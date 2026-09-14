La marisquería de Málaga que el chef Jordi Cruz descubrió por su compañero de MasterChef Pepe Rodríguez: "Un buen sitio con pescaíto y buen vino"

El reconocido chef Jordi Cruz visitó Málaga el pasado año para asistir a la gala de la Guía Michelin, que se celebró en el territorio malagueño en el mes de noviembre. Y para aprovechar la ocasión, el cocinero quiso probar la mejor gastronomía de la provincia, para lo que pidió consejo a su compañero en el programa de MasterChef Pepe Rodríguez, que tuvo clara su recomendación: la Marisquería Jacinto, en Cruz de Humilladero.

Así lo contó el propio Cruz durante la gala de la prestigiosa guía durante una entrevista con la malagueña Masi Rodríguez, encargada de hablar con los invitados a su llegada. Fue durante el turno de Jordi Cruz cuando la presentadora destacó la belleza del territorio y afirmó: "Málaga, un lugar maravilloso".

La marisquería de Málaga que ha conquistado a Jordi Cruz

En ese momento, el chef le comentó su experiencia en la ciudad: "¿Sabes qué he hecho? He llamado a Pepe Rodríguez. 'Pepe, ¿dónde voy a comer?'. Y me ha llevado a un sitio bueno, he comido pescaíto, hemos bebido buen vino".

Sorprendida por esta recomendación, Rodríguez preguntó: "¿A Pepe Rodríguez? Si Pepe es de Illescas", a lo que el chef indicó: "Él es mi segunda guía, la primera es Michelin y la segunda es Pepe. 'Vete aquí, vete allí'. Y ha acertado el hombre. No sabe de otra cosa, pero de esto sí sabe".

Marisquería Jacinto, un clásico de Cruz de Humilladero

Tras ser cuestionado por Masi Rodríguez por el nombre de este lugar, Jordi Cruz destacó que se trata de la Marisquería Jacinto, uno de los clásicos de Málaga situado en Cruz de Humilladero, junto al hospital Carlos Haya, que ha sido recomendado por la Guía Repsol y la Guía Macarfi.

Este restaurante está regentado por Jacinto Rojas, su mujer, Isabel Luque, y sus hijos, Pablo e Isabel, y comenzó su andadura en 2004, aunque los comienzos de Rojas se remontan mucho tiempo atrás, en los años 90, con su presencia en distintos negocios de hostelería.

Pescado y marisco fresco comprado en las lonjas

Fue finalmente en 2004 cuando abrió este restaurante en el que la gran apuesta es el pescado y marisco de calidad traído cada jornada de las lonjas de la provincia y expuesto en la gran vitrina de su local.

Así, entre sus productos de primera calidad destacan las cigalas, gambas, percebes, carabineros, quisquillas, conchas finas, ostras, búsanos, coquinas, calamares, salmonetes e, incluso, angulas, cuando están de temporada, además de todo tipo de pescados.

El resto de la carta de esta marisquería de Málaga

De igual modo, la carta incluye entrantes como la ensaladilla rusa, jamón ibérico, anchoas y tartar de aguacate y salmón, además de ofrecer platos de cuchara, ensaladas.

En el menú del restaurante también destaca el chivo, una de las especialidades de la casa debido a que Jacinto Rojas, antes de ser hostelero, se dedicaba a la ganadería.

"Jacinto propone buen producto, en la medida posible local, y también del resto de la costa andaluza. A partir de ahí, ofrece una cocina sencilla, anteponiendo el respeto al producto", señala sobre este restaurante la Guía Repsol en su recomendación.

Las recomendaciones de Guía Repsol y Macarfi

Además, afirma: "Su amplia carta facilita un recorrido por distintos sabores y la posibilidad de no repetir bocado la próxima vez que se visite. Bodega amplia y un equipo atento y amable. Para darse un gustazo".

Lo mismo aseguran desde la Guía Macarfi, que recalca: "Esta marisquería basa su gastronomía en una cocina mediterránea especializada en pescados y mariscos frescos recogidos directamente de la lonja malagueña".

Horario y ubicación de Marisquería Jacinto, la favorita de Jordi Cruz

"Además de la plancha, la fritura y el producto de mar al peso, en carta se encuentra un apartado para ensaladas y salazones y otro para carne. Su menú cuenta con un gran abanico de posibilidades", añade la publicación sobre esta marisquería situada en la avenida del Obispo Ángel Herrera Oria.

Este restaurante está disponible los lunes de 13.30 a 17.00 horas y de martes a sábado de 13.30 a 23.00 horas, mientras que los domingos permanece cerrado.