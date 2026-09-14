«He pedido hasta disculpas y no me duelen prendas»: Casero responde a las críticas por el retraso de las obras de Pedregalejo en Málaga

La reforma del paseo marítimo de Pedregalejo iba a estar terminada este verano. Finalmente, no será así: el Ayuntamiento ha ampliado el plazo hasta noviembre y el coste de los trabajos, adjudicados inicialmente por 5,7 millones de euros, ya supera los 6,5 millones. El retraso se debe, como ya se conoció hace semanas, a una tubería de gas que apareció durante las obras sin figurar en los planos y que obligó a desplazar la estación de bombeo de aguas residuales de la zona. A esto se suman otros cambios ya conocidos, como la reubicación de las farolas de acceso a la playa o la mejora del drenaje de la calle Venezuela.

Con este escenario de fondo y con negocios tan conocidos del paseo como la hamburguesería Mafalda todavía cerrados, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha tenido que dar explicaciones ante las críticas acumuladas durante los últimos meses.

Obras paseo marítimo Pedregalejo / Alfonso Vázquez

Los vecinos piden respuestas

La sesión ha comenzado precisamente con las reclamaciones de quienes están viviendo las obras de cerca. Guillermo Adrián Alderete, propietario de uno de los kioscos del paseo, ha reclamado que alguien le aclare de una vez qué va a ocurrir con su negocio, casi un año después del inicio de los trabajos. «La última palabra que tengo es que están en Barcelona, no sé, y nadie me dice nada desde Urbanismo», ha lamentado.

Gema Delgado, presidenta de la Asociación de Vecinos, ha puesto sobre la mesa un listado concreto de cambios que los residentes quieren recuperar o incorporar al proyecto: el modelo original de jardineras, el zócalo de piedra, una plaza vecinal con zona infantil, unas farolas más parecidas a las anteriores y la corrección del pavimento que consideran mal ejecutado. Según ha recordado, algunas de estas propuestas ya fueron trasladadas en una reunión anterior con el equipo de gobierno, donde se les aseguró que estaban abiertas a ser estudiadas.

A partir de ahí, las críticas de PSOE, Con Málaga y Vox se han centrado en distintos aspectos de una obra que acumula retrasos, sobrecostes y malestar entre vecinos y comerciantes. Casero ha ido respondiendo a las distintas cuestiones planteadas, desde el arbolado y las pérgolas hasta el estado del pavimento o la relación con los afectados.

«No es verdad»: árboles, sombra y pérgolas

Uno de los principales reproches ha sido la desaparición de elementos que formaban parte de la imagen tradicional del paseo, entre ellos bancos, farolas históricas y árboles. Casero ha rechazado especialmente esta última cuestión. «No es verdad, no es verdad», ha repetido durante su intervención. La concejala ha defendido que el proyecto contempla la plantación de 59 nuevas palmeras y 13 pinos, con lo que ha tratado de desmontar la idea de que la reforma vaya a dejar el paseo con menos vegetación que antes.

También ha defendido las nuevas pérgolas, que se han convertido en otro de los puntos de fricción con los vecinos. Frente a quienes consideran que apenas proporcionan sombra, Casero ha asegurado que sí la generan y que, además, se han instalado en zonas donde anteriormente no había árboles.

Para reforzar ese argumento, ha explicado que ella misma recorre el paseo los fines de semana y que dispone de fotografías en las que, según ha asegurado, puede comprobarse la sombra que proyectan las estructuras. Otro de los episodios recordados durante la sesión ha sido el apagón que afectó a la zona en plena obra, coincidiendo con la noche de San Juan. Casero ha desvinculado este incidente de los trabajos del paseo y lo ha atribuido a un fallo de Endesa.

Disculpas por las molestias, pero no por «chulería»

El tono se ha endurecido al hablar de la relación con los vecinos y comerciantes afectados. Desde la oposición se ha reprochado a Casero una actitud que han llegado a calificar de «chulesca», al tiempo que le han pedido que tenga en cuenta las consecuencias que están teniendo las obras para quienes llevan meses conviviendo con zanjas, polvo y ruido.

La concejala ha defendido, en cambio, que ha mantenido más de 15 reuniones con los vecinos desde que comenzó el proyecto y que continuará haciéndolo cuando sea necesario. También ha asegurado que ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas, aunque ha rechazado que eso suponga admitir una actitud de soberbia.

«He pedido hasta disculpas y no me duelen prendas», ha afirmado, antes de responder al PSOE recordando que, a su juicio, tampoco hubo disculpas por parte de este partido cuando otras obras municipales provocaron el cierre de comercios en los Callejones del Perchel. Casero también ha querido poner en contexto el 80% de ejecución que maneja actualmente el Ayuntamiento. Ese porcentaje, ha explicado, no significa que apenas quede trabajo por delante. Todavía tienen que instalarse elementos importantes, como el mobiliario urbano definitivo, además de ejecutarse las actuaciones incorporadas con el proyecto modificado que ha elevado el presupuesto.

Cartel obras paseo marítimo de Pedregalejo / Alfonso Vázquez

Noviembre, la nueva fecha

La fecha que ahora marca el calendario es noviembre. La concejala ha insistido en que será entonces cuando los trabajos estén terminados y la dirección facultativa pueda recepcionar formalmente la obra. Hasta ese momento, ha defendido, no se puede valorar de forma definitiva el resultado. Eso afecta especialmente a uno de los elementos que más críticas está recibiendo: el pavimento, que la oposición ha descrito como poroso, mal lechado y con desniveles.

La recepción final será, según ha explicado Casero, el momento en el que deberán estar corregidos los posibles defectos antes de dar la obra por terminada. Su argumento ha sido, en esencia, que el paseo debe juzgarse cuando esté acabado y no mientras continúa en obras.

Las críticas no han impedido que las dos mociones planteadas por PSOE y Con Málaga fueran rechazadas. Ambas reclamaban, entre otras cuestiones, una auditoría técnica antes de recepcionar los trabajos y ayudas directas para los negocios afectados. Las dos iniciativas han decaído con los votos del equipo de gobierno.

El siguiente reto: El Palo

Y mientras Pedregalejo encara los últimos meses de obras, la mirada empieza a ponerse en el siguiente gran proyecto de la zona: la reforma del paseo marítimo de El Palo. La oposición ha pedido que los problemas de comunicación y planificación de Pedregalejo no se repitan en una actuación que tendrá un presupuesto de 14,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 23 meses, prácticamente el doble que el previsto para Pedregalejo.

Casero ha asegurado que, en este caso, el Ayuntamiento ya ha abierto un periodo de consultas con los colectivos y sectores afectados. Las conclusiones de ese proceso se darán a conocer próximamente, antes de que comiencen los trabajos.