La Universidad Europea de Andalucía arranca su segundo curso en Málaga con 1.200 estudiantes

La Universidad Europea de Andalucía ha iniciado el curso académico 2026-2027 con alrededor de 1.200 estudiantes, una cifra con la que consolida su crecimiento en su segundo año de actividad. Más de 800 alumnos son de nuevo ingreso.

El comienzo de las clases ha estado acompañado por la celebración de la ‘Welcome’, una jornada dirigida a los nuevos estudiantes para facilitar sus primeros días en la universidad y darles a conocer los servicios y recursos del campus.

La oferta vinculada al ámbito sanitario concentra buena parte del interés de los nuevos alumnos. Entre las titulaciones con mayor demanda se encuentran el Grado en Odontología, que se imparte tanto en español como en inglés, y el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria.

Odontología y Psicología, entre las titulaciones más demandadas

El rector de la Universidad Europea de Andalucía, Daniel Hormigo, ha destacado el crecimiento alcanzado por el centro durante su segundo curso académico. «Alcanzar los 1.200 estudiantes en nuestro segundo curso académico es un hito que demuestra la confianza que estudiantes y familias han depositado en nuestro proyecto educativo», ha señalado.

La universidad desarrolla su actividad en un campus de 27.000 metros cuadrados, el segundo de mayor tamaño de la institución. Las instalaciones cuentan con espacios destinados al aprendizaje práctico y tecnología orientada a la formación de los estudiantes.

Acuerdo de colaboración para prácticas en empresas

El centro señala además que mantiene acuerdos de colaboración con empresas, instituciones y organizaciones para que los alumnos puedan participar durante sus estudios en prácticas, proyectos y experiencias vinculadas al ámbito profesional.

Por su parte, el vicerrector de Calidad, Investigación, Profesorado y Estudiantes, José Luis Martínez Rubio, ha puesto el foco en la acogida de quienes se incorporan este curso. «Queremos que nuestros estudiantes vivan una experiencia universitaria completa desde el primer momento», ha afirmado sobre la jornada de bienvenida.

Con la incorporación de los más de 800 nuevos alumnos, la Universidad Europea de Andalucía afronta así su segundo curso con una comunidad universitaria cercana a los 1.200 estudiantes, tras iniciar su actividad el pasado año.