Málaga Team Racing, la escudería universitaria que ha conseguido dos podios en Montmeló

Ensayo y error; pequeñas victorias y grandes aprendizajes. Así es como el Málaga Team Racing (MART), la escudería formada por estudiantes de la Universidad de Málaga, ha evolucionado año tras año. Su último logro ha sido la creación del MA26RT, vehículo de competición con el que han conseguido dos podios consecutivos en la Formula Student Spain, celebrada del 1 al 7 de agosto en el emblemático circuito de Montmeló (Barcelona). Todo, bajo la filosofía de “seguir intentándolo y mejorar”.

Sin embargo, esta idea no es reciente. Una década ha pasado desde que un grupo de amigos y estudiantes universitarios, aficionados al mundo del motor, impulsara este proyecto. Este lapso de tiempo, derivado del afán de hacer una actividad complementaria a la vida académica, ha sido testigo de todo tipo de sentimientos: ilusiones, dudas, incertidumbre y ganas; una serie de emociones que los 300 estudiantes, partícipes durante toda la trayectoria del equipo viven y comprenden.

En este caso, los resultados vienen acompañados por un arduo trabajo que no se ve y que los miembros de MART compaginan con su vida académica y personal: “La temporada va desde septiembre hasta agosto y los tiempos son muy apretados. Buscar hacer un coche de competición optimizado en 9 o 10 meses junto a tu vida académica. Esto es circular, no paras de prepararte”, explica Alicia Moya, líder de equipo en MART.

Un examen exigente

En este aspecto, la competición comienza mucho antes de la llegada al circuito. Por primera vez, el equipo ha superado las exigentes inspecciones técnicas (Scrutineering). Los 70 equipos universitarios procedentes de los 21 países inscritos en esta competición de ingeniería atraviesan este duro examen. Este año, MART se ha centrado en la construcción de un monoplaza “sólido y “fiable” con el que pudieran circular sin problemas: “Nos hemos encargado durante toda la temporada de que los subsistemas (departamentos independientes) del monoplaza sean simples, sencillos y admisibles en todas las condiciones y bajo cualquier tipo de imprevisto”, explica Luis Chichón, director técnico de MART.

Entre las revisiones de los sistemas de suspensión, frenos y, en general, la estructura del monoplaza; el rain test, ha sido una de las partes más temidas de la inspección: “Esto era lo que nos tenía más en vilo. En el rain test echan agua por encima de golpe al vehículo durante un par de minutos para comprobar si los sistemas siguen funcionando. Hemos dedicado mucho tiempo para que todas las cajas guarden las distintas placas y subsistemas de electrónica, más sensibles al agua. Para ello, deben estar correctamente aislados”, expone.

¿Cómo es el MA26RT?

Con el fin de asegurar esto, los técnicos han trabajado la parte electrónica y mecánica bajo una división en diferentes departamentos. En la parte eléctrica, se encargan de crear, diseñar, programar y comprobar el buen funcionamiento de las diferentes placas del coche: “El coche tiene ‘varios cerebros’, por así decirlo, que se encargan de controlar distintas partes, como la tracción o los sistemas de seguridad” , expone Juan Albéniz, director técnico responsable de la parte electrónica. A este trabajo se suma el departamento de e-power, encargado de gestionar la energía que llega desde la batería de alto voltaje hasta el motor y elementos como la refrigeración y el cableado.

En cuanto a la mecánica, Chichón, especializado en esta rama, explica que principalmente se ha hecho un diseño ligero y que tenga en cuenta un sistema de suspensiones correctamente trianguladas: “Es importante saber dónde se va a ejercer la fuerza cuando el vehículo esté en movimiento. Debe haber una estructura sólida”, afirma. Otro de los puntos, diferentes respecto a modelos anteriores, ha sido la reducción de batalla (la distancia entre ejes delantero y trasero): “La conclusión de esto ha sido poder agrupar un poco mejor los subsistemas en la parte trasera del coche y así conseguir que vayan más compactos, lo que mejora la respuesta dinámica en carrera”, concluye Chichón.

Una vez pasados los controles obligatorios en todos los equipos, MART tuvo permitida la participación en las pruebas dinámicas de la competición. La Formula Student Spain cuenta con diferentes formas de evaluar los atributos de los monoplazas competidores: velocidad, agilidad, estabilidad y resistencia. La velocidad se pone a prueba en acceleration, donde se deben atravesar 75 metros en el menor tiempo posible. Por su parte, el skidpad mide la estabilidad, ya que evalúa el paso del vehículo por las curvas. Junto a esta, el autocross comprueba la habilidad en trazado técnico, como paso previo a la última prueba.

El MA26RT circulando por el circuito de Montmeló / Equipo MART

En este sentido, lo que más tensión causó en el equipo fue el endurance, la prueba dinámica final considerada la más dura del torneo. Esta consiste en una carrera de resistencia de 22 kilómetros con el objetivo de observar la resistencia, eficiencia y lo que más había trabajado el equipo de MART: la fiabilidad. “Las esperas y las vueltas del coche se hacen eternas hasta que terminan”, apostilla Albéniz.

Dos podios con sabor a oro

No obstante, el éxito de MART en la Formula Student Racing vino en las pruebas estáticas. La competición no solo se limita a la preparación y al rodaje en el asfalto, sino que incluye un punto de vista empresarial y comunicativo del proyecto. Estos conceptos se recogen en el Business plan – la presentación de la idea de negocio –, y el Cost and Manufacturing –la justificación financiera y técnica de cada una de las piezas y procesos empleados en la fabricación del monoplaza– Ambos presentados a un estricto jurado.

Como encargada de ambas presentaciones, Ana Falcón, community manager del equipo fue una de las partícipes. Con nervios y determinación, el equipo consiguió dos trabajados terceros puestos en esta modalidad: ”Tienes 20 minutos para contar todo y se hace a puerta cerrada. Salimos con muy buenas sensaciones y con muchos nervios a la vez. Éramos un pañuelo ves a los otros equipos y las demás presentaciones y las comparaciones son inevitables”, explica.

Pese a ello, el orgullo de un trabajo desarrollado durante años es el sentimiento que más recuerdan después de la obtención de estos históricos resultados: “Te motiva mucho, sobre todo de cara al año que viene. Saber que cuando le pones tantas ganas a una prueba se ven los resultados es un ‘plus’ de energía y ahora queremos ganar”, dice Falcón, que comparte esta ilusión con sus compañeros de equipo. “Todo merece la pena porque este trabajo se ha materializado en un coche fiable, en dos finales y en dos podios. Vamos por el buen camino y así se consiguen cosas”, añade Moya, la líder del equipo.

Ahora, este subidón se proyecta en los próximos retos de MART. El equipo afronta normalmente dos competiciones por temporada, una es la Formula Student Spain y otra es internacional. El equipo de la UMA ya ha visitado países como Alemania, Austria o Holanda; pero su próximo destino será la Formula Student Alpe Adria en Croacia, donde se celebrará un torneo que afrontan con optimismo.

Crecimiento constante

Con este resultado, no solo crece MART como equipo, sino la propia Formula Student Spain que, desde 2010, se ha hecho un nombre importante en el panorama universitario europeo. Organizada por la Sociedad de Técnicos de Automoción como un proyecto educativo sin ánimo de lucro, la competición ha contribuido con todas sus ediciones a la formación de más de 12.000 jóvenes ingenieros. “Este es un proyecto que abarca tantos aspectos tanto de ingeniería como de tu vida personal. Los días son una montaña rusa, hay días buenos y malos. Hay mucha alegría cuando sale algo bien y mucha fuerza de voluntad cuando las cosas se tuercen y tienes que estar con tu equipo peleando”, afirma Albéniz.

Aunque lo que más destaca de esta competición, es la cantidad de perfiles que pueden encontrar salidas a su vida profesional: “Yo soy el perfil relacionado con el área de negocios de la organización. El trabajo en equipo te saca de tu zona de confort, ya que tú puedes tener las ideas muy claras de lo que quieres hacer en el futuro. Aquí te enseñan a desarrollar el trato real con las personas” , describe Falcón.

Por otro lado, esta edición del Formula Student Spain ha dado otro paso más hacia la igualdad en su decimosexta edición. Este ha sido el torneo con más participación femenina de su historia. Se ha registrado un 23% de mujeres participantes, un 8% más respecto a 2025. Sin embargo, MART no se sorprende de estas cifras debido a que la participación a la par de hombres y mujeres en el equipo es una costumbre para ellos: “ Para nosotros es un orgullo saber que tenemos perfiles femeninos en cargos directivos, jefes de departamento; o incluso el hecho de saber que tenemos muchos perfiles femeninos en un sector más técnico. Aquí si tienes ganas de aprender, trabajar, te esfuerzas, trabajas por el equipo y te apasiona, da igual: vas a funcionar”, concluye Moya.

MART en el circuito de Montmeló / Unai Alberdi

Transferencia de conocimientos

Asimismo, lo que destaca de MART, aparte de ser un grupo de estudiantes que actúan prácticamente como un equipo profesional, es el conocimiento que adquieren unos de otros al pasar cada temporada. Así lo explica Chichón: “Al final de cada temporada un 50% del equipo se renueva anualmente porque terminan los estudios o inician nuevos proyectos”, continúa. “Por ello, uno de los principales potenciales del equipo es la transferencia de conocimiento e información para que todo el trabajo desempeñado no caiga en saco roto”, expone.

Pese a que son muchas horas de trabajo, unas veces más amenas y otras interminables, lo que todos los miembros de MART tienen claro es que el apoyo mutuo es uno de los pilares de su progreso: “Somos un grupo de 80 personas, pero la realidad es que el ambiente de trabajo es inmejorable. Somos una familia, aunque suene cliché. Llevamos ya varios años en el equipo y pasan a ser tu día a día tu confidente, tu amigo, tu apoyo y todo lo que vives lo viven contigo”, describe Moya. Quizás esta amistad y compañerismo aún no tenga una meta definida, pero lo que sí se ha confirmado es que ya ha salido de la línea de parrilla para iniciar una carrera por los circuitos de la vida.