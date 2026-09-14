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Vivienda

Vivir gratis en una casa rural de Málaga con piscina: buscan voluntarios a cambio de 25 horas semanales de ayuda

A cambio del alojamiento y las dietas, el voluntario debe prestar ayuda a los anfitriones en labores domésticas, arreglos o pequeñas reparaciones

Así puedes vivir gratis en una casa rural de Málaga.

Así puedes vivir gratis en una casa rural de Málaga. / La Opinión

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Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Se buscan voluntarios para vivir gratis en casas rurales de Málaga. Worldpackers, una plataforma colaborativa que conecta a viajeros con anfitriones de distintos países, reúne varias ofertas en la provincia en las que es posible alojarse sin pagar a cambio de dedicar unas horas semanales a distintas tareas.

Una de ellas se encuentra en Comares, donde los propietarios de una casa rural ofrecen alojamiento gratuito a cambio de un voluntariado de 25 horas semanales. Entre las labores que se solicitan figuran la pintura, la decoración y la limpieza de la cocina, los baños y las zonas comunes, además de colaborar en pequeños trabajos de reparación o construcción y ayudar con el cuidado de los perros.

La propuesta incluye también una serie de condiciones para quienes quieran participar en esta experiencia. Los anfitriones señalan que buscan personas dispuestas a "ayudar y colaborar solo algunas horas a la semana" durante su estancia en la vivienda.

La oferta admite parejas y no solo incluye alojamiento gratuito, sino también las tres comidas del día —desayuno, almuerzo y cena—, internet, habitación privada y dos días libres por semana. En cuanto a la estancia, la disponibilidad se extiende de septiembre a febrero, con una duración mínima de dos semanas y máxima de cinco semanas.

A cambio de vivir en estas casas se pide ayudar con las tareas domésticas.

A cambio de vivir en estas casas se pide ayudar con las tareas domésticas. / La Opinión

No es la única oferta en Málaga. Otra de las publicaciones se desarrolla en otro pueblo a las afueras de la ciudad, en una vivienda de cuatro dormitorios con piscina y una parcela cercada de unos 1.500 metros cuadrados.

Las personas alojadas podrán utilizar la cocina, la piscina, la cabaña y las zonas exteriores de la casa. También tendrán a su disposición bicicletas y acceso a una furgoneta.

La ayuda solicitada se centra principalmente en jardinería, pequeñas labores de pintura, recados, compras y tareas domésticas. También será necesario colaborar en el cuidado de las mascotas de la casa, cuatro perros.

Entre las funciones previstas se incluye además la conducción de la furgoneta para realizar compras, desplazamientos y otras gestiones relacionadas con el día a día de la vivienda.

Cómo funciona Worldpackers y cómo inscribirse

Worldpackers es una plataforma colaborativa que conecta a viajeros con anfitriones de distintos países para intercambiar unas horas de ayuda por alojamiento y otros beneficios.

Para poder solicitar estas experiencias es necesario ser mayor de 18 años y contar con una membresía anual de Worldpackers. Los precios van desde los 50 hasta los 140 euros anuales. Esta suscripción permite acceder a las ofertas publicadas en la plataforma y a determinados servicios de soporte y protección durante el viaje.

Los gastos relacionados con el desplazamiento hasta el destino corren, por norma general, por cuenta del viajero, que también debe hacerse cargo de cuestiones como billetes de transporte, visados, documentación o seguros médicos cuando sean necesarios.

Noticias relacionadas y más

Las oportunidades disponibles abarcan desde hostales y granjas ecológicas hasta ONG, ecoaldeas y proyectos comunitarios. A cambio de esta colaboración, los anfitriones ofrecen alojamiento gratuito y, dependiendo de cada experiencia, también pueden incluir comidas, descuentos, actividades u otros servicios.

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