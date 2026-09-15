Málaga se viste de cine con el estreno de ‘Ataraxia, una historia sobre la moda’: «¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir tu sueño?»

¿Dónde nacen los sueños, y cuánto estamos dispuestos a sacrificar por hacerlos realidad? La respuesta a esas dos preguntas siempre viene acompañada de las decisiones, las dudas y el precio de querer llegar al objetivo sea como sea. Esa es una de las cuestiones sobre las que habla ‘Ataraxia, una historia sobre la moda’, el nuevo proyecto cinematográfico del director malagueño Carlos H. Ramos, que lleva el universo de la moda a la gran pantalla con Málaga como escenario y protagonista y que se estrena el próximo jueves 16 de septiembre.

La producción, realizada por The Faculty Productions, está concebida como un recorrido por distintas caras de la industria de la moda. El documental, de 125 minutos de duración, aborda desde los diseños y el trabajo en los talleres hasta las sesiones fotográficas, las campañas publicitarias y los desfiles. El malagueño Carlos H. Ramos se sitúa como director y guionista de la producción, comenta que el largometraje «abarca el mundo de la moda en todas sus vertientes, desde reportajes en revistas, diseños únicos, hasta desfiles de moda y reportajes vanguardistas».

No es la primera aproximación del malagueño al audiovisual. Su trayectoria como director, guionista y director de fotografía incluye trabajos como Road to Christmas, Ondine's Legend o Laberintos del Subconsciente, además de distintos cortometrajes y proyectos audiovisuales. IMDb recoge actualmente una amplia trayectoria vinculada a la dirección y la fotografía, con ‘Ataraxia, una historia sobre la moda’ como uno de sus proyectos de 2026.

‘Ataraxia, una historia sobre la moda’ / The Faculty Productions

De los pasillos a las pasarelas

‘Ataraxia, una historia sobre la moda’ nace de la historia de un grupo de jóvenes estudiantes que sueña con convertirse en supermodelos y encuentra en los pasillos del instituto su primera pasarela. Allí comienza una carrera marcada por la popularidad, los sueños y la necesidad de encontrar su propio camino. El director las define como «las referentes, las reinas del instituto», pero a medida que crecen y que la vida adulta deja de ser algo de mayores, deberán hacerse una pregunta clave: «¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir tu sueño?», plantea su director. Algunas decisiones abrirán puertas; otras tendrán consecuencias difíciles de revertir, y el éxito empieza a poner a prueba aquello que parecía inquebrantable: la amistad.

La ficción se encuentra con la realidad

Es ahí donde el proyecto del malagueño comienza a desfilar por su pasarela. Tal y como explica, «la ficción se mezclará con la realidad» y el objetivo es adentrarse en la industria de la moda malagueña, acercando al espectador a los diseñadores y al trabajo que existe detrás de cada colección. El resultado busca convertir la cámara en una ventana hacia un universo que guarda un amplio proceso detrás, y que muchas veces se contempla y se juzga únicamente desde el resultado final.

Más de una treintena de profesionales participan en el proyecto con sus creaciones, ateliers y desfiles, en una producción realizada bajo el amparo de Málaga de Moda y la Diputación de Málaga. Entre los nombres vinculados a la película aparecen diseñadores y firmas como Jesús Segado, Ángel Palazuelos, Abril Design, Tere Perujo, Magali Villanueva, Inma de la Riva, Bridal Art, Sergio Rodríguez, Jorge Sánchez, Torralba Novias, Susana Hidalgo, Cándido Luis o Pepe Canela, entre otros.

El arte tras la tela

La mirada de Ramos pone el foco precisamente en ese proceso. La ficha oficial del proyecto lo define como «la primera película documental sobre el mundo de la moda rodada en Málaga». Una producción en la que los diseñadores de la ciudad muestran su trabajo a través de sesiones fotográficas, campañas publicitarias y desfiles. Entonces, la capital de la Costa del Sol no solo aparece como escenario, sino que también lo hace como parte esencial del relato. Sus diseñadores, sus creaciones y sus espacios se convierten en protagonistas de una película que pretende dejar constancia de una industria que, puntada a puntada, también construye identidad.

Ataraxia: la calma entre los focos

El término griego de “ataraxia” se refiere al estado mental caracterizado por la ausencia de perturbaciones emocionales, ansiedad o agitación. En una industria donde todo parece moverse deprisa, donde cada pasarela persigue la mirada del público y donde alcanzar el éxito puede convertirse en una obsesión, ¿qué ocurre cuando conseguir el sueño deja de proporcionar felicidad?

Las protagonistas tendrán que descubrirlo mientras avanzan por sus propios caminos. Y también lo hará el espectador, entre vestidos, cámaras, desfiles y talleres, hasta llegar a una conclusión que poco tiene que ver con la moda y mucho con la vida: quizá alcanzar aquello que deseamos no sirva de nada si, por el camino, perdemos esa tranquilidad que buscábamos al principio y que tiene un nombre: Ataraxia.