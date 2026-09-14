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GASTRONOMÍA

La cafetería de Málaga perfecta para ir con niños por su parque infantil, sus juegos para todas las edades y su comida casera: "Tiene peluches y una terraza al aire libre"

Este establecimiento cuenta con una variada oferta gastronómica con opciones sin gluten y distintas zonas de ocio para los más pequeños

La Tribu Ronda, la cafetería de Málaga perfecta para ir con niños por su zona infantil, sus juegos para todas las edades y su comida casera

La Tribu Ronda, la cafetería de Málaga perfecta para ir con niños por su zona infantil, sus juegos para todas las edades y su comida casera / La Tribu Ronda

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Existe un lugar en la provincia de Málaga en el que se pueden degustar los mejores sabores de la zona mientras los más pequeños juegan en su parque infantil. Se trata de La Tribu Ronda, una cafetería situada en la ciudad del Tajo que cuenta con toda clase de dulces, bebidas, meriendas y gran variedad de opciones sin gluten, además de distintos juegos para que los niños puedan disfrutar de un completo día de ocio y diversión.

Esta cafetería, que abrió sus puertas por primera vez hace apenas un año, se ha convertido en el plan favorito de las familias gracias a su cuidada decoración, su extensa carta, sus bajos precios, y sus distintas atracciones y juegos para los menores.

Toboganes, juegos y manualidades para niños en esta cafetería de Ronda

De ese modo, en este enclave se puede encontrar tanto una terraza exterior con toboganes y juegos como una amplia infraestructura de ocio en su interior con peluches, disfraces, toboganes, juegos, construcciones, cartas y manualidades perfectas para todas las edades.

Pero este enclave no solo destaca por las posibilidades de diversión para los más pequeños que ofrece, sino que también resalta por su amplia carta, con todo tipo de bebidas y platos elaborados de forma casera, como sus zumos, cafés o batidos.

Dulces, meriendas y opciones sin gluten en Málaga

A esto se suman sus sándwiches, churros, gofres, crepes, empanadillas, galletas, pasteles y dulces, así como distintas opciones sin gluten ni contaminación cruzada.

"Es perfecta para ir en familia, los peques se lo pasan en grande. Tiene peluches, juegos, juegos de mesa para los más grandes y una terraza en una calle peatonal con zona de juegos al aire libre", señalan sus clientes a través de las reseñas de la cafetería.

Un parque para los más pequeños en esta cafetería malagueña

Además, afirman que tiene una "decoración muy bonita, una zona de juegos para niños y precios asequibles".

"Lo encontramos por casualidad y fue un acierto. Un lugar perfecto para ir con peques de cualquier edad: tienen juegos de mesa, disfraces, juguetes, cuentos, con un espacio totalmente seguro para ellos", añade otra usuaria.

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Un enclave convertido en el paraíso de las familias que se puede visitar en el pasaje Pintor Joaquín Peinado número 3 de Ronda de martes a domingo de 11.00 a 20.00 horas, mientras que los lunes permanece cerrado.

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