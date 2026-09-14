Incendio forestal
Regresan a sus casas los vecinos evacuados por el incendio de Benahavís tras una larga noche de lucha contra el fuego
Tras la reapertura de la A-7175 han podido regresar también los residentes a los que el incendio forestal les cogió fuera de sus hogares
Más de 200 efectivos y maquinaria pesada han trabajado durante la noche para controlar el avance del fuego y preparar el terreno para que se incorporen esta mañana los medios aéreos
Los 50 vecinos desalojados de la urbanización de Montemayor Alto en Benahavís y a aquellos a los que el incendio forestal les cogió fuera de sus hogares han podido retornar a sus casas esta madrugada tras reabrirse la carretera A-7175, que se cortó al tráfico en la tarde de este domingo debido a la evolución de las llamas. Eso sí, deberán permanecer confinados, tal y como ocurre en el casco urbano y diseminados cercanos del término municipal.
Tras la retirada de más de una veintena de medios aéreos por la caída de la noche, durante la madrugada ha seguido desplegado sobre el terreno un amplio dispositivo del Plan Infoca, con 212 efectivos, 26 grupo de especialistas y siete brigadas Brica, que han empleado 14 vehículos autobombas y tres maquinarias pesadas. El objetivo ha sido "frenar la cabeza del incendio" y proteger las urbanizaciones cercanas, según explicó el consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, así como preparar el terreno para la incorporación a primera hora de los aviones y helicópteros que seguirán atacando las llamas desde el aire.
Por otro lado, los efectivos que luchan contra las llamas han tenido que efectuar "fuegos técnicos" en el noreste de la zona afectada, según ha informado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.
El incendio se originó a las 12:38 horas y a las 13:41 horas se activó la fase de emergencia, situación operativa uno, del plan andaluz contra incendio, que se mantiene activa. Durante el desarrollo del incendio resultaron heridas tres personas. Una de ellas fue trasladada al Hospital Regional de Málaga con quemaduras; otra, un operario del INFOCA, sufrió daños en una muñeca, y una tercera sufrió inhalación de humo.
Comparecencia de Sanz
Según las previsiones meteorológicas, se esperaba una noche con una humedad superior al 70% y 80%, lo que ha favorecido las labores de extinción y se esperaba también menos viento este lunes. En cualquier caso, habrá que esperar al balance de la Dirección de Extinción, que está previsto que se haga público sobre las 9:30 de esta mañana en una comparecencia del consejero Antonio Sanz.
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