La Diputación y la Fundación Cudeca han celebrado la quinta edición de la gala de reconocimientos a entidades y personas extranjeras residentes en la provincia que contribuyen a hacer de Málaga una provincia más abierta, más dinámica y también más humana, siguiendo la estela de la que fuera la fundadora de Cudeca, la pionera en los cuidados paliativos en España, Joan Hunt, fallecida en 2021.

“Es una alegría volver a encontrarnos en este Auditorio Edgar Neville para celebrar los Premios Joan Hunt, unos reconocimientos que muestran la capacidad de Málaga para recibir a personas de todo el mundo y conseguir que muchas de ellas terminen sintiendo esta provincia como su propia casa”, ha expresado el presidente de la Diputación, Francisco Salado, en el transcurso de la gala en la que Sergio Scariolo, la Clínica Buchinger Wilhelmi, el Festival Pueblos Blancos de Montejaque, el Cuerpo Consular de Málaga, El Guiri Brewery,Sydkusten Media, Leslie Thomson y Fundación IDILIQ han recibido sus reconocimientos.

Salado, que ha inaugurado la ceremonia junto al presidente de la Fundación Cudeca, Ricardo Urdiales, ha felicitado a todos los premiados y les ha agradecido “haber elegido Málaga, hacerla suya y contribuir con su talento, trabajo y compromiso a seguir haciendo de esta provincia un lugar mejor para todos”.

La Diputación y Cudeca reconocen con los Premios Joan Hunt 2026 a entidades extranjeras que promueven Málaga / L.O

El presidente de la Diputación ha hecho referencia a Málaga como una provincia en la conviven culturas, idiomas y nacionalidades diferentes y en la que miles de personas han decidido no solo residir, “sino también trabajar, emprender, crear, ayudar y formar parte activa de nuestra sociedad”. Un espíritu muy ligado a la figura de Joan Hunt, británica de nacimiento y malagueña de adopción, que –ha recordado- llegó a la Costa del Sol para iniciar una nueva etapa de su vida y terminó dejando en Málaga una huella imborrable a través de su compromiso con los demás y del legado que hoy continúa representando Cudeca.

Premio Joan Hunt al Deporte. Sergio Scariolo

El premio al Deporte ha recaído en Sergio Scariolo, que a través de la Fundación Cesare Scariolo lleva años ayudando a niños con enfermedades oncológicas y acompañando a sus familias en momentos especialmente difíciles.

Scariolo ha construido una trayectoria excepcional en el baloncesto internacional, marcada por el liderazgo, la exigencia y una forma muy personal de entender el trabajo en equipo. Con la Selección Española ha conquistado cuatro Eurobasket, el Mundial de 2019 y dos medallas olímpicas, además de lograr en 2019 el anillo de campeón de la NBA como entrenador asistente de los Toronto Raptors.

En Málaga, además, dejó una huella muy especial al frente de Unicaja, formando parte de una de las etapas más recordadas del club. Pero detrás de los éxitos deportivos hay también una historia de compromiso profundamente humana. A partir de una experiencia personal ligada a la enfermedad de su padre, Cesare Scariolo, nació la Fundación que lleva su nombre, dedicada a acompañar a niños con cáncer y a sus familias.

La Fundación Cesare Scariolo presta apoyo económico y asistencial, ayuda con desplazamientos, medicación y necesidades básicas, y ofrece alojamiento gratuito a familias que deben trasladarse a Málaga durante los tratamientos.

También impulsa actividades de ocio, proyectos de humanización hospitalaria e iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de los menores.

Premio Joan Hunt a la Trayectoria Empresarial. Clínica Buchinger Wilhelmi

“Esa preocupación por el bienestar de las personas enlaza también con la Clínica Buchinger Wilhelmi”, ha señalado Salado, ya que el Premio Joan Hunt a la Trayectoria Empresarial ha recaído en este centro que desde 1973 forma parte de Marbella y “ha convertido nuestra provincia en un referente internacional en salud y bienestar”, recibiendo pacientes procedentes de todo el mundo.

En 1920, el doctor Otto Buchinger trató a su primer paciente y sentó las bases de un método basado en el ayuno terapéutico, el acompañamiento médico y una visión integral de la persona. En 1953, junto a su hija María y su yerno Helmut Wilhelmi, fundó la clínica de Überlingen, a orillas del lago de Constanza.

Veinte años después, en 1973, la familia llevó este legado hasta Marbella, donde María Buchinger Wilhelmi creó una segunda clínica y convirtió la Costa del Sol en un referente internacional del ayuno terapéutico.

Desde entonces, cuatro generaciones de la familia han mantenido vivo aquel espíritu, combinando tradición, medicina integrativa, investigación científica y una atención profundamente personalizada.

Premio Joan Hunt a la Iniciativa Municipal. Festival Pueblos Blancos Montejaque

El presidente ha expresado que “Málaga también se construye a través de la cultura y del encuentro” y ha alabado al Festival Pueblos Blancos de Montejaque”, Premio Joan Hunt a la Iniciativa Municipal, que lleva la música internacional a municipios de la Serranía de Ronda y “crea vínculos entre artistas de distintos países, conectando personas y territorios a través de algo tan universal como la música”.

Pueblos Blancos Music Festival nace en el corazón de la Serranía de Ronda y el Parque Natural de Grazalema, uniendo música, naturaleza y pueblos en una experiencia única. Durante cinco días, diferentes escenarios de Ronda, Montejaque y Cortes de la Frontera acogen a artistas nacionales e internacionales, con la música americana de raíces, el rock, el blues, el country, el jazz y el flamenco como protagonistas.

Con más de 5.000 asistentes, Pueblos Blancos Music Festival ha convertido la música en una herramienta de encuentro, desarrollo local e internacionalización. En 2021, el festival recibió el prestigioso Music Cities Award por su contribución cultural, social y medioambiental.

Premio Joan Hunt a la labor Diplomática. Cuerpo Consular en Málaga

“Ese mismo espíritu de conexión está presente en el trabajo del Cuerpo Consular en Málaga”, ha adelantado Salado al refererirse al Premio Joan Hunt a la Labor Diplomática, “fundamental para atender a las distintas comunidades extranjeras y para fortalecer las relaciones de nuestra provincia con otros países”.

El Cuerpo Consular de Málaga es una institución con siglos de historia, heredera de una tradición estrechamente vinculada al comercio marítimo, la navegación y las relaciones entre pueblos. Sus raíces se remontan a la Málaga portuaria de la Edad Media y, en 1641, se documenta la apertura del primer Consulado en la ciudad, con motivo de un tratado comercial entre España y Dinamarca.

Desde entonces, la presencia consular no ha dejado de crecer, acompañando la transformación económica, social y cultural de Málaga. Hoy son 55 los Consulados que representan a sus respectivos Estados en la provincia.

A través del diálogo y el trabajo conjunto con las instituciones malagueñas, contribuye a estrechar vínculos entre países y a proyectar Málaga como una ciudad conectada con el mundo, comprometida con la convivencia, la cooperación y la paz.

Premio Joan Hunt Sabor a Málaga. El Guiri Brewery de Antequera

También forma parte de esa integración El Guiri Brewery, Premio Joan Hunt Sabor a Málaga, una cervecería artesanal de Antequera impulsada por John y María Monk, “que ha sabido unir una mirada llegada de fuera con los productos y la identidad de nuestra tierra, porque Málaga también se enriquece cuando quienes llegan la conocen, la hacen suya y encuentran nuevas formas de contarla y de saborearla”, ha enfatizado el presidente de la Diputación en su intervención.

El Guiri Brewery abrió en octubre del 2025 posicionando sus cervezas en algunos restaurantes y bares de Antequera. Un sueño hecho realidad de su fundador John, de origen inglés, quien creó las recetas que se elaboran en la fábrica. Cada estilo tiene un aroma, color y textura diferente, aunque todas empiezan con un componente fundamental: el agua del Torcal de Antequera. Así, cuenta con seis tipos de cerveza para los distintos tipos de paladar y todas con un volumen bajo en alcohol, para mejorar la experiencia del público y puedan probar distintas variedades.

Premio Joan Hunt a la Comunicación. Sydkusten Media

Asimismo, Francisco Salado ha señalado que “para sentirse parte de una sociedad es imprescindible también estar informado”. Por ello, la Diputación y Fundación Cudeca, reconoce a Sydkusten Media con Premio Joan Hunt a la Comunicación, y a Mats y Richard Björkman “por su trabajo al servicio de la comunidad extranjera y por contribuir, desde la comunicación, a acercar Málaga a quienes viven aquí y también a quienes nos observan desde fuera”.

Sydkusten Media es una sociedad anónima española de gestión sueca que, desde 1992 ofrece noticias y servicios a la comunidad de habla sueca en España. Gracias a su cobertura informativa de toda España, con base en la Costa del Sol, Sydkusten es un actor líder en la difusión de información para los suecos en España.

La empresa ha evolucionado de un periódico impreso tradicional a una moderna empresa multimedia que incluye la revista trimestral SK, el portal de noticias, el canal de YouTube, el pódcast, así como los servicios de suscripción SK Plus y Premium, que ofrecen, entre otras cosas, boletines exclusivos y acceso a artículos restringidos.

Ofrece también un foro de consultas Fråga SK, donde los lectores pueden obtener respuestas a sus preguntas sobre la vida en España, como economía, cultura, vivienda y trámites burocráticos.

Premio Joan Hunt a la Cultura. Leslie Thomson

En materia de Cultura, el premiado ha sido Leslie Thomson, “que representa perfectamente ese intercambio cultural que define a nuestra provincia” y que además ha puesto el broche a la gala interpretando con su gaita los himnos de Andalucía y de España.

La historia de Leslie Thomson con la gaita escocesa comenzó hace más de cinco décadas. Una pasión que le ha acompañado desde Argentina hasta España y que hoy continúa viva en Andalucía.

En los años ochenta, Leslie ya desarrollaba una intensa actividad como gaitero y Pipe Major en Argentina, conectando a músicos y bandas de distintos países y contribuyendo a la difusión internacional de la tradición escocesa. Tras establecerse en España en 1990, su compromiso con la música y la cultura escocesa no ha dejado de crecer. En 2019 fundó Sur Pipes Band, consolidando un proyecto dedicado a formar nuevos músicos y acercar la gaita escocesa a nuevas generaciones.

Su trayectoria está estrechamente ligada a Málaga, Benalmádena y Teba, donde participa en eventos culturales, jornadas históricas y encuentros musicales, además de colaborar con artistas como Carlos Núñez.

Más de cincuenta años después de comenzar su camino, Leslie Thomson continúa utilizando la música como puente entre culturas, preservando una tradición y compartiéndola con Andalucía y con el mundo.

Premio Joan Hunt a la Solidaridad. Fundación IDILQ

Finalmente, la Fundación IDILIQ ha sido reconocida con el Premio Joan Hunt a la Solidaridad, que desde 1999 desarrolla una importante labor social. “Iniciativas como Kind Holidays o la construcción del centro de ADIMI en Mijas, demuestran hasta qué punto una empresa puede implicarse también en mejorar la sociedad que la rodea”, ha incidido el presidente de la Diputación.

En la fundación siempre han querido mirar más lejos y estar más cerca. Siempre han querido entender que juntos se puede mejorar la vida de los más vulnerables. Y con esta misión nace en 1999 la Fundación Idilic, en aquel momento bajo el nombre Fundación Sonrisa.

Desde entonces, continuan con el objetivo de ofrecer el máximo apoyo a los colectivos y particulares necesitados de la Costa del Sol y Tenerife, gracias a las donaciones y aportaciones de socios, clientes y empleados.

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En este sentido, la Fundación ha establecido a lo largo de estos años un compromiso solidario con la ciudadanía manteniendo una estrecha colaboración con todo tipo de agentes con el fin de acometer los retos sociales que se plantean en la actualidad.