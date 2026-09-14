Málaga acapara nueve de las diez ciudades más caras de Andalucía para alquilar vivienda: esta es la lista de los 30 municipios que exigen más renta

El precio de la vivienda en alquiler en la provincia de Málaga sigue su escalada y registra una subida internual del 14,6% en variación interanual, para un valor de 16,45 euros al mes, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa del mes de agosto. Andalucía, por su parte, experimenta un avance del 6,8% interanual y se sitúa en los 12,09 euros el metro. "La elevada presión de la demanda, combinada con la falta de oferta en alquiler de larga duración en los principales núcleos urbanos y costeros, mantiene las rentas en niveles exigentes para el bolsillo de los inquilinos", ha explicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Cinco provincias sobrepasan los 10 euros con Málaga a la cabeza con los citados 16,45 euros, seguida de Sevilla (14,15), Cádiz (11,80), Huelva (11,42), Granada (10,76), Almería (9,34), Córdoba (8,73) y Jaén (6,78).

El estudio de Fotocasa, que analiza 73 municipios en el mercado de Andalucía revela que nueve de las diez localidades con las viviendas más caras para alquilar son malagueñas, todas ellas con precios por encima de los 15 euros por metro cuadrado el mes. Son Marbella (19,29 euros), Estepona (19,03), Benahavís (17,97), Mijas (17,57), Benalmádena (17,31), Torremolinos (17,04), Nerja (16,97), Fuengirola (16,86), Málaga capital (16,70) y Sevilla capital (15,12). Por otro lado, la ciudad más económica para alquilar es Baza con 5,26 euros al mes.

Una vista aérea del litoral de Marbella. / L. O.

Estos son los 30 municipios andaluces más caros (euros/m2) y el aumento interanual del precio

1 Marbella (Málaga) 19,29 € 5,1%

2 Estepona (Málaga) 19,03 € 8,6%

3 Benahavís (Málaga) 17,97 € 1,0%

4 Torremolinos (Málaga) 17,04 € -5,4%

5 Mijas (Málaga) 17,57 € 9,1%

6 Benalmádena (Málaga) 17,31 € 1,5%

7 Nerja (Málaga) 16,97 €

8 Fuengirola (Málaga) 16,86 € 0,4%

9 Málaga capital (Málaga) 16,70 € 4,9%

10 Sevilla capital (Sevilla) 15,12 € 5,1%

11 Tarifa (Cádiz) 14,66 € -19,5%

12 Rincón de la V. (Málaga) 14,63 8,1%

13 Punta Umbría (Huelva) 14,60 € 39,8%

14 Zahara de los Atunes (Cádiz) 14,55 € -5,5%

15 Sotogrande (Cádiz) 13,49 € 3,1%

16 Rota (Cádiz) 13,88 € 11,0%

17 Manilva (Málaga) 13,58 € 8,5%

18 Cádiz capital (Cádiz) 13,01 € 5,9%

19 Puerto de Sta. María (Cádiz) 13,00 € 14,1%

20 Islantilla (Huelva) 12,74 € -9,0%

21 La Antilla (Huelva) 12,58 € -8,6%

22 Chipiona (Huelva) 12,55 € 4,8%

23 Vélez-Málaga (Málaga) 12,52 € 2,4%

24 El Rompido (Huelva) 12,34 €

25 Almonte (Huelva) 12,28 € -10,0%

26 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 12,08 € 4,8%

27 Algarrobo (Málaga) 12,06 € 4,4%

28 Torrox (Málaga) 11,97 €7,0%

29 Dos Hermanas (Sevilla) 11,96 € 20,2%

30 El Portil (Huelva) 11,91 € 5,5%

Subidas generalizadas del alquiler en Andalucía

En 47 de los 53 municipios el precio interanual sube respecto al año anterior y las diez primeras son Punta Umbría (39,8%), Mojácar (29,2%), Ayamonte (28,2%), Ronda (22,5%), Dos Hermanas (20,2%), Albox (15,5%), El Puerto de Santa María (14,1%), Jerez de la Frontera (13,6%), Puerto Real (13,5%) y Motril (12,9%). Por otro lado, las ciudades con descensos en un año son Andújar (-9,3%), La Antilla (-8,6%), Isla Cristina (-5,8%), Torremolinos (-5,4%), El Ejido (-2,0%) y Armilla (-0,7%).

Ranking de precios de alquiler por comunidades autónomas

En cuanto al ranking de comunidades autónomas con el precio de la vivienda más caras para alquilar una vivienda en España, las seis con precios superiores a los 15 euros al mes son: Madrid con 21,78, Baleares con 20,13, Cataluña con 19,89, País Vasco con 17,32 y Canarias con 15,93 euros al mes. Le siguen, Comunitat Valenciana con 15,63 euros, Cantabria con 13,40, Asturias con 12,41, Aragón con 12,35, Andalucía con 12,09, Navarra con 12,01, Región de Murcia con 10,63. Galicia con 10,39, Castilla y León con 10,21, La Rioja con 9,82, Castilla-La Mancha con 9,23 y Extremadura con 7,86 euros al mes.