Málaga continúa trabajando en la ampliación del Palacio de Ferias: el Ayuntamiento solicita 590.000 euros a la Junta para redactar el proyecto

El Ayuntamiento de Málaga ha decidido solicitar a la Junta de Andalucía una subvención para costear uno de los primeros pasos de la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA): la redacción del proyecto técnico que definirá cómo será el nuevo recinto. La Junta de Gobierno Local ha aprobado solicitar 590.000 euros a la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local para sufragar ese trabajo, cuyo coste total ronda los 4,1 millones de euros.

Dicho de otro modo: antes de que empiecen las obras, hay que pagar a los técnicos que diseñen sobre el papel cómo va a quedar el nuevo FYCMA (planos, memorias, cálculos de instalaciones, estudios de seguridad) y el Consistorio quiere que parte de esa factura, algo más de una décima parte, la asuma la administración autonómica.

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga / L.O

Un permiso urbanístico que ya está sobre la mesa

La petición llega apenas un mes después de que la propia Junta de Gobierno Local diera el primer paso urbanístico serio hacia esta ampliación. El 11 de agosto aprobó el estudio de detalle que ordena el terreno y permite que el complejo crezca en más de 37.300 metros cuadrados de superficie, sumados al recinto actual. Es el documento que fija sobre qué parcela y con qué condiciones se puede construir; ahora toca encargar el proyecto que traduzca ese permiso en planos concretos.

Esa ampliación se levantará sobre suelo que hoy ocupan aparcamientos, junto al edificio ya existente. El plan contempla en la planta baja nuevos espacios polivalentes para exposiciones, una sala de congresos con capacidad para 2.600 personas, zonas de restauración, almacenamiento y logística, y salas de conferencias y protocolo; en la primera planta se ubicarán más salas de conferencias y oficinas. Para no perder plazas de aparcamiento, el proyecto añade dos plantas subterráneas con capacidad aproximada para 2.000 vehículos.

Por qué Málaga quiere más FYCMA

El argumento del Ayuntamiento es que el recinto se le ha quedado pequeño para el tipo de eventos que atrae. El FYCMA cerró el primer semestre de este año con más de 163.000 asistentes, un 21% más que en el mismo periodo del año anterior, y con un impacto económico estimado que superó los 165 millones de euros, impulsado por citas como el E-Mobility de marzo o el Hyrox Málaga de abril. A eso se suma que el recinto acogerá este año, del 1 al 4 de octubre, su segunda edición de la San Diego Comic-Con, uno de los eventos que más repercusión internacional le está dando a la ciudad. Con más espacio, el Consistorio espera poder competir por congresos y ferias de mayor tamaño y consolidar ese tirón económico y turístico.

Un año de plazo que ya ha empezado a correr

Si la Junta de Andalucía concede finalmente la subvención, el Ayuntamiento tendrá un año para justificar en qué se ha gastado ese dinero. Ese plazo no arranca cuando se ingrese la ayuda, sino que el cómputo ya se puso en marcha en agosto, lo que obliga al Consistorio a ajustar los tiempos de redacción del proyecto a ese calendario, sin margen para alargar los plazos.

La portavoz del equipo de Gobierno, Carmen Casero, y la concejala de Cultura, Mariana Pineda / Esperanza Mendoza

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, que asumirá además la portavocía del grupo municipal popular tras la salida de Elisa Pérez de Siles en septiembre, ya avisó al aprobarse el estudio de detalle de que no manejan plazos cerrados para las siguientes fases, dado el número de alegaciones que puede generar un proyecto de este calado. Aun así, aseguró que el equipo de gobierno ya trabaja en la redacción del pliego del proyecto, el paso que ahora busca financiar en parte con fondos autonómicos.