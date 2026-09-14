Penélope Gómez niega que las caídas de ramas de este verano en Málaga se deban a una mala gestión: "Esto es algo que pasa internacionalmente"

El ficus centenario de la plaza Juan Ruiz Sánchez ya no está, y en Huelin hay vecinos que han dejado de llevar a sus hijos al parque. Sobre esa desconfianza ha tenido que responder este lunes la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, que ha defendido la gestión del arbolado municipal frente a las críticas de vecinos y de los tres grupos de la oposición, con el mapa de los 112.000 árboles de la ciudad y una comparación con Barcelona como principales argumentos.

"No exageran ese miedo, porque ha pasado, y muy recientemente"

Ha sido Paco Moya, portavoz de la Asociación de Vecinos Torrijos, quien ha abierto el turno de intervenciones vecinales. Moya ha dejado claro que no acudía a repasar los árboles y ramas caídos "en tan poco espacio de tiempo" (un problema que, ha dicho, ya conocen todos los presentes), sino a trasladar lo que le cuentan los vecinos: que tienen miedo de llevar a sus hijos al parque por temor a que un árbol, o una de sus grandes ramas, se les pueda caer encima. "No exageran ese miedo, porque ha pasado, y muy recientemente", ha advertido.

Como ejemplo, ha puesto lo ocurrido en Huelin, donde entre 2025 y 2026 han caído tres árboles: uno en una calle céntrica, con daños a un vehículo de carga y descarga; otro cerca del colegio Eduardo Gómez; y un tercero en la misma puerta de entrada de ese centro escolar, un incidente que, según ha subrayado Moya, podría haber sido mucho más grave de haberse producido en horario de entrada o salida de los alumnos. El portavoz vecinal ha denunciado además que, tras pedir explicaciones, los vecinos y colectivos del barrio quedaron fuera de una reunión que el Ayuntamiento mantuvo con el AMPA y la dirección del colegio, y que siguen esperando el encuentro que llevan tiempo solicitando. "Sepan ustedes que estáis donde estáis para servirnos a nosotros, a los que os han votado y a los que no", ha rematado.

Nuevo ejemplar que sustituirá al ficus de La Paz / L.O.

Tras Moya ha tomado la palabra otra vecina, Rocío Santos Gil, con una intervención de tono más emocional centrada en el ficus talado en La Paz. "A buen árbol se arrima, buena sombra le cobija", ha dicho, para reprochar al equipo de gobierno que llegara "con motosierras en mano" a talarlo "sin informar, sin explicar, como si la calle y la plaza fuesen suyas". Santos ha recordado que, según los propios informes municipales, el 22 de junio no se habían encontrado defectos en el árbol: "Ni tres meses han pasado y el ficus ya no existe".

El esperado informe del ficus de La Paz

El caso de ese ficus, un ejemplar de más de 50 años talado el 3 de septiembre en la plaza Juan Ruiz Sánchez tras la rotura de una de sus ramas la madrugada del 31 de agosto, ha centrado buena parte del debate. Según el informe del arborista al que ha tenido acceso este periódico, el árbol (un Ficus microcarpa de entre 11 y 15 metros de altura y una copa de 19 por 19 metros) llevaba desde 2022 bajo control técnico: estaba inventariado, con una vitalidad calificada de alta en su última evaluación, y había sido objeto de una poda de gálibo en junio de 2025 y de una revisión de seguimiento el 22 de junio de 2026 (motivada por un aviso de Bomberos sobre una posible caída de rama) en la que no se detectaron daños ni indicios de riesgo.

Todo cambió con la rotura del 31 de agosto, que afectó a la horquilla y al tronco y dejó al descubierto una fisura longitudinal de más de cuatro metros en otro de los ejes principales. El técnico que inspeccionó el árbol el 2 de septiembre descartó todas las alternativas de conservación y concluyó que el fallo era irreversible. El Ayuntamiento ya ha repuesto el hueco con un nuevo ejemplar de gran porte en el mismo emplazamiento.

Consulta la ficha técnica del Ayuntamiento de Málaga sobre el ficus talado en Carretera de Cádiz Consulta la ficha técnica del Ayuntamiento de Málaga sobre el ficus talado en Carretera de Cádiz

Gómez ha usado ese mismo informe como prueba de que la gestión es rigurosa (está publicado en la web del Área de Medio Ambiente, ha recordado) y ha querido desmontar la idea de que la revisión del arbolado responda a normativas internacionales: la explicación, ha dicho, está en la ciencia. Ha citado como primera referencia un estudio de 1983 del arborista estadounidense Richard Harris, de la Sociedad Internacional de Arboricultura, que describió el llamado "síndrome de la rama caída" (summer branch drop) y que se ha seguido documentando en publicaciones científicas de 1994, 2004, 2008 y 2014.

Según ha explicado, el mecanismo consiste en que, ante el calor y la falta de recuperación térmica nocturna, el árbol cierra los estomas de las hojas para reducir la pérdida de agua, lo que eleva la presión hídrica interna de la madera hasta el punto de que esta puede llegar a romperse. Este verano, ha señalado la concejala, la temperatura máxima media ha subido un grado y la ciudad ha tenido 80 noches tropicales, con más de 20 grados de mínima.

Gómez ha detallado además los primeros resultados del plan de choque puesto en marcha tras la rotura del ficus: en tres semanas se han inspeccionado más de 1.000 árboles, se han podado más de 300 y se han apeado cerca de 70, priorizando los ejemplares con más roturas registradas en los últimos años. La concejala ha dedicado también un mensaje a la vecina herida por la caída de una rama de eucalipto en Palma-Palmilla el pasado 22 de agosto, que continúa hospitalizada, y ha insistido en que el Ayuntamiento tenía previsto reponer el ficus de La Paz "desde el primer momento" en que se decidió su tala.

Málaga frente a Barcelona

La concejala ha recurrido también a la comparación con Barcelona, ciudad que suele citarse como modelo de buena gestión y donde el servicio de arbolado está municipalizado. Según los datos que ha manejado, procedentes del último balance disponible (correspondiente a 2023, ya que el informe se publica cada tres años), allí cayeron cerca de 1.400 árboles y palmeras entre 2020 y 2023, 173 de ellos solo en ese último año. "Yo no digo que lo estén haciendo mal, yo digo que esto es algo que pasa internacionalmente", ha remachado, para defender que las caídas de ramas no son un síntoma exclusivo de una mala gestión municipal.

Tocón del ficus talado en La Paz / L.O.

Tres reproches distintos desde la oposición

Los tres grupos de la oposición han coincidido en pedir explicaciones a Gómez, aunque cada uno ha puesto el acento en un punto distinto. La socialista Begoña Medina ha centrado su intervención en la falta de un inventario público del arbolado y en lo que considera contradicciones del propio Ayuntamiento: ha citado el caso de los árboles de Jorge Guillén, catalogados como de alto riesgo en la documentación municipal pese a que, según denuncia, se le respondió que estaban "supervisados y en perfectas condiciones". Medina ha repasado además otros puntos negros señalados por los vecinos (los árboles trasplantados y secos de Los Corazones, Puerta Blanca, Sisto, Huelin, Churriana o Guadalmar) y ha reclamado que se cumpla de una vez el Plan Director del Arbolado. "Llevan ustedes treinta años gobernando esta ciudad, treinta años responsables de la nefasta gestión en el arbolado urbano de la ciudad de Málaga", ha afirmado, para concluir: "Señora Gómez, tomen nota, esta situación tiene que mejorar y tienen ustedes que actuar".

Desde Con Málaga, Nico Sguiglia ha puesto el foco en la externalización del servicio. Ha recordado que el árbol que hirió a la vecina de Palma-Palmilla había sido calificado de bajo riesgo en una revisión de octubre de 2025, y ha preguntado quién firma y quién controla esos informes. Según sus cálculos, el contrato con las empresas privadas de parques y jardines (que vence en mayo de 2027) cuesta 18,5 millones de euros al año, y ha pedido al Ayuntamiento que encargue los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios para valorar la municipalización del servicio, con un ahorro que su grupo cifra en 3,4 millones de euros anuales. "El modelo privatizador que deja algo tan importante en manos de empresas privadas es muy evidente que está fallando", ha sostenido.

La portavoz de Vox, Yolanda Gómez, ha recordado que es la tercera vez este año que su grupo lleva el arbolado a una comisión, después de que el Ayuntamiento rechazara sendas propuestas para reforzar la inversión en control del arbolado y para auditar a la empresa de parques y jardines. Yolanda Gómez ha denunciado que el presupuesto destinado a medioambiente y parques y jardines se ha reducido en dos millones de euros entre 2025 y 2026, y ha responsabilizado a esa falta de medios de que, según asegura, no se estén realizando las podas preventivas necesarias. "Lo que no puede ser es que el Partido Popular se jacte de una Málaga verde, pero que luego escatime dinero en mantenerla", ha lamentado, antes de que su grupo viera rechazada de nuevo, con los votos del PP, su petición de una auditoría extraordinaria de los contratos de parques y jardines.

La edil ha insistido en que el Ayuntamiento "no se ha quedado parado" ante lo ocurrido este verano y ha remarcado que los protocolos de revisión se van a acortar en plazos, en línea con la nueva ordenanza que la propia Comisión ha aprobado hoy de forma inicial (ver información aparte).

La ordenanza, aprobada de forma inicial

La misma sesión ha dado luz verde, de forma inicial, a la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de Infraestructura Verde y Arbolado de la Ciudad de Málaga, que actualiza la normativa de 1994 vigente hasta ahora sobre zonas verdes. El texto ha salido adelante con los votos a favor del PP y en contra de PSOE, Vox y Con Málaga.

La nueva norma regulará la implantación, conservación y uso de zonas verdes, espacios forestales, parques infantiles y equipos de entrenamiento físico en el exterior, y queda adaptada a la legislación estatal y autonómica en materia de cambio climático. Dedica un título específico al arbolado, en línea con el Plan Director del Arbolado de Málaga, con protocolos de plantación, poda, selección de especies, gestión del riesgo, sanidad vegetal y protección frente a obras. Entre sus objetivos, el Ayuntamiento incluye acortar los plazos de revisión del arbolado urbano.