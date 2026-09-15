La cadena de hostales tipo cápsula Superlativo prepara su tercer establecimiento en Málaga: estará en la calle Héroe de Sostoa, junto a Huelin

La red de alojamientos Superlativo Hostels, creada por la compañía de desarrollo inmobiliario Superlativo Ocho y especializada en hostales con habitáculos tipo cápsula, está preparando la apertura de su tercer establecimiento en Málaga capital, que estará situado en la calle Héroe de Sostoa, en el distrito de Carretera de Cádiz. El local vendrá sumarse a la oferta que ya presenta esta firma en Málaga, compuesta por un primer establecimiento que abrió el año pasado en la zona de la Trinidad (avenida Gálvez Ginachero) y otro de más reciente apertra situado en las inmediaciones de la estación ferroviaria María Zambrano (calle Eslava).

El nuevo local, que actualmente se encuentra en obras, operará bajo la demominación de 'Superlativo Huelin I', según su anuncia como nuevo de proyecto de futura apertura en la página web de esta compañía. El establecimiento está situado concretamente en el número 143 de la calle Héreoe de Sostoa, muy cerca de la conocida como gasolinera Alaska.

"Superlativo Hostels es una red de alojamientos tipo cápsula pensada para quienes se mueven rápido, piensan a lo grande y viajan ligero. No hacemos lo genérico. Cada ubicación combina diseño inteligente, energía social y espacios que realmente tienen sentido: desde cápsulas que se sienten como un botón de reinicio hasta rincones de coworking creados para concentrarse o improvisar colaboraciones", comenta la empresa en su página web.

El tercer establecimiento de la red de alojamientos de Superlativo en Málaga capital estará situado en la calle Héroe de Sostoa, en el distrito de Carretera de Cádiz. / L. O.

"Para viajeros en solitario y mochileros"

La compañía se define como "un nuevo y atrevido estándar en viajes con estilo y conexión social" y afirma que sus hostales están diseñados para "viajeros en solitario, mochileros y amantes de las escapadas de fin de semana" que buscan "comodidad, sencillez y una ubicación que les mantenga conectados con la ciudad desde el primer momento".

Noticias relacionadas

Superlativo señala en su web que las ubicaicones de sus hostales no se encuentran "en las zonas turísticas de siempre", sino en "los barrios preferidos de los locales". "Son de esos barrios que no hacen ruido, pero tienen mucho que decir. Llenos de personalidad, historia y vida real", apunta.