocadura del Guadalhorce. Los trabajos sobre el terreno se han finalizado hasta nuevo aviso por lo que los investigadores dedicarán el año que viene a presentar las memorias correspondientes de estos cinco años que habilitarán a la Universidad de Málaga a pedir nuevos proyectos de cara a 2028.

En la desembocadura del río Guadalhorce se han congregado este caluroso lunes de septiembre representantes de todas las instituciones que forman parte de este proyecto científico. Entre ellos, el rector Teodomiro López, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. También han asistido a la presentación el catedrático de Arqueología, Bartolomé Mora; el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Borja Vivas, y el jefe de Servicio de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, Antonio J. Villalón, entre otras autoridades. Todas las entidades han mostrado su compromiso con el Cerro del Villar y han garantizado su apoyo expreso a futuras excavaciones en el terreno.

Estructura arquitectónica

Los trabajos se han concentrado en varios puntos del yacimiento, ubicados en tres sectores próximos a distintos espacios del borde litoral de la antigua isla. Los dos localizados al norte han evidenciado la existencia de al menos tres potentes fases arquitectónicas superpuestas fechadas entre finales del siglo VIII y el siglo VII a.C., conformando una colina artificial o montículo formado por la acumulación y superposición de restos de construcciones y asentamientos humanos durante siglos en un mismo lugar, que "recuerda a las grandes ciudades del Próximo Oriente".

Se trata de los restos de distintos edificios superpuestos, separados por calles, con muros conservados en algunos puntos de más de cerca de 1'5 m de altura. Asimismo, se ha continuado investigando una habitación con función de almacén y evidencias de haber sufrido un incendio. En ella se conservan los restos de al menos seis ánforas fenicias y restos orgánicos.

En el otro extremo de la antigua isla sobresale la localización de edificaciones que por su técnica constructiva, orientación y los materiales cerámicos asociados confirman la ocupación de este sector meridional de la isla en época fenicia arcaica, datada a finales del siglo VIII a.C., testimonio de "particular interés" al evidenciar la gran extensión del poblamiento de la isla en este momento, lo que convierte al Cerro del Villar en "uno de los asentamientos conocidos con mayor potencial para el conocimiento de una colonia fenicia en el sur de la península ibérica".

A unos 30 metros, hacia el borde noreste de la isla, se sigue documentado otro "gran inmueble" próximo a una de las zonas de atraque, donde se localizó un fragmento de ancla hace un par de años y unas habitaciones dedicadas a prácticas de culto. En algunas de las habitaciones se ha encontrado un alto número de fragmentos de ánforas griegas de talleres como Corinto, que contendrían vino y aceite de calidad, "evidenciando la pujanza económica y las actividades comerciales que se desarrollaban en el asentamiento".

Culto y artesanía

El hallazgo de un nuevo fragmento de máscara de terracota fabricada en los propios talleres alfareros del Cerro del Villar "refuerza de nuevo la importancia de la práctica de actividades de culto en este sector del asentamiento". Al menos entre el siglo VIII-V a.C. el yacimiento estuvo ocupado de forma ininterrumpida, "algo desconocido hasta el presente". "Esto significa que en esos momentos el asentamiento funcionó como un ámbito artesanal relacionado con la ciudad, pero con una entidad superior a lo que se había imaginado hasta el momento", ha explicado Suárez.

Equipo multidisciplinar: EEUU, Alemania y España

La quinta campaña ha vuelto a congregar a un "amplio equipo científico" del que forman parte investigadores de la institución malagueña vinculados a las áreas de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua, así como de universidades andaluzas, como Sevilla o Córdoba, e internacionales, procedentes de Chicago y Marburgo, entre otras. De nuevo se ha contado con el apoyo de especialistas del CSIC y de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación (SCAI) de la UMA. Igualmente, han colaborado un "amplio" grupo de estudiantes y egresados, en particular del Grado de Historia de la UMA, conformando un equipo de más de cerca de un centenar de personas.

En paralelo, se ha continuado procesando el material arqueológico en el Laboratorio de Arqueología de la UMA, bajo la supervisión del equipo de la empresa Menia Restauración. "El estado de conservación de las estructuras evidencia que existen ya elementos que, una vez acondicionados para la visita, podrían configurar un Parque Arqueológico periurbano en Málaga", han asegurado los impulsores del proyecto.

El Proyecto General de Investigación, 'Cerro del Villar: naturaleza y temporalidad del proyecto territorial fenicio arcaico en la bahía de Málaga' se lleva a cabo en el marco de un convenio de colaboración entre la Junta y la UMA, así como otro recientemente firmado entre la institución malacitana y la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, que posibilitará la colaboración de especialistas de la UMA en estudios de diversos yacimientos arqueológicos de Málaga.

Vinculada también al Ayuntamiento, el Distrito de Churriana ha colaborado de forma significativa en el apoyo de infraestructuras y en el cierre de la excavación. La Diputación de Málaga, a su vez, ha facilitado el alojamiento de los investigadores en sus instalaciones de la Térmica, y apoyado con otros servicios.