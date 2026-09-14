Una calle de cine: Don Juan de Austria en el corazón del barrio de la Trinidad

Hay calles por las que pasan cada día miles de personas, pero cuya historia pasa desapercibida entre los pasos del día a día. Justo eso pasa en la calle Don Juan de Austria, una vía de barrio, cotidiana y transitada, que guarda entre sus edificios el recuerdo de una Málaga muy diferente a la actual. Comienza en el cruce con la Calle de la Trinidad, una de las más importantes en el interior del barrio, y de ahí transcurre hasta el Colegio San José de la Montaña, justo en el cruce con la Avenida Dr. Gálvez Ginachero.

Pero antes de que la protagonista de este reportaje fuese una calle en la que conviven bazares, negocios de barrio, locales y extranjeros de visita, debemos tener en cuenta que el recorrido por Don Juan de Austria nos lleva por un lugar que invita a levantar la mirada hacia el pasado y descubrir que, detrás de su apariencia cotidiana, hubo un tiempo en el que fue también lugar de encuentro para los amantes del séptimo arte.

Cartel de la calle Don Juan de Austria / L.O.

Un Cine Moderno en el corazón de Málaga

El periodista Guillermo Jimemez Smerdou habló en uno de sus reportajes para este periódico, sobre que el número 6 de la calle Don Juan de Austria, el 22 de marzo de 1913 abrió sus puertas el Cine Moderno, uno de aquellos primeros espacios que comenzaron a cambiar la manera en la que los malagueños disfrutaban de su tiempo de ocio. Su construcción fue responsabilidad de Antonio Zambrana Quiguisola y el empresario malagueño llegó a disponer de 600 butacas y 300 localidades de categoría general, además de acoger no solo proyecciones, sino también espectáculos de variedades.

María Pepa Lara, en sus documentados libros sobre los cines de Málaga también hablaba sobre la historia de aquella sala estuvo lejos de ser tranquila. En 1920 cerró por la escasa afluencia de público y sus instalaciones pasaron a funcionar como garaje, aunque cinco años después consiguió recuperar su actividad cinematográfica. Su función más dramática llegaría el 11 de octubre de 1929, cuando un incendio arrasó el edificio y dejó en pie únicamente sus paredes exteriores. Lejos de quedarse en una leyenda, no pasaría ni siquiera un año hasta que el Cine Moderno volviese a levantarse sobre aquellos restos y terminase abriendo de nuevo el 7 de mayo de 1930.

Fachada del Cine Moderno / Archivo de la Universidad de Málaga

Pero la sala no sólo sobrevivió al fuego, sino que también fue testigo de una de las grandes transformaciones del cine. Antes de que llegaran los altavoces y el sonido artificial, cinco músicos acompañaban las proyecciones en directo, hasta que el coste de mantener aquella pequeña orquesta hizo que acabaran sustituidos por un órgano mecánico. En 1932 llegó el siguiente gran cambio: el Cine Moderno incorporó un sistema sonoro de Universal y las películas comenzaron a escucharse allí de una manera completamente diferente.

La sala siguió vinculada a la vida cinematográfica malagueña durante las décadas siguientes. En 1935 pasó a formar parte, junto al Cine Echegaray y Málaga Cinema, de una cadena que funcionó hasta 1940. En 1950 volvió a experimentar una profunda reforma, antes de cerrar definitivamente sus puertas el 31 de diciembre de 1968. Hoy el Cine Moderno ya no está, pero su huella permanece en los archivos y en las fotografías que permiten imaginar aquella calle Don Juan de Austria.

La memoria entre los vecinos

Pese a la desaparición del Cine Moderno, el carácter de barrio se mantuvo entre quienes vivían en la calle Don Juan de Austria. Tal y como declaraba una de las vecinas que acompañaba a sus nietos a jugar a la Plaza de Nuestra Señora de la Soledad, «cada vez hay más turistas por aquí. Ahora ni conoces a tus vecinos» y su tono se tornaba algo nostálgico al admitir que «hace muchos años, cada día veías las mismas caras porque siempre éramos los mismos».

Mosaico de la Plaza de Nuestra Señora de la Soledad / L.O.

Al seguir avanzando por la calle para preguntar a sus vecinos por ella, hay otra opinión que coincide, y es que «aunque el centro esté a dos pasos, el barrio está olvidado», tal y como explicaba otro vecino. Esto no es una opinión aislada, sino todo lo contrario entre los vecinos de los barrios malagueños. Otra de las residentes, que volvía a casa junto a su carrito de la compra comentaba que «es una pena que esto esté así, lleno de obras y sucio», e incluso se acordaba del Cine Moderno diciendo que «cuesta imaginar que aquí hubiera un cine al que venía tanta gente», porque ahora, Don Juan de Austria «es una calle de paso o para que los turistas se queden en alguno de los bloques turísticos».

Calle Don Juan de Austria / L.O.

Una calle en un barrio cofrade

Más allá del Cine Moderno o de la situación actual de la calle, Don Juan de Austria pertenece a uno de los barrios malagueños que mayor tradición cofrade arrastra. Al preguntar por eso, hay un nombre que se repite, acompañado de sonrisas, una y otra vez en la boca de los vecinos. «Aquí lo más grande que tenemos es el Cautivo», comentaba una mujer a punto de girar a Calle Trinidad hacia la parroquia de San Pablo. La obra de Gabriel Simón parece convertirse en un vecino más con el que conversar de cualquier cosa en cualquier momento. «También queremos mucho a "la Trini”», comentaba una joven morena que seguía el mismo camino de la señora acordándose de la dolorosa de Francisco Buiza que da nombre al barrio.

Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad coronada procesionando por la calle Don Juan de Austria en su traslado / Álex Zea

El Cautivo y la Trinidad no son los únicos que arrastran devoción en los alrededores de Don Juan de Austria. También lo hacen los titulares de otras dos cofradías. Prueba de ello era una mujer que bajaba tranquilamente por la calle protagonista de este reportaje con dos rosas en la mano. «Son para la Salud», afirmaba para después explicar que tiene una promesa con ella y que cada semana las deja a sus pies para que cuide de sus familiares. En el barrio hay otra cofradía, que al lado derecho da la bienvenida a San Pablo. El señor del Santo Traslado y Nuestra Señora de la Soledad también completan esa devoción que tanto caracteriza el entorno de Don Juan de Austria.

Una calle de cine que sigue produciendo historias

Pese a que Don Juan de Austria pueda parecer una simple calle de paso, en realidad basta detenerse unos minutos y hablar con sus vecinos para descubrir que sus aceras han sido el escenario perfecto en el que proyectar miles de historias. Aquí hubo un cine que abrió sus puertas hace más de un siglo, que sobrevivió a un incendio y que vio cómo las películas pasaban del silencio al sonido. Hoy ya no quedan sus butacas ni aquella pantalla, pero sí permanece el recuerdo de quienes alguna vez se sentaron frente a ella, e incluso el pensamiento de que «podrían volver a poner por aquí un cine, como si fuera el Albéniz de la Trinidad», tal y como comentaba otro de los vecinos que tomaba el fresco frente a su portal.

Calle Don Juan de Austria / L.O.

La calle Don Juan de Austria ha cambiado, como también lo ha hecho Málaga, pero sus vecinos se mantienen como testigos de lo que fue y sigue escribiendo cada día la historia de esta calle. Detrás de cada fachada puede esconderse un recuerdo y, entre el ruido de la ciudad y de la actualidad, todavía quedan calles que saben contar cómo era Málaga hace tantos años y vecinos dispuestos a defender que «no podemos olvidar de dónde venimos. No podemos olvidar nuestra historia»