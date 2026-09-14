Detenidos dos menores por apuñalar a un joven en una disputa entre dos grupos en Málaga

Dos menores de 17 años han sido detenidos en Málaga tras apuñalar a un joven de 16 en Málaga capital.

Según ha informado la Policía Nacional, el suceso tuvo lugar en el Parque Pinsol de la zona de Gibralfaro este sábado. En dicha ubicación se desencadenó una disputa entre dos grupos de jóvenes en la que dos de ellos hirieron a otros dos menores, siendo uno de ellos apuñalado.

De las víctimas, una de ellas fue de carácter leve y el otro menor fue trasladado al hospital por ambulancia y continua en la UCI, con heridas de gravedad.

La Policía Nacional ha señalado que los dos menores arrestados ya han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Málaga.