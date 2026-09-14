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Condecoración

Málaga otorgará la Medalla de la Ciudad a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas

La concesión coincide con la conmemoración del 150.º aniversario de la fundación de esta entidad, que ha atendido a más de 15.000 animales

Varios voluntarios realizan tareas de curas y velan para salvaguardar el bienestar de los animales en la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga. PERROS

Varios voluntarios realizan tareas de curas y velan para salvaguardar el bienestar de los animales en la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga. PERROS / Álex Zea

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La Opinión

Málaga

El Ayuntamiento de Málaga otorgará la Medalla de la Ciudad y el nombramiento de Hija Predilecta a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga, una concesión que coincide con la conmemoración del 150.º aniversario de su fundación.

Esta condecoración se ha aprobado hoy por unanimidad en la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental, Servicios Operativos e Innovación, un acuerdo que deberá ser ratificado por el Pleno de la Corporación y que completa el expediente iniciado a raíz de la moción institucional aprobada por todos los grupos municipales en la sesión plenaria del 30 de enero de 2026 “como reconocimiento a su trayectoria y por su trabajo en defensa de los animales y de las especies vegetales de la ciudad”.

MLG 13-09-2024.-Varios voluntarios realizan tareas de curas y velan para salvaguardar el bienestar de los animales en la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga.

Varios voluntarios realizan tareas de curas y velan para salvaguardar el bienestar de los animales en la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga. / Alex Zea

15.000 animales atendidos

En la última década, la entidad ha atendido a cerca de 15.000 animales y cuenta actualmente con una red de más de 250 personas voluntarias y de 1.100 socios.

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El expediente, que ha sido instruido por la concejala delegada de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, cuenta con numerosas adhesiones de organizaciones, entidades, organismos y personas a título individual.

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