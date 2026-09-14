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El mercadillo solidario que celebra Málaga este fin de semana con antigüedades y decoración a bajos precios: los beneficios irán a personas sin hogar

Malagueños y visitantes podrán adquirir una amplia selección de piezas antiguas, cuadros y objetos 'vintage' donados para la causa

Imagen de archivo de un mercadillo

Imagen de archivo de un mercadillo / José Luis Roca

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Un mercadillo que no solo permite a sus clientes adquirir antigüedades y artículos de segunda mano, sino también ayudar a las personas sin hogar. Así es el rastro que se celebrará este sábado en el Centro de Acogida de San Juan de Dios, en el que malagueños y visitantes podrán conseguir ropa, arte y decoración a bajos precios mientras se consiguen fondos para la atención integral de los ciudadanos en situación de sinhogarismo y exclusión social.

La Obra Social de San Juan de Dios en Málaga es la institución encargada de organizar este mercadillo solidario de antigüedades y decoración, que tendrá lugar este sábado desde las 10.00 hasta las 13.30 horas en las instalaciones del Centro de Acogida San Juan de Dios, situado en la Plazuela de San Juan de Dios.

Objetos únicos con historia en este mercadillo solidario de Málaga

Durante la jornada, los usuarios podrá adquirir algunos de los distintos objetos y artículos de moda, complementos, cuadros, decoración, arte y antigüedades que han sido donados para la ocasión.

Imagen de archivo de un mercadillo de antigüedades

Imagen de archivo de un mercadillo de antigüedades / .

Bajo el lema 'Objetos únicos con historia con una segunda vida', este mercadillo de antigüedades y objetos vintage permitirá a la ciudadanía adquirir todo tipo de productos a bajos precios, así como captar fondos para la atención integral de personas sin hogar y en situación de exclusión social.

Beneficios destinados a los programas sociales en Málaga

Todos los beneficios que se generen con esta venta se destinarán a los programas sociales del Centro de Acogida San Juan de Dios de Málaga, que permiten reforzar la cobertura de necesidades básicas de las personas que carecen de hogar.

De ese modo, estas iniciativas solidarias ayudan en aspectos como la alimentación, higiene y alojamiento de estos usuarios, además de llevar a cabo distintas actividades de inserción social y acompañamiento profesional.

Consumo responsable y compromiso social

"Este tipo de acciones combinan la concienciación social, el consumo responsable a través de la reutilización de objetos y el compromiso directo con colectivos vulnerables", ha asegurado sobre esta iniciativa el responsable de Voluntariado de San Juan de Dios en Málaga, Adam Valle, que ha animado a la población a acudir a este mercadillo para encontrar algún "tesoro" mientras apoyan a las personas sin hogar.

Esta iniciativa permite colaborar con la labor del Centro de Acogida de San Juan de Dios de Málaga ubicado en la Plazuela de San Juan de Dios, en el entorno del Museo Thyssen de Málaga, que presta servicio de acogida integral a 33 personas en el centro y en pisos de transición a la vida independiente.

Acogida, higiene, lavandería y ropa donada en Málaga

Además, dispone de servicio de higiene y lavandería, que atiende cada semana a medio centenar de personas en situación de sinhogarismo, además de entregar ropa a las personas que lo necesitan gracias a las donaciones de empresas y particulares, lo que permite que cada año se entreguen más de 10.000 unidades.

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Las prendas que, por sus características, no sirven para los usuarios del centro se venden en la tienda solidaria para destinar la recaudación al centro de acogida.

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