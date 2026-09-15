Cierra Madre de Dios, el mítico local del Centro de Málaga: "Solo hay guiris, ya no hay vecinos"

El Centro de Málaga sigue perdiendo negocios históricos. Tras más de dos décadas, el establecimiento Madre de Dios cierra sus puertas en la calle que lleva su propio nombre.

Tal y como ha avanzado la cuenta @guirisgohome1, el cierre estaría relacionado con la turistificación del Centro: "En esta calle ya no hay vecinos. Solo yonkis y guiris, y los guiris de los pisos turísticos no vienen aquí, van a comprar al supermercado. El centro está perdido", lamenta el dueño.

Más de 20 años sirviendo kebabs en el Centro

El local, ubicado en calle Madre de Dios, lleva abierto 23 años ofreciendo todo tipo de comida turca, especialmente kebabs. Ahora, su propietario busca abrir el negocio en Torremolinos o en algún barrio de las afueras de Málaga.

El negocio cuenta además con otros establecimientos en Teatinos, en la Fuente de Colores y en calle Martínez Maldonado, este último bautizado como 'Madre de Dios II'.

'Madre de Dios' no solo era conocido por sus kebabs, sino también por ofrecer a sus clientes panes, masas y salsas elaborados de forma totalmente casera y "100% turca", además de algunos de los kebabs más famosos y gigantes de la capital. El establecimiento de comida rápida ofrece incluso kebabs de "un kilo" y unos 30 centímetros de tamaño por alrededor de 10 euros.

Este cierre se suma a una amplia lista de comercios históricos que han ido bajando para siempre la persiana a medida que se ha transformado el Centro de Málaga, donde numerosos negocios tradicionales han dado paso a franquicias y nuevos establecimientos.

"A abrir un loker o mini market"

Las reacciones no se han hecho esperar entre vecinos e incluso artistas malagueños como el rapero Gordo Master, que lamentaba así la noticia: "No, qué pena de Málaga. Paquito, jubílate ya, por Dios. Que cuando te vayas va a parecer la ciudad una metrópolis futurista, comidas en cápsulas y esas mierdas".

Los vecinos también lamentan esta pérdida: "Da igual lo mal que te encontrabas, que Fariz te hacía olvidar tu malestar y el kebab te hacía sentir mejor que nadie. Esto es para llorar", comenta uno de ellos.

"Otra reliquia que perdemos. ¡Qué pena! Pues nada, a abrir un locker, un mini market con tubos fluorescentes o un bubble tea. DEP Málaga", señala otro usuario.

"¿No era que Málaga vivía del turismo?", se pregunta otro de los comentarios. Y así hasta más de 200 quejas y críticas por el cierre del establecimiento.