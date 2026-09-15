El Ayuntamiento pedirá a la Autoridad Portuaria que las esculturas se queden en el Puerto de Málaga

Retirada viene, retirada va. Tras meses de polémica, parece que las esculturas del Puerto de Málaga se quedan. O, al menos, esa es la intención del Ayuntamiento de Málaga, que ahora depende del visto bueno de la Autoridad Portuaria. Venus y Neptuno iban a ser retirados este miércoles 16 de septiembre, según aseguran fuentes portuarias.

Sin embargo, han cambiado las tornas y ‘Las Columnas del Mar’ pasarán ahora a ser de titularidad municipal tras la cesión de Ginés Serrán: "Si nos regalan algo, ¿por qué lo vamos a rechazar?", decía el alcalde en declaraciones a los medios este lunes.

La Autoridad Portuaria de Málaga ya informó hace meses de que, una vez "desmontadas, serán trasladadas a una ubicación consensuada" que tuviera menor impacto dentro del Puerto de Málaga.

Sin embargo, durante la Junta de Gobierno Local de este martes no solo se ha aceptado la cesión incondicional del escultor al Ayuntamiento, sino que el Consistorio ha anunciado que solicitará a la Autoridad Portuaria que el conjunto escultórico "permanezca instalado en su ubicación actual el tiempo que ambas partes establezcan".

Las esculturas podrían quedarse hasta un año en el Puerto de Málaga

"Se va a enviar una solicitud al presidente de la Autoridad Portuaria para que se mantengan durante un periodo que puede oscilar entre los seis y los doce meses. De momento, se mantendrán en su ubicación actual para enriquecer el patrimonio actual", sostiene Mariana Pineda, concejala de Cultura.

Las estatuas de Venus y Neptuno, en el acceso al Puerto por la plaza de la Marina / Álex Zea

De esta forma, comienza una nueva fase para ‘Las Columnas del Mar’. El Ayuntamiento pasa a asumir su titularidad y será ahora el Consistorio el que solicite al Puerto que las esculturas puedan continuar en su emplazamiento actual entre seis meses y un año, mientras se resuelve cuál será su ubicación definitiva.

Tal y como indica el Ayuntamiento, la cesión se realiza sin coste adicional para el Consistorio. Además, según consta en el escrito presentado por el cedente, la permanencia de las esculturas cuenta con más de 12.000 firmas de apoyo.

De una concesión de 25 años a una instalación temporal

El proyecto inicial contemplaba que Venus y Neptuno permanecieran 25 años en el Puerto de Málaga. Tras las polémicas y las quejas de varios colectivos, el pasado marzo el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria decidió que la instalación tendría carácter temporal y que permanecería únicamente durante seis meses.

"La pelota está en el Ayuntamiento de Málaga. La decisión es irrefutable", afirmaba entonces Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria.

Rubio también aseguraba que "les llegaban opiniones favorables y que a la gente le gustan mucho las esculturas". Por su parte, el alcalde ha defendido que las esculturas del Puerto deben quedarse en Málaga, aunque se ha mostrado abierto a reubicarlas "donde mejor encajen".