Los logopedas andaluces reclaman entrar en los colegios: “Son una figura muy necesaria”

Las dificultades para hablar o comunicarse son uno de los principales obstáculos para acceder al aprendizaje. Sin embargo, los logopedas siguen sin estar presentes en los colegios andaluces. Por ello, con motivo de la vuelta a las aulas, el Colegio de Logopedas de Andalucía reclama la incorporación de estos profesionales a los centros escolares como personal sanitario no docente para poder detectar problemas de lenguaje, prevenir riesgos y atender las necesidades del alumnado.

Desde la institución subrayan que la atención logopédica es “esencial” para prevenir el fracaso escolar de los alumnos con trastornos de aprendizaje y comunicación, así como para garantizar una educación en igualdad de condiciones con el resto de niños y niñas.

Los logopedas, recuerda el Colegio en un comunicado, son los profesionales sanitarios encargados de la prevención, evaluación, diagnóstico e intervención de los trastornos de la comunicación, el habla y el lenguaje. Cuentan, por tanto, con la preparación específica para atender a alumnado con necesidades de apoyo educativo derivadas de trastornos de aprendizaje y comunicación dentro del propio centro escolar.

Reclaman estar en los equipos de orientación de los colegios

La decana del Colegio de Logopedas de Andalucía, Adela Corrales Guerra, explica que se trata de una reivindicación que se remonta a años atrás. “¿Por qué? Pues porque el logopeda es el profesional especializado en detectar, evaluar y diagnosticar dificultades de comunicación, de lenguaje y otras funciones como la deglución”, afirma a La Opinión de Málaga.

“Por eso consideramos importante el que esté presente nuestra figura, sobre todo en equipos de orientación y en comedores escolares, para no solo intervenir, sino precisamente para detectar y evitar riesgos”, añade Corrales. “Hablamos de salud y calidad de vida de nuestros menores”, remarca.

Adela Corrales Guerra, decana del Colegio de Logopedas de Andalucía / L.O.

La decana destaca además que no se trata únicamente de una reivindicación autonómica, sino nacional, respaldada por el Consejo General de Colegios de Logopedas, que agrupa a los colegios profesionales de logopedas de toda España.

Los logopedas también reclaman estar en los comedores escolares para evitar atragantamientos

El colectivo reclama también la presencia de estos profesionales en los comedores escolares, donde consideran que son “una figura muy necesaria”, especialmente en los centros de educación especial, para intervenir y supervisar el momento de la comida de aquellos alumnos que presentan riesgo de atragantamiento.

“El logopeda en comedores escolares va a ayudar a evitar riesgos innecesarios devenidos de disfagia, que es una dificultad en la deglución”, explica Corrales.

Niños en un comedor escolar. / HECTOR FUENTES

La profesional señala que cualquier niño puede verse afectado en algún momento por este problema, aunque existe un riesgo especial entre aquellos que presentan afecciones neurológicas como parálisis cerebral, anomalías estructurales o trastornos del desarrollo. “Son muchos niños los que se pueden beneficiar de la figura de este profesional”, insiste.

Las familias tienen que buscar fuera del colegio la atención logopédica para sus hijos

En este sentido, la decana sostiene que la integración de los logopedas en los comedores escolares no es una demanda exclusiva del colectivo profesional, sino que también cuenta con el respaldo de “gran parte” de la comunidad educativa. “Son conscientes de que se escapa a sus competencias la atención de un trastorno que puede conllevar el compromiso vital de algunos niños”, apunta Corrales.

La falta de logopedas en los centros escolares públicos obliga actualmente a las familias a buscar estos profesionales fuera de los colegios para atender las necesidades de sus hijos.

Corrales aclara que los alumnos que pueden necesitar una evaluación e intervención logopédica cuentan con otras figuras docentes que los acompañan y ayudan dentro de los centros. Sin embargo, cuando precisan una evaluación específica para detectar, diagnosticar o intervenir desde el ámbito de la logopedia, se ven obligados a acudir a profesionales o centros externos.

“Son muchos niños los que se pueden beneficiar de la figura de este profesional” Adela Corrales — Decana del Colegio de Logopedas de Andalucía

Logopedas en los colegios públicos: una reivindicación histórica y nacional

“Trabajando de forma coordinada con el resto de profesionales educativos, como los maestros de audición y lenguaje, la intervención de los logopedas durante la etapa escolar ayuda al alumnado a avanzar hacia los objetivos curriculares previstos para cada curso”, concluyen en el comunicado.

Por todo ello, aprovechando el regreso a las aulas, la institución ha querido insistir en la necesidad de que los centros educativos de la comunidad cuenten con logopedas que trabajen como personal sanitario no docente.

El 95% de los encuestados apoya que haya logopedas en los colegios

El pasado 6 de marzo, con motivo del Día Europeo de la Logopedia, el Colegio de Logopedas de Andalucía realizó, con ayuda del alumnado de tercer curso del grado de Logopedia de la Universidad de Málaga, una encuesta a 244 personas de distintas edades y perfiles, principalmente de la provincia de Málaga.

El objetivo era conocer la percepción ciudadana sobre la importancia de la intervención logopédica en el ámbito escolar. Según las conclusiones recopiladas, casi el 95% de los encuestados considera importante la presencia de logopedas en los colegios, mientras que el 92,2% cree que su incorporación contribuiría a construir una escuela más inclusiva.

Para el Colegio, estos resultados evidencian que la ciudadanía percibe al logopeda no solo como un profesional asistencial, sino también como una figura relevante para favorecer la participación, la comunicación y el acceso al aprendizaje de todo el alumnado.