Los hoteleros de Málaga dicen que la moratoria al alojamiento turístico no resolverá el problema de acceso a la vivienda: "Lo que falta son VPO"

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha manifestado este lunes su opinión de que la moratoria aprobada este pasado mes de julio por el Ayuntamiento de Málaga para nuevos establecimientos de alojamiento turístico durante tres años "no va a resolver el problema de acceso a la vivienda" y ha reclamado a las administraciones que actúen sobre la "falta de oferta residencial, especialmente de vivienda protegida y asequible", lo que considera la "verdadera raíz del problema

Aehcos afirma que comparte la "preocupación" por la dificultad que existe actualmente para acceder a una vivienda, mencionando especialmente a los jóvenes y a los trabajadores del sector servicios, pero considera que "limitar la actividad turística no genera automáticamente vivienda para los residentes". La asociación ha cuestionado así que los edificios o espacios que puedan destinarse a uso turístico fueran a convertirse, en ausencia de esta actividad, en vivienda asequible para quienes la necesitan.

"Una moratoria no crea vivienda y por eso hemos presentado alegaciones a esta moratoria. Si queremos solucionar el problema residencial de Málaga, necesitamos más VPO, más vivienda asequible y más agilidad administrativa para que los proyectos puedan desarrollarse", ha señalado en un comunicado el presidente de Aehcos, José Luque.

La asociación mantiene sus objeciones al planteamiento de la moratoria y considera que existe "una falta de correlación entre el diagnóstico utilizado y la medida adoptada", al centrarse buena parte de los informes en las viviendas de uso turístico "sin acreditar suficientemente su relación con los establecimientos de alojamiento turístico".

Aehcos asegura, en concreto, que el expediente pone el foco fundamentalmente en la evolución de las viviendas de uso turístico, pero "no aporta un diagnóstico equivalente" sobre los establecimientos de alojamiento turístico reglados, pese a que la modificación afecta de manera general al uso de hospedaje y, por tanto, también a hoteles, hoteles-apartamentos, hostales, pensiones, albergues y establecimientos de alojamiento del tipo apartamentos turísticos.

Según la patronal hotelera, los datos disponibles sobre la oferta turística de Málaga "muestran, además, que se trata de realidades con dimensiones y características diferentes". En el informe elaborado con datos del Registro de Turismo de Andalucía en abril de 2026, los establecimientos hoteleros sumaban 18.235 plazas, mientras que las viviendas de uso turístico alcanzaban las 64.760.

Aehcos advierte: "Se pueden desincentivar inversiones en Málaga"

Para Aehcos, no resulta "adecuado" aplicar una restricción general al uso de hospedaje sin diferenciar suficientemente entre las distintas modalidades de alojamiento ni entre sus efectos sobre la ciudad. Asimismo, considera que no se ha justificado "de manera suficiente" la necesidad y proporcionalidad de una suspensión de estas características ni se han valorado adecuadamente sus consecuencias económicas. La asociación advierte que, de limitar la creación de nueva oferta, se puede "desincentivar inversiones, afectar a la competitividad del destino y dificultar la estrategia de desestacionalización".

"Esta cuestión adquiere especial relevancia en una ciudad que continúa incrementando su actividad turística. Málaga cerró el primer cuatrimestre de 2026 con 542.834 viajeros alojados en establecimientos hoteleros y 1.131.695 pernoctaciones, un 0,8% y un 6,4% más, respectivamente, que en el mismo periodo de 2025. Además, la capital debe disponer de capacidad suficiente para atender también la demanda de los segmentos de congresos, ferias, grandes eventos y competiciones deportivas, actividades que contribuyen a diversificar la demanda y a generar actividad durante todo el año", señalan los hoteleros.

Impacto económico de los hoteles en Málaga

Aehcos recuerda que el turismo no genera actividad únicamente en los establecimientos de alojamiento, sino que su impacto se extiende a distintos servicios en los barrios, al comercio de proximidad, la restauración, producción y distribución de energía, construcción, transporte, almacenamiento, distribución, finanzas, propiedad intelectual, inmobiliaria, servicios, educación, sanidad, actividades culturales, deportivas y recreativas, además de la agricultura, pesca, ganadería, textil, entre otros sectores de actividad, conformando todos ellos, un claro sector generador de riqueza.

Los empresarios del sector hotelero destacan que la actividad turística ha permitido "dinamizar y mejorar zonas céntricas de la ciudad de Málaga" y que el sector hotelero "genera actividad económica más allá del propio alojamiento, beneficia a otros negocios, y repercute también en las administraciones a través de la recaudación fiscal".

El hotel Palacio Miramar en en Málaga capital, en una imagen facilitada por Aehcos. / L. O.

Aehcos destaca, en esta línea, la "importante contribución tributaria" de los hoteles. Como ejemplo, citan que en 2021 el Ayuntamiento de Málaga contempló en el marco de la pandemia el aplazamiento del IBI de 68 establecimientos hoteleros por un importe conjunto de 1,5 millones de euros, "una cifra que permite dimensionar la aportación fiscal del sector a las arcas municipales".

En el caso de los apartamentos turísticos regulados, la asociación defiende igualmente su capacidad para "generar actividad en el entorno", especialmente al no disponer habitualmente de servicios propios de restauración y derivar parte del consumo de sus clientes hacia bares, restaurantes y comercios próximos.

"Mayor descentralización" de la oferta turística en Málaga

La patronal hotelera considera que el debate debe centrarse en "cómo aumentar la oferta de vivienda y no en restringir una actividad económica que genera empleo e inversión". Por ello, reclama a las administraciones que aceleren la promoción de VPO y vivienda asequible, tanto en alquiler como en venta, y que desbloqueen los proyectos urbanísticos que permitan incrementar el parque residencial.

"Esta cuestión es especialmente importante en lo referente al sector servicios, ya que la dificultad para encontrar vivienda está impidiendo que los trabajadores puedan residir en los municipios donde desarrollan su actividad, una situación especialmente compleja ante las actuales dificultades de movilidad en la provincia", advierten.

Al mismo tiempo, la patronal apuesta por una "mayor descentralización" de la oferta turística, como los establecimientos de apartamentos turísticos, para evitar una concentración excesiva en el centro de Málaga. A su juicio, una distribución más equilibrada permitiría "reducir la presión" sobre las zonas más saturadas y favorecería la generación de actividad económica en otros barrios.

"No se trata de enfrentar turismo y vivienda. Se trata de planificar mejor la ciudad, generar vivienda, y distribuir de forma más equilibrada la actividad turística. Málaga necesita vivienda, planificación y una oferta turística bien gestionada. Las dos cosas son compatibles y deben abordarse conjuntamente", apuntan.

Aehcos aglutina más de 94.000 plazas de alojamiento turístico, más de 105 empresas colaboradoras, con 72 cadenas hoteleras, 193 establecimientos independientes, 346 establecimientos asociados y 27.000 trabajadores.