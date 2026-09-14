«Llega con ilusión y vuelve con energía»: así se sabe si una actividad extraescolar es buena para tu hijo

Casi seis de cada diez escolares españoles hacen alguna actividad fuera del horario lectivo. Pediatras y especialistas en infancia llevan semanas insistiendo, con la vuelta al cole recién estrenada, en un mismo mensaje: la agenda de muchos niños empieza a parecerse demasiado a la de un adulto.

La vuelta al cole trae cada septiembre el mismo ritual: buscar hueco en la agenda familiar para el inglés, la natación, el refuerzo de matemáticas o el fútbol. Según una revisión sistemática de estudios realizados en España entre 2000 y 2020 publicada por la Universidad Complutense de Madrid, más del 62% del alumnado de Primaria participa en alguna actividad extraescolar, con máximos históricos que han llegado a rozar el 92%. La mayoría (un 76,7%) las practica entre dos y cuatro días a la semana.

El bolsillo también lo nota

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que el gasto escolar medio alcanzará los 2.484 euros por alumno en el curso 2026-2027, del que las extraescolares se llevan de media 78 euros al mes. Un estudio anterior, referido al curso 2018/2019, ya situaba en un 45% la proporción de familias que pagaban 70 euros o más mensuales solo por estas actividades.

Con ese telón de fondo, los pediatras vuelven a insistir este mismo mes en un mensaje que llevan años repitiendo. La Clínica Universidad de Navarra recomendaba hace apenas unos días «evitar que las jornadas infantiles se prolonguen con un exceso de actividades extraescolares» y reservar tiempo para «jugar, aburrirse y estar en familia». Investigaciones previas de la Universidad de Granada, del profesor de Pediatría Antonio Muñoz Hoyos, sitúan el estrés infantil asociado a la sobrecarga de actividades en torno al 8% de la población infantil y hasta el 20% de los adolescentes en España, con síntomas como dolores de cabeza, problemas de sueño o irritabilidad.

Vuelta al cole en la capital / Álex Zea

Cuando la extraescolar se convierte en un negocio

Que las actividades extraescolares se hayan convertido en un mercado en expansión no es solo percepción. Las academias que las ofrecen se han multiplicado y diversificado su catálogo: el deporte concentra el 36,9% de la oferta registrada por el Observatorio de BuscaExtraescolares, seguido de los idiomas, con un 26,3%, mientras disciplinas como la robótica o la programación ganan terreno cada curso.

Ghada Aboud, coordinadora del Grado en Maestro en Educación Infantil de la Universidad Europea y nominada por quinto año consecutivo a mejor docente de España, ha visto esa transformación desde dentro. Antes de dar el salto a la universidad, pasó 26 años en la educación infantil (la mayor parte como directora) en un colegio en el que, recuerda, la oferta de extraescolares llegó a ser «como un Corte Inglés». Con los años, dice, el modelo ha cambiado: «ahora es un negocio, las extraescolares (...) las mismas empresas trabajan en varios colegios a la vez, con campañas de apuntamiento en septiembre».

Esa oferta empieza, en algunos centros, antes incluso de que suene el primer timbre. Aboud recuerda niños de dos y tres años apuntados a los llamados early birds, que llegaban al colegio a las 7:30 de la mañana para desayunar, dos horas antes de que empezaran las clases: «si llegan a las nueve y media ya los profesores se lo llevan a clase. Yo decía: si es que llevan ya media mañana aquí».

Vuelta al cole en la capital / Álex Zea

Las señales de alarma, según la ciencia y la experiencia

Los síntomas que describen los pediatras coinciden con los que Aboud identificó durante años de tutorías: cansancio persistente, dolores de cabeza o de estómago, cambios de humor, pérdida de interés por actividades que antes gustaban, o rechazo sistemático a acudir a una actividad concreta.

La diferencia está en la edad: los niños pequeños tienden a expresar el malestar con llanto, rabietas o problemas de sueño, mientras que en los adolescentes es más frecuente la apatía, el aislamiento o la desmotivación.

Aboud pone cifra emocional a esas señales con casos que vivió como directora: «he visto a niños llorar de pasarlo mal», relata, «y niños ya en primaria venir a mi despacho, al ser yo equipo directivo, y decirme: '¿puedes hablar tú con mi padre o mi madre?'». Ese tipo de petición, apunta, es indicio de que «eso a veces ya no es un extraescolar».

Entre las causas más repetidas por quienes tratan con familias está la de proyectar en los hijos las propias aficiones: el padre aficionado al fútbol que da por hecho que el hijo debe jugar al fútbol, o la madre pianista que apunta al niño a música cuando este prefiere las manualidades. Aboud lo resume con un ejemplo de su colegio: «padre al que le gusta el fútbol, pues al hijo le tiene que gustar el fútbol, no podía elegir patinaje».

Enero, el mes en que las familias se dan cuenta

Los datos de matriculación siguen un patrón estacional que Aboud conoce bien: la mayoría de las bajas se concentran a partir de enero, cuando el entusiasmo inicial de septiembre choca con el cansancio acumulado. «Es el momento en el que hay como un desfase y la gente empieza a desapuntarse, a ver que el niño no puede, a ver que ha decaído en las notas», explica. Lo compara con los propósitos deportivos que muchos adultos abandonan pasadas las primeras semanas del año, con una diferencia: «por los niños pasa igual, y encima se lo inculcamos» desde una agenda que ellos no han decidido.

El criterio para no perderse

Frente a la pregunta de cuántas actividades son demasiadas, ni pediatras ni pedagogos ofrecen una cifra única. La Asociación Nacional de Pediatría orienta, como referencia general, unas cuatro horas semanales repartidas en dos actividades distintas, aunque insiste en que el ajuste depende de cada niño. Los especialistas consultados coinciden en un par de criterios prácticos: dejar tardes completas sin nada programado (no solo huecos sueltos entre actividades) y que la elección responda al interés del niño y no al del adulto.

Con todo, ofrece algunas pautas concretas para las familias: priorizar las actividades que despierten interés real en el niño, evitar ocupar todas las tardes disponibles, respetar los horarios de sueño, escuchar periódicamente cómo se siente el menor, mantener flexibilidad para ajustar sobre la marcha y reservar espacios de convivencia familiar durante la semana. Recomienda, además, dejar al menos una tarde a la semana completamente libre "siempre que sea posible", porque favorece "el descanso, la convivencia familiar y el juego espontáneo" y reduce la sensación de agenda saturada.

Aboud resume ese equilibrio con la frase que repite desde hace años a las familias con las que ha trabajado: «una actividad extraescolar es adecuada cuando el niño llega a ella con ilusión y vuelve a casa con energía. Se convierte en un problema cuando llega cansado y vuelve aún más cansado». El equilibrio, insiste, no se mide por el número de actividades, (un niño puede hacer dos o tres a la semana y estar perfectamente equilibrado, mientras que otro se satura con una sola), sino por sus consecuencias en el día a día: si el niño duerme lo necesario, si tiene tiempo para jugar libremente, si mantiene la ilusión por aprender y si se siente escuchado en las decisiones que le afectan.

Junto a esas señales, tanto pediatras como docentes insisten en un matiz que rara vez aparece en los titulares: la responsabilidad no recae solo en las familias. Muchos hogares recurren a las extraescolares como solución de conciliación ante jornadas laborales que no encajan con el horario escolar, un problema estructural más que una decisión individual. «No debemos culpabilizar a las familias», resume Aboud. «La conciliación es uno de los grandes retos actuales».

El valor de no hacer nada

Para Aboud, detrás de la pregunta de cuántas extraescolares son demasiadas hay otra más importante: si al niño le queda espacio para seguir siendo niño. "La clave no es únicamente si le gustan, sino si le dejan espacio para seguir siendo niño", resume. El juego libre, insiste, no es tiempo muerto entre actividades dirigidas, sino "una de las principales herramientas de aprendizaje durante la infancia", a través de la cual los menores desarrollan creatividad, lenguaje, autonomía y capacidad de resolución de problemas.

Es, dice, donde ocurren algunos de los aprendizajes más importantes de la infancia: no solo en el aula ni en la extraescolar, sino "cuando construyen una cabaña con cojines en el salón, cuando inventan un juego (...) o cuando, simplemente, se permiten el lujo de no hacer nada".