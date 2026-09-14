Sucesos
Investigan la muerte de un hombre por arma de fuego en Pizarra
El 112 recibió varios avisos de un herido tras una agresión con arma de fuego en Zalea, por la que una mujer ha sido detenida
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La Guardia Civil investiga la muerte de un varón en Zalea, núcleo de Pizarra, y han detenido a una mujer como sospechosa del suceso.
Según explican desde el Servicio de Emergencias 112, a las 13.55 horas de este lunes recibieron el aviso de que se había producido una agresión con arma de fuego y había un hombre herido. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, servicios sanitarios y un helicótero.
Finalmente, la Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento del hombre.
Por el momento no han trascendido más datos de la víctima ni de las circunstancias del suceso. La Guardia Civil ha detenido a una mujer, de la que se desconoce aún su implicación en los hechos y su relación con la víctima.
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