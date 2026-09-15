Málaga comenzará la vacunación frente a la bronquiolitis el 21 de septiembre: estos son los menores que pueden recibirla

El próximo lunes 21 de septiembre arrancará en Málaga y en toda Andalucía la campaña de inmunización de niños menores de 6 meses frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), que es el principal causante de la bronquiolitis y otras infecciones respiratorias.

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que ha destacado que la Junta destinará 15,2 millones de euros a esta campaña con el objetivo de igualar la cobertura alcanzada en la edición anterior, cuando fueron inmunizados 55.000 lactantes, lo que supone el 96% de todos los recién nacidos en Andalucía,

El consejero ha insistido en la alta eficacia y seguridad de este fármaco que permite prevenir la infección por este virus prevalente durante los meses de otoño e invierno. En este sentido, ha recordado que desde su puesta en marcha en 2023 los ingresos de lactantes por VRS han descendido hasta un 80%.

Sanidad cifra en 6.000 los ingresos por bronquiolitis evitados desde 2023

“Estimamos que en las tres campañas anteriores se ha evitado que aproximadamente 6.000 menores de seis meses hayan tenido que ingresar en los hospitales andaluces por bronquiolitis”, ha detallado el titular de Sanidad, que ha hecho hincapié en la eficacia de este medicamento.

La inmunización se realiza en una sola dosis con el medicamento nirsevimab. Desde su puesta en marcha en 2023, esta campaña ha logrado inmunizar frente al VRS en Andalucía a 165.737 lactantes

La campaña está dirigida a todos los menores de seis meses, menores de 12 meses prematuros y de 2 años con problemas cardíacos, respiratorios, neuromusculares o inmunológicos.

Un niños recibe la vacuna frente al VRS en el Rincón de la Victoria / L.O.

Quiénes podrán recibir la inmunización frente al VRS

Según ha informado el consejero, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha comenzado ya a contactar con los padres de los niños nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre para asignarle una cita en sus centros de atención primaria, donde podrán recibir el fármaco.

En cuanto a los bebés que nazcan entre el 1 de octubre de este año y el 31 de marzo de 2027 serán inmunizados en las plantas de maternidad de los hospitales antes de recibir el alta.

Por otro lado, los menores de un año prematuros de menos de 35 semanas y los niños menores de dos años con patologías de muy alto riesgo serán también llamados para ser citados para recibir el medicamento en atención primaria o en los hospitales que los atienden.

Los bebés nacidos en centros privados podrán acudir al centro de salud

El consejero también ha adelantado que la “principal novedad” para esta campaña es que todos los bebés que nazcan a partir del 1 de octubre de 2026 en centros privados, independientemente de su adscripción (pública, privada o mutualista), serán vacunados también en los centros de salud.

Antonio Sanz, vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias. / L.O.

“Se le administrará la dosis del medicamento en acto único, sin necesidad de cita previa, en su primer contacto presencial con el sistema sanitario público, en su centro de atención primaria de referencia más próximo a su domicilio”, ha anunciado Sanz.

Una sola dosis para proteger a los bebés frente a la bronquiolitis

Finalmente, el consejero ha animado a los padres a inmunizar a sus hijos para protegerlos de la bronquiolitis que provoca la hospitalización de muchos niños. “Este medicamento es seguro, altamente eficaz y gratuito. Desde el primer momento de su administración, ayuda a prevenir la bronquiolitis y evita complicaciones pulmonares”, ha remarcado.

De esta manera, ha destacado también, “se reduce la presión sobre los servicios de urgencias, hospitalización pediátrica y atención primaria”.

Así, ha insistido, en Andalucía, al igual que en el resto de comunidades autónomas y países donde se usa, “este fármaco ha demostrado reducir un 80% los ingresos hospitalarios por bronquiolitis por el virus VRS en bebés menores de 6 meses. Y en aquellos en los que no consigue evitar el ingreso, reduce notablemente el riesgo de complicaciones graves y de ingreso en la UCI pediátrica”.