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El Aeropuerto de Málaga sigue creciendo tras superar en agosto los 3 millones de pasajeros

El tráfico internacional, que repuntó casi un 8%, favoreció los registros de un mes en el que pasaron una media diaria de 98.414 viajeros

Pasajeros en el aeropuerto de Málaga. | ÁLEX ZEA

Pasajeros en el aeropuerto de Málaga. | ÁLEX ZEA

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Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol cerró el mes agosto con 3.050.841 pasajeros, superando en un 6,6% las cifras registradas en el mismo mes de 2025.

El peso del tráfico extranjero ha sido especialmente relevante, permitiendo alcanzar una media de 98.414 usuarios diarios en las instalaciones que se movieron en un total de 20.3123 vuelos, 20.094 de estos comerciales.

La mayoría de los pasajeros registrados se movió en vuelos comerciales, sumando un total de 3.046.025. De ellos, 479.759 viajaron desde o hacia alguna ciudad española, mientras que 2.566.266 optaron por conexiones con el extranjero (+7,9%).

Mercado internacional

En relación con el tráfico foráneo, los mercados con mayor demanda fueron Reino Unido, con 747.501 pasajeros; Alemania (224.040), Italia (178.047), Francia (168.689), Holanda (152.758), Irlanda(131.958), Polonia (114.042) y Bélgica (111.734).

En cuanto al incremento de pasajeros según la nacionalidad, destacan las conexiones con Hungría, que han permitido un aumento del 64,3% de pasajeros respecto al pasado año. Le siguen Grecia (+52,4%), Arabia Saudita (+44,4%), Lituania (+32,5%), Polonia (+31,7%), Bulgaria (+29,5%), Italia (+26,4%) y Letonia (+23,1%).

Datos acumulados de todo el año

El acumulado de todo el año mantiene la línea del crecimiento del helipuerto. Desde que comenzó 2026, ya se han alcanzado los 19.324.184 pasajeros. De los 19.294.883 usuarios que viajaron en vuelos comerciales, 3.155.268 tenían origen o destino en territorio nacional, lo que supone un incremento del 4,2% respecto a los seis primeros meses del año pasado. También ha aumentado el tráfico extranjero, con un total de 16.139.615 pasajeros, con un aumento del 7,1%.

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Durante el periodo tomado como referencia, en el aeropuerto operaron 132.539 vuelos, de los que 130.630 fueron comerciales (+5,1%)

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