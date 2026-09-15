El Hospital Regional de Málaga realiza nueve trasplantes de órganos en solo tres días

Nueve trasplantes en solo tres días. Es el nuevo logro asistencial que ha conseguido el Hospital Regional Universitario de Málaga, que ha encadenado seis trasplantes renales y tres hepáticos en tan solo tres días. Se trata de cirugías de alta complejidad que exige una gran coordinación y logística entre numerosos servicios y profesionales.

Para llevar a cabo estos nueve trasplantes en apenas tres jornada fue necesaria la participación de profesionales de Nefrología, Urología, Hepatología, Cirugía Hepatobiliopancreática, Anestesiología, Medicina Intensiva, Enfermería, Laboratorio y Diagnóstico por Imagen, además de otros servicios de apoyo indispensables para la actividad trasplantadora.

La coordinación detrás de nueve trasplantes en apenas 72 horas

“Todo el proceso requiere una coordinación permanente, desde la detección y evaluación de los posibles donantes hasta la extracción, conservación e implante de los órganos y los cuidados posteriores de las personas trasplantadas”, ha destacado el hospital en un comunicado publicado este martes en el que han dado a conocer este nuevo hito.

El director médico del centro, Abel García, ha expresado su agradecimiento a todos los profesionales que hacen posible esta actividad. “Sin su alta preparación, dedicación, compromiso y vocación de servicio con nuestra sanidad pública no sería posible alcanzar estos resultados”, ha subrayado.

Asimismo, ha querido reconocer la “extraordinaria labor” desarrollada por los coordinadores de trasplantes durante unas jornadas de “enorme intensidad”, así como el apoyo de la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía (CATA), que afirma que ha sido fundamental para el desarrollo de estos procesos.

El Regional de Málaga suma 186 trasplantes en 2026

En lo que va de año, el Hospital Regional Universitario de Málaga ha efectuado 186 trasplantes. Del total, 134 fueron trasplantes renales de adultos, 44 hepáticos y ocho de páncreas.

El pasado 2025, el centro malagueño realizó 284 trasplantes. que fue la segunda mayor cifra de Andalucía, tan solo superada por el Hospital Reina Sofía de Córdoba, que lidera el ranking con 306 intervenciones de este tipo.

Preparación y seguimiento: un proceso que va mucho más allá del quirófano

El proceso del trasplante, explican desde el hospital, no solo implica la operación, sino que es mucho más amplio. Comienza con una valoración y preparación del paciente antes de la intervención. Y, una vez realiza esta, continúa posteriormente con un seguimiento especializado destinado a conseguir los mejores resultados posibles y favorecer su calidad de vida.

Asimismo, insisten en que estas intervenciones son “cirugías de alta complejidad” que requieren un abordaje multidisciplinar y una estrecha coordinación entre numerosos profesionales y servicios, que engloba desde la disponibilidad y valoración del órgano hasta su implante y el posterior seguimiento del paciente.

Málaga registra 67 donantes de órganos en 2026

El centro también ha recordado que la actividad trasplantadora no sería posible sin la generosidad de las personas donantes y de sus familias, así como la labor de los profesionales responsables de la detección y evaluación de posibles donantes.

En la provincia de Málaga se han registrado 67 donantes de órganos en 2026 hasta el 11 de septiembre, de los que 31 procedían del Hospital Regional de Málaga. El centro malagueño agradece especialmente a las familias donantes su decisión solidaria en momentos de especial dificultad. "Su generosidad permite ofrecer nuevas oportunidades de vida y mejorar de forma decisiva la calidad de vida de las personas que permanecen en lista de espera", sostienen.

Para el Hospital Regional, los datos registrados durante 2026 “reflejan una actividad trasplantadora sostenida y de elevada complejidad, desarrollada mediante un abordaje multidisciplinar que acompaña al paciente desde su valoración inicial hasta el seguimiento clínico posterior”.