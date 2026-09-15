Greencities reúne en Málaga a municipios y empresas que refuerzan su colaboración ante los retos urbanos

Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility, ha iniciado este martes en Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) una nueva edición que reúne durante dos jornadas a municipios, empresas, instituciones y redes vinculadas a la innovación urbana para compartir soluciones y experiencias aplicadas a los principales retos de las ciudades.

Más de 80 municipios y 200 empresas

El encuentro, que cuenta con más de 80 municipios y 200 empresas y entidades representadas, refuerza la colaboración entre el ámbito público y privado como vía para avanzar en la mejora de los servicios urbanos y la calidad de vida de la ciudadanía.

La edición 2026 ha quedado inaugurada en la mañana de este martes en un acto conjunto con el VI Congreso 'Smart City RECI', que ha reunido a representantes institucionales, municipales, empresariales y del ámbito académico vinculados a ambas convocatorias.

La inauguración ha incluido además la entrega a Málaga y Las Rozas de las certificaciones de Intelligent Community Forum (ICF) por parte de su cofundador, Robert Bell, así como la presentación de una iniciativa de colaboración de Cotec, RECI y Red Innpulso con Ceuta y Melilla para impulsar la innovación y el intercambio de conocimiento.

Una treintena de alcaldes y alcaldesas participa en las distintas actividades previstas durante las dos jornadas, junto a responsables municipales de diferentes puntos de España. Esta representación se traslada directamente al programa, en el que las ciudades comparten proyectos y experiencias y abordan retos comunes.

El centro de control del transporte público empezará a funcionar en 2027

Durante la inauguración de Greencities, el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha anunciado que el Centro de Gestión y Control del Transporte Público de Andalucía comenzará a funcionar en 2027. Este espacio permitirá monitorizar en tiempo real el estado de los servicios, atender con mayor rapidez posibles incidencias y ofrecer a los usuarios información actualizada sobre sus desplazamientos.

El centro, ubicado en la sede de la Consejería, ya dispone de mobiliario, infraestructura tecnológica y un gran videowall, mientras se trabaja en el desarrollo del software que hará posible su puesta en marcha. En una primera fase, controlará los transportes integrados en la red de Consorcios de Andalucía, que aspira a superar los 150 millones de viajeros.

Muñoz-Atanet ha destacado que esta herramienta permitirá «tomar mejores decisiones y ofrecer un mejor servicio al ciudadano», facilitando que los viajeros puedan conocer cuándo llegará su autobús, planificar mejor sus trayectos y combinar distintos medios de transporte.

Primera jornada

La primera jornada ha acogido además el Foro de Alcaldes/as e Innovación-Encuentro de Líderes Urbanos, organizado junto a Fundación Cotec, RECI y Red Innpulso bajo el título 'Innovación de frontera', que ha reunido a cerca de una treintena de alcaldes y alcaldesas para compartir experiencias y reforzar la cooperación entre territorios.

Entre ellos se encuentran representantes de municipios de distintos puntos de España, como Málaga, Irún, Las Rozas, Logroño, Sagunto, Adra, Benidorm, Getafe o Rota, entre otros, favoreciendo el intercambio de experiencias entre ciudades con realidades y dimensiones diversas.

Ceuta y Melilla han abierto la sesión como ciudades invitadas, con sendas intervenciones en las que han defendido el papel de la innovación como motor de desarrollo y garantía de futuro en sus territorios. El encuentro también ha contado con la participación de la presidenta de Fundación Cotec, Cristina Garmendia, que ha abordado las posibilidades de la innovación y la cooperación entre municipios.

VI Congreso Smart City RECI

Por otro lado, la celebración en paralelo del VI Congreso Smart City RECI ha reforzado este año las oportunidades de intercambio entre ciudades, instituciones, empresas y expertos. El congreso ha llegado a Málaga coincidiendo con el 15 aniversario de la Red Española de Ciudades Inteligentes y reúne a más de 50 ponentes nacionales e internacionales desde este martes.

Su programa aborda cuestiones como la inteligencia artificial aplicada a las administraciones públicas, la financiación de proyectos de innovación urbana, los gemelos digitales, la soberanía tecnológica, la ciberseguridad municipal o el turismo inteligente.

Entre los principales hitos de esta sexta edición se encuentran la Declaración de Málaga sobre ética en la inteligencia artificial urbana y los primeros Premios RECI a proyectos de innovación impulsados desde los territorios.

Tecnología y sostenibilidad

Greencities despliega durante las dos jornadas un programa de contenidos con 115 ponentes en torno a algunos de los principales desafíos que afrontan actualmente las ciudades.

Durante el primer día, la inteligencia artificial, el uso de los datos y la digitalización han ocupado un lugar destacado. Un panel ha analizado cómo estas tecnologías pueden contribuir a optimizar recursos, coordinar servicios y mejorar la toma de decisiones, con la participación de los alcaldes de Logroño, Sagunto, Ontinyent y Getafe.

El programa ha abordado también la gestión integral del espacio público, poniendo el foco en la coordinación de servicios como el agua, los residuos y las zonas verdes mediante la digitalización, la automatización y el uso de datos, así como las claves para avanzar hacia modelos urbanos más sostenibles, innovadores y descarbonizados a partir de la experiencia de Santa Cruz de Tenerife.

El intercambio entre municipios y empresas se traslada también a la zona expositiva, donde participan 70 empresas y organizaciones con soluciones y tecnologías aplicadas a ámbitos como la inteligencia artificial, IoT y gestión de datos, movilidad inteligente, residuos, alumbrado y eficiencia energética, agua, infraestructuras o digitalización de los servicios públicos. La convocatoria cuenta además con representación de once países.

Segunda jornada

La actividad continuará este miércoles 16 de septiembre, con nuevos contenidos y espacios destinados a dar visibilidad a la innovación desarrollada tanto desde los municipios como desde el ámbito empresarial.

La convocatoria 'City Speakers' permitirá conocer proyectos impulsados por los ayuntamientos participantes en ámbitos relacionados con los datos, la inteligencia artificial, la transición energética, la digitalización y la sostenibilidad.

La segunda jornada acogerá también la resolución de la 'Open Call for Startups', que reconocerá proyectos empresariales emergentes con soluciones vinculadas a la agenda urbana. Entre las propuestas finalistas figuran 3HUB-Biotonomy, Launch4, TECO Mobility, Bideroad e Intellialert Technologies, con aplicaciones en infraestructura vegetal urbana, energía, movilidad sostenible, mantenimiento viario y gestión del riesgo ante emergencias.

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Greencities permanecerá abierto este martes en Fycma hasta las 18.30 horas y mañana de 8.30 a 15.00 horas. El evento está organizado por Fycma, del Ayuntamiento de Málaga, y coorganizado por la patronal tecnológica Ametic.