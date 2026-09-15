El Gobierno da luz verde a una inversión de 830 millones en el Aeropuerto de Málaga: inicio de la ampliación, mejora de procesos y renovación de pavimentos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, que contempla una inversión de casi 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena, de los que 1.267 millones se invertirán en los de Andalucía. El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol recibirá 830 millones de euros en ese periodo, encabezando las partidas de inversión a nivel andaluz.

Según ha explicado el Ejecutivo, el nuevo plan inversor impulsará unos aeropuertos "más modernos, sostenibles, seguros y competitivos, con la mejora de la experiencia de los pasajeros como prioridad".

Entre las principales actuaciones de inversión previstas en el aeródormo malagueño, que rozará los 31 millones de pasajeros en 2031, destacan, entre otras, la ampliación del área terminal, la mejora de procesos, calidad e instalaciones y el incremento de la seguridad operacional, con la renovación del pavimento de las plataformas.

Cabe recordar que, según señalaba el documento del DORA presentado el pasado mes de febrero, en el quinquenio 2027-2031 arrancarán las actuaciones más significativas en el Aeropuerto de Málaa, cuya ampliación contempla una inversión total de 1.500 millones y que se prolongará durante periodos regulatorios posteriores (DORA 4). Del total de inversión para el período 2027-2031, 363 millones corresponden al proyecto de ampliación.

La inversión total para el quinquenio 2027-2031 que propuso por Aena para el Aeropuerto de Málaga, aprobada este martes por el Gobierno, es muy superior a la del quinquenio 2022-2026, que ha sido de 121,9 millones.

Según detallaba el DORA conocido en febrero, la ampliación del Aeropuerto consistirá, fundamentalmente, en la adecuación del control de seguridad para instalar las máquinas que permiten no sacar líquidos ni elementos electrónicos, crear un control de pasaportes con la superficie y prestaciones necesarias para que tenga la calidad y eficiencia necesaria y, a continuación, un dique no Schengen, paralelo a la pista nueva; también se reconfigurará el dique actual. La nueva superficie será un 45% superior a la actual.

Para acometer esta gran ola inversora, Aena propuso un incremento medio anual de la tarifa que, en el caso del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol será de 35 céntimos, que se quedarían en 25 céntimos en caso de aplicarse los incentivos.

Pasajeros transitan por el interior del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. / Álex Zea

Málaga lidera la inversión en los aeropuertos de Andalucía

Tras los 839 millones destinados a Málaga, la segunda mayor inversión en Andalucía aprobada este martes por el Consejo de Ministros es la del Aeropuerto de Sevilla, con 235 millones de euros para el periodo 2027-2031, con actuaciones como la ampliación de la zona de control de seguridad, el desarrollo del plan fotovoltaico y la renovación de la climatización y adecuación de la protección contra incendios.

En el Aeropuerto de Jerez, la inversión asciende a 95 millones de euros que se destinarán a actuaciones en campo de vuelo y plataforma, la mejora de la urbanización y prevención de inundaciones y la migración a sistemas LED.

Respecto al Aeropuerto de Almería, habrá una inversión casi 44 millones de euros. Entre las actuaciones planteadas destacan el recrecido del firme de la pista, la mejora de la seguridad de personas e instalaciones y las actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal.

En el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, el Gobierno invertirá un total de 42 millones de euros para la renovación del pavimento de pista de vuelos, la ampliación de la zona de llegadas del edificio terminal y la mejora de sistemas eléctricos.

La inversión en el aeropuerto de Córdoba rozará los 18 millones de euros. El plan inversor en esta infraestructura plantea, entre otras cuestiones, la adecuación del pavimento de pista y la plataforma, la ampliación del edificio de servicio de extinción de incendios y el desarrollo de la sostenibilidad con la instalación de LED.

En el helipuerto de Algeciras, el Gobierno destinará durante los próximos cinco años, 3,4 millones de euros al helipuerto de Algeciras para actuaciones como el equipamiento de seguridad y la decuación de los sistemas de información y comunicaciones.

Tarifas "casi congeladas"

El Ejecutivo ha explicado que este global de inversión de 13.000 millones de euros que se va a movilizar durante los próximos cinco años no se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino con los ingresos del propio sistema aeroportuario español gestionado por la empresa pública Aena, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Al respecto, el ministro Óscar Puente de ha explicado que el DORA III contempla prácticamente una "congelación" de las tarifas, con apenas un incremento de la tarifa aeroportuaria media de tres céntimos de euro por pasajero al año.

Un plan de 1.500 millones para duplicar el área terminal del Aeropuerto

Las inversiones en el Aerouerto de Málaga se engloban en la hoja de ruta definida por Aena para ampliar y remodelar el aeropuerto malagueño, con el objetivo de adecuar sus instalaciones a la demanda futura y mejorar la calidad del servicio a pasajeros y compañías aéreas. La inversión global estimada para la reforma y ampliación asciende a unos 1.500 millones de euros.

Turistas en el aeropuerto de Málaga. / Álex Zea

La ampliación permitirá al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ganar capacidad para atender el crecimiento previsto del tráfico aéreo. La propuesta contempla casi duplicar la superficie del área terminal, que pasaría de 80.000 a 140.000 metros cuadrados, así como la demolición de la antigua Terminal 1 y de los actuales diques B y C.