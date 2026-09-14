"Si nos regalan algo, ¿por qué lo vamos a rechazar?": De la Torre defiende que las esculturas del puerto deben quedarse en Málaga, aunque está abierto a reubicarlas "donde mejor encajen"

Del dicho popular "Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita" llega ahora el "si nos regalan algo, ¿por qué lo vamos a rechazar?", de Francisco de la Torre. El alcalde de Málaga quiere que aquel regalo del escultor Ginés Serrán que tanta polémica sembró en Málaga a principios de año se quede donde está: en la entrada al puerto de la ciudad, en la "puerta" a uno de los espacios más concurridos y emblemáticos del casco histórico. La Junta de Gobierno Local se reunirá este martes para reabrir el debate y aprobar formalmente la donación indefinida de las esculturas, un trámite que dará paso a futuras conversaciones con la entidad portuaria y el escultor para decidir la ubicación final de Venus, Neptuno y sus leones.

Lo cierto es que la cuenta atrás para despedir las esculturas de Ginés Serrán de la entrada al Puerto de Málaga ya ha comenzado. Como adelantó este periódico, según fuentes de la Autoridad Portuaria, la fecha establecida para su retirada era el día 16. Es decir, este miércoles. No obstante, el Ayuntamiento buscará adelantarse a los acontecimientos este martes, lo que tambalea el "adiós" de las esculturas programado para esta semana. El grupo municipal popular, encabezado por De la Torre, entiende que las esculturas deben quedarse en Málaga. Ahora bien, queda por concretar donde. Están abiertos a diálogo.

El alcalde considera que hay una masa popular que se fotografía con las 'Las Columnas del Mar' y que por eso deben quedarse donde están. "Sabemos que hay una opinión bastante mayoritaria a favor, respetando absolutamente las opiniones que hay en contra que apuestan por unas esculturas diferentes. Todo eso se puede ver. Nosotros creemos que lo lógico, teniendo noticias de esa opinión, que son 12.000 firmas y encuestas que algunos medios han hecho, es aceptar esa donación y que se queden por ahora donde están", reivindica el alcalde.

La Autoridad Portuaria ya informó hace meses de que, una vez desmontadas las esculturas, "serán trasladadas a una ubicación consensuada" que tenga menor impacto dentro del Puerto de Málaga. Por lo pronto ya El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, confirma a este periódico que las esculturas no estarán más tiempo del acordado.

De la Torre dice estar abierto al diálogo sobre esta polémica, pero entiende que las esculturas de Serrán cuentan, de partida, con una "ventaja". "No cuestan, ya están y no hay gastos en ese sentido, pero puede haber otras alternativas, estamos dispuestos a oír sugerencias", argumenta el primer edil, que entiende que de no tener que moverlas los malagueños se ahorrarían ese gasto. "Sí cabe plantear una reflexión sobre si hay cosas mejores que se puedan poner ahí y que despierten un apoyo también de la gente", añade.