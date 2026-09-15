Juanma Moreno inaugura la segunda fase del Camino del Desfiladero del Tajo en Ronda: "Es una de las grandes maravillas que tenemos en Andalucía"

"Cambiar el punto de vista desde el que miramos las cosas sin duda alguna aporta una nueva forma de valorar lo que tenemos". Así, entre enclaves que mezclan lo histórico-monumental con la naturaleza paisajística que caracteriza el entorno del río Guadalevín, ha ensalzado este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el Camino del Desfiladero del Tajo en Ronda, que inaugura su segunda fase este miércoles 16 de septiembre. El mundo está a punto de conocer una nueva cara de una de las "joyas" patrimoniales más emblemáticas de Málaga y Andalucía.

Ronda se ha vestido hoy de gala para inaugurar un recorrido de casi un kilómetro que permitirá adentrarse en una nueva perspectiva del entorno del Puente Nuevo. Esta segunda fase permitirá bajar desde el conjunto histórico y recorrer una pasarela junto al río Guadalevín, en pleno corazón de la garganta. Esta segunda fase amplía el recorrido hasta los 900 metros y, según la alcaldesa de la ciudad, María Paz Fernández, se prevé aumentar un 20% las visitas.

La apertura al público de este nuevo recorrido por el desfiladero del Tajo de Ronda se adelanta un par de semanas a las estimaciones previstas por la Junta. Al evento de inauguración no han faltado la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro; el presidente de la Diputación, Francisco Salado; y, por supuesto, la alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández, y el presidente de la comunidad autónoma, Juanma Moreno. La nueva pasarela, ejecutada por la empresa Sando, ha contado con financiación al 50% de la Diputación de Málaga y ha supuesto una inversión superior al millón de euros.

Ronda, un atractivo turístico para Andalucía

"Cuando Andalucía se luce, también seduce". Moreno y todos los representantes de las instituciones que han hecho posible comenzar a caminar este 16 de septiembre por el nuevo tramo del Tajo de Ronda son conscientes del potencial turístico que tienen Ronda y su comarca. Y no esconden las pretensiones con las que levantan este nuevo desfiladero: "Queremos seducir a todos los visitantes que tiene la ciudad de Ronda desde la amabilidad y la majestuosidad".

María Paz Fernández ha asegurado que esta obra pretende "ampliar los días de pernoctación que los visitantes hacen en nuestra ciudad, con el objetivo último de generar empleo y ser una ciudad importante dentro de Andalucía". La alcaldesa de este municipio que da nombre a la comarca ha insistido en que este monumento pretende "aumentar las visitas de turismo de calidad" y que se entienda Ronda como una ciudad atractiva no solo por el "disfrute de su ambiente y gastronomía" sino también por "el corazón de su entorno natural".

Los datos confirman el éxito de la primera fase. Desde su apertura hace casi dos años, el primer tramo se ha convertido en el principal reclamo turístico de Ronda, con casi 160.000 visitas en su primer año y 400.000 a lo sumo en estos años. Además, según los últimos datos disponibles, el 80% de los visitantes proceden del extranjero.

Un monumento que beneficiará a toda la comarca

Salado no ha dejado pasar la oportunidad este martes de contestar a las críticas que, dice, se hacen a la Diputación Provincial por apoyar proyectos en grandes municipios. "No saben lo que dicen, porque lo que se invierte hoy aquí va a crear empleo y economía en el resto de la comarca", ha reivindicado el presidente, que se sumaba así a las declaraciones de la alcaldesa de Ronda sobre la posibilidad de un aumento del turismo y de las pernoctaciones en la zona devenidas por la ampliación del monumento. Una obra que, ha asegurado, podría "combatir la despoblación rural" que asola a algunos de los municipios del entorno.

Precio de la entrada

El acceso al recorrido tendrá un precio de 12 euros, mientras que los vecinos de Ronda podrán realizar la visita de manera gratuita. Las entradas ya pueden reservarse a través de la página web desfiladerodeltajo.info.

Esta segunda fase consiste en una pasarela diseñada por Luis Machuca, arquitecto del Caminito del Rey, que discurre desde la base del Puente Nuevo hasta la barriada de Padre Jesús.

El Ayuntamiento pretende que el nuevo recorrido contribuya también a repartir mejor los flujos turísticos por la ciudad. Ángel Martínez, el concejal de Turismo y responsable de la empresa municipal Turismo de Ronda, ha señalado en alguna ocasión que las zonas de Padre Jesús y el Arrabal han recibido tradicionalmente una menor afluencia de visitantes y que la ubicación de la salida del camino puede ayudar a incorporar estos enclaves a los recorridos habituales.