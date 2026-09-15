Málaga, una de las provincias de España más buscadas por los extranjeros para alquilar vivienda: Gran Bretaña, EEUU y Alemania a la cabeza

Málaga es una de las provincias españolas más codiciadas para alquilar vivienda entre la población extranjera, según un análisis de la demanda elaborado por el portal inmobiliario Idealista. Alicante y Baleares encabezan el ranking provincial con una demanda internacional que representa el 26% del total de búsquedas de alquiler en ambas zonas. Le sigue muy de cerca Málaga, con el 24%, consolidando a la Costa del Sol como "uno de los destinos residenciales más buscados desde el extranjero en España", según constata Idealista. Británicos, estadounidenses y alemanes se sitúan como las tres nacionalidades que más interés muestran por alquilar una casa en Málaga.

A continuación, aparece la provincia de Santa Cruz de Tenerife registra el 19% de demanda internacional, a la que se une la provincia de Las Palmas, con un 17% confirmando la capacidad de atracción de las Islas Canarias entre los ciudadanos europeos que buscan "un clima favorable y una calidad de vida elevada". Entre ellas aparece la provincia de Valencia con un 18%.

Las provincias de Almería (17%), que iguala con Las Palmas, y Girona (15%) confirman, según Idealista, que la demanda foránea no se limita a las capitales, sino que se desplaza a las zonas turísticas con mayor interés internacional. El mapa de provincias más destacadas se extiende por la práctica totalidad del litoral mediterráneo, con Barcelona (14%,) Granada y Cádiz (ambas con un 13%), y el cuarteto formado por Huelva, Castellón, Tarragona y Murcia (las cuatro con un 12%).

Completan el listado de provincias que superan un 10% de demanda internacional, dos provincias que rompen este esquema de sol y playa como son Jaén y Badajoz (ambas con 11%), un dato llamativo para provincias de interior por delante de la demanda extranjera que se puede encontrar en regiones más grandes como Madrid (9%) o Sevilla (8%), señala Idealista.

Nerja, entre los municipios donde la demanda internacional ya es destacada

Los datos municipales en algunos municipios son incluso más contundentes. Hay localidades en España donde más de la mitad de la demanda de alquiler procede del extranjero, sobre todo en aquellas poblaciones con mayor demanda turística, según el estudio de Idealista elaborado con los datos del primer trimestre.

Andratx, en Mallorca, encabeza este ranking con el 60% de demanda internacional, lo que significa que casi seis de cada 10 búsquedas de alquiler en este municipio provienen de fuera de España. Calpe y Moraira, ambas en la provincia de Alicante, superan el umbral del 50%, con el 53% y el 52% respectivamente. Calvià, también en Baleares, registra el 52%.

En este cuarteto de destinos turísticos preferidos por los extranjeros para alquilar dominan la demanda germana, muy destacados en los municipios mallorquines, mientras que Países Bajos domina en Moraira, junto a la demanda británica, suiza o austriaca.

Completan este grupo el municipio malagueño de Nerja (50%) y el grancanario de Mogán, que alcanzan un 50% de demanda desde el extranjero. En Nerja, son EEUU, Reino Unido y Suecia los países destacados en la búsqueda de alquileres.

Vistas del pueblo de Nerja desde el Balcón de Europa. / L .O.

A continuación, aparecen varias localidades canarias, como la vecina de San Bartolomé de Tirajana (48%), en Gran Canaria, o la de Arona (47%) y Adeje (45%), ambas en Tenerife. La demanda foránea en estas poblaciones isleñas es variada, procedente de Suecia, Italia y Países Bajos, frente a los predominancia británica y alemana.

Volviendo a la Península Ibérica, destacan varias poblaciones que se reparten por el arco mediterráneo, desde la costa granadina, como Almuñécar (45%) y Salobreña (43%); pasando por Mojácar (38%) y Vera (37%), en Almería; Cartagena (31%) y Los Alcázares (30%) en Murcia; Oliva (33%) en Valencia; Peñíscola (31%) en Castellón, hasta Sitges (30%), en Barcelona. Y donde no hay que dejar atrás a la localidad de Ayamonte (45%), bañada por el Atlántico.

"Todas ellas completan un mapa de municipios donde la demanda internacional ya ha dejado de ser un factor secundario para convertirse en un elemento destacado del mercado de alquiler", comenta Idealista.

Málaga capital presenta un 20% de demandantes extranjeros de alquiler

El análisis de las capitales de provincia añade algunos matices al diagnóstico nacional. La ciudad de Alicante capital lidera también el peso de la demanda internacional, con el 25%, un punto menos que a nivel provincial, pero atesora un mayor interés en el mercado de arrendamiento que en el de compraventa, que llego al 22% hasta marzo. Entre la demanda más destacada para alquilar aparece la procedente de EEUU, Alemania y Brasil.

Destaca el nivel de demanda foránea en la ciudad de Valencia (24%), por encima de dato provincial, con EEUU, Italia y Alemania como destacados. Le siguen Palma y Málaga capital, ambas con un 20% de interés desde el extranjero, distintivo de su peso en el mercado residencial. En el caso de Málaga, las nacionalidades que encabezan la demanda son de clientes de Estados Unidos, Alemania y Francia.

Una vista aérea de Málaga. / Álex Zea

Barcelona capital se sitúa en el 18%, un porcentaje que, aunque inferior al de su provincia, continúa siendo muy elevado para una metrópolis de su tamaño. Francia, Italia y EEUU representan el mayor peso de la demanda extranjera. Girona (15%), Cádiz (15%) y Tarragona (14%) completan el grupo de capitales con mayor demanda internacional relativa.

También por encima de un 10% de la demanda para alquilar procedentes del extranjero aparecen Almería y Granada (13%), junto a Badajoz, Castellón de la Plana y Las Palmas de Gran Canaria, las tres entre un 10%-11% de demanda foránea.

Al final, aparece Madrid, con un 11% de demanda foránea, un indicador destacado dada la magnitud de su mercado. En la capital, EEUU, Francia e Italia son los países predominantes en la procedencia de la demanda extranjera.

Cierra el grupo, San Sebastián, con el 10%, donde predomina en interés por arrendar procedente de EEUU, Francia y Alemania, lo que sostiene que la internacionalización de la demanda de alquiler en España no es un fenómeno puntual ni exclusivo de los grandes destinos turísticos.