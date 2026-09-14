Daniel Jurado, profesor malagueño nominado a Mejor Docente de España: «Cuando los alumnos ven la utilidad de aprender, se implican más”

Sus alumnos no se limitan a estudiar Economía entre cuatro paredes. Salen a la calle, colaboran con asociaciones de Estepona, organizan proyectos de emprendimiento e incluso han conectado por Instagram desde Málaga con los cinco continentes. Detrás de esta particular forma de enseñar está Daniel Jurado, profesor del IES Mediterráneo de Estepona, que comienza el curso 2026-2027 nominado por segunda vez a Mejor Docente de España en los Premios Educa Abanca, en la categoría de Secundaria y Bachillerato.

La candidatura, propuesta por sus propios alumnos, reconoce una metodología con la que intenta que los estudiantes encuentren sentido a aquello que aprenden. Aunque insiste en que los verdaderos protagonistas son ellos, Jurado desgrana las claves para conseguir clases más motivadas y un aprendizaje útil y significativo, al tiempo que analiza algunos de los problemas de la educación tras los últimos resultados de PISA.

El profesor de Málaga Daniel Jurado, en la anterior convocatoria a Mejor Docente de España en la que quedó tercero. / La Opinión

Daniel Jurado llegó a la enseñanza tras estudiar el doble grado de Economía y Administración y Dirección de Empresas. Tras una pequeña experiencia laboral en este campo, el «gusanillo» de la docencia que había tenido desde pequeño volvió y ya lleva once años como profesor de Economía.

La educación financiera que «sirve para la vida»

Considera que esta materia y la educación financiera son muy importantes para todos los alumnos, pero aún no se les da la relevancia que se debería: «Deberían tener esta formación en todos los cursos, hay que educar para la vida y necesitan saber como elegir una hipoteca, o temas como las pensiones o los seguros».

Daniel imparte varias asignaturas relacionadas con la Economía en distintos cursos, como Iniciación a la Actividad Empresarial o Economía y Emprendimiento. Materias que en principio pueden no resultar muy atractivas para los estudiantes pero que él ha logrado que disfruten con la metodología Metaecoverso.

Su objetivo es acercarse al alumnado con una forma innovadora de impartir los contenidos que se basa, sobre todo, en «romper las paredes del aula».

«Salimos del aula e interactuamos con el entorno. Así ve realmente la utilidad de lo que están aprendiendo», explica el docente.

Sus alumnos han realizado, por ejemplo, campañas con asociaciones y ONG de Estepona con las que han puesto en práctica los conocimientos adquiridos en clase, además de realizar una labor solidaria.

La Feria de Emprendimiento, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y presentando proyectos realizados por los estudiantes, es otra de las iniciativas de Metaecoverso.

Instagram y tecnología para despertar el interés de los alumnos

El uso de metodologías activas es uno de los pilares de un proyecto que también se apoya en las nuevas tecnologías y utiliza las redes sociales como herramienta educativa: «Este pasado curso hemos hecho directos en Instagran conectando con los cinco continentes para hablar de economía», detalla Daniel Jurado.

«Con Metaecoverso quería crear un lugar donde se enseñe economía de una forma diferente, más personal y acercándome más al alumnado», añade.

Defiende que los alumnos deben darse cuenta de la necesidad y la utilidad de aprender: «Cuando ven que lo que aprenden les va a servir en el día a día, ven el aprovechamiento de todo el aprendizaje».

Por eso en sus clases la conexión con el entorno es fundamental, igual que despertar en los alumnos y alumnas la emoción por el conocimiento.

«Cuando les creas esa emoción y además ven la utilidad, realmente se implican más», subraya.

Redes sociales e IA sí, pero «sin montar un circo en clase»

Daniel Jurado admite que, en general, en las aulas hay una falta de atención del alumnado y reconoce que «es muy importante hablar con ellos».

Sobre el uso de las redes sociales y la IA, opina que no se trata de «montar un circo en clase», sino que hay que planificar qué se quiere hacer con las redes y que siempre haya un fin educativo.

En su caso, ha conseguido que los alumnos se motiven más al ver que los proyectos que realizan en clase salen fuera del aula: «Saben que no sólo los va a ver el profesor para poner una nota, sino sus padres y hasta gente de otros países».

Alumnado de Economía en una de las clases de Daniel Jurado conectados con estudiantes de otros países. / La Opinión

Para este curso que comienza, Daniel Jurado quiere que Metaecoverso continúe creciendo y no se quede sólo en las clases de Economía, sino que abarque de alguna forma a todo el IES Mediterráneo.

Además, con esta metodología busca implicar a otros docentes y a otros centros educativos, a los que está dando formación, y en mayo publicó el libro ‘Metaecoverso’ donde describe esta forma de educar «viva, emocional y conectada con la realidad».

Las carencias de la educación tras los resultados de PISA

Sobre la situación general de la educación en Andalucía y en España, a raíz de la reciente publicación del último informe PISA, este profesor malagueño cree que hay que «ser autocrítico siempre, ver dónde están los fallos y qué se puede mejorar».

PISA sitúa al alumnado andaluz 15 puntos por debajo de la media de España en Ciencias y Matemáticas y 10 en Lectura, lo que supone unos datos preocupantes.

Daniel cita la elevada ratio en algunos niveles como uno de los problemas que impiden prestar una mejor atención en las aulas.

«Con clases de cerca de 40 niños y niñas, cada uno con sus inquietudes y sus problemas no es tan fácil atenderles a todos y llegar como nos gustaría», defiende.

El docente del IES Mediterráneo es el creador de la metodología Metaecoverso y ha publicado un libro para compartir las principales claves. / La Opinión

De igual forma, cita la burocracia que se exige a los docentes como otra lacra que impide centrarse a veces en hacer clases atractivas.

Y para que el uso de las pantallas no se convierta en un problema mayor aún como indica PISA, apuesta por buscar un equilibrio entre el uso de la tecnología en el aula y los métodos tradicionales.

Daniel habla mucho con sus alumnos del esfuerzo como base de los resultados que se quieran obtener mañana y frente a los alumnos con poca motivación o baja autoestima intenta actuar como «una especie de despertador», para sacar todo el potencial de cada estudiante, «que ellos vean que el esfuerzo será útil».

El próximo 15 de octubre, Educa Abanca publicará la lista de los diez profesores nominados a Mejor Docente y Daniel Jurado sabrá si se encuentra entre ellos, pero el premio de disfrutar cada día en el aula y sacar lo mejor de sus alumnos ya lo tiene.