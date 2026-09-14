Puerto de Málaga
Málaga retrasa la retirada de las esculturas del Puerto: "El Ayuntamiento decidirá qué hacer"
La Autoridad Portuaria paraliza el desmontaje a la espera de la decisión que tome el Consistorio en la Junta de Gobierno Local de este martes
Venus y Neptuno seguirán en el Puerto de Málaga hasta nuevo aviso. Fuentes de la Autoridad Portuaria han asegurado a este periódico que las esculturas que dan la bienvenida al puerto de la ciudad no serán retiradas, por ahora, este miércoles 16 de septiembre, tal y como estaba anunciado.
El motivo es que ahora la decisión corresponde al Ayuntamiento de Málaga: "Son ellos los que van a decidir qué es lo que hacen con las esculturas", afirman desde la Autoridad Portuaria.
Las esculturas pasan ahora a manos del Ayuntamiento tras ser regaladas por el escultor Ginés Serrán a la ciudad: "Si nos regalan algo, ¿por qué lo vamos a rechazar?", señaló Francisco de la Torre. El alcalde defiende que las esculturas del puerto deben quedarse en Málaga, aunque está abierto a reubicarlas "donde mejor encajen".
La decisión se abordará este martes en la Junta de Gobierno Local, donde se va a aprobar formalmente la donación indefinida de las esculturas, un trámite que dará paso a futuras conversaciones con la entidad portuaria y el escultor para decidir la ubicación final de 'Las Columnas del Mar' y sus leones.
"Está ya decidido y la decisión es irrefutable", reiteraba el pasado mes de junio a este periódico Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria. El Puerto de Málaga subrayaba así que el acuerdo estaba cerrado y que cualquier posible continuidad de las esculturas ya no dependía de la Autoridad Portuaria.
"La pelota está en el Ayuntamiento de Málaga", afirmaba entonces Carlos Rubio a este medio. El presidente de la Autoridad Portuaria aseguraba además que les llegaban opiniones favorables y que "a la gente le gustan mucho las esculturas".
Asimismo, recordaba que "si alguna institución quiere hacer una propuesta de permanencia, que lo haga, pero por nuestra parte el acuerdo está cerrado y la decisión tomada".
Una polémica aún candente en Málaga
Con esta retirada, Málaga cierra un capítulo cuanto menos polémico. Las esculturas, bautizadas como 'Las Columnas del Mar', han estado rodeadas de controversia prácticamente desde que se anunció su instalación.
El debate no tardó en llegar y la ciudad se dividió entre quienes estaban a favor de las obras y quienes las consideraban un elemento poco adecuado para este espacio del Puerto de Málaga.
Su creador, Ginés Serrán-Pagán, defendió a capa y espada su colocación y sostuvo que "serían un icono de Málaga". Sin embargo, entidades culturales como la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, el Ateneo de Málaga, la Sociedad Económica de Amigos del País y el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales, además de partidos políticos y sindicatos, manifestaron su desacuerdo.
La crítica más dura fue la de la Academia de San Telmo, que denunció que la instalación "limitará los accesos" y calificó las esculturas como obras "de estética dudosa". "Son kitsch y parecen de Marvel", indicó.
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