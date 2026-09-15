La malagueña Dcoop afirma que no ha realizado una nueva oferta por Deoleo y pide que quien la compre defienda la calidad del aceite

El presidente de la cooperativa malagueña Dcoop, Antonio Luque, ha confirmado que "hoy por hoy no tiene negociaciones" con Deoleo para su adquisición, si bien ha expresado su preocupación por que "quien la compre sea una empresa que defienda la calidad" del aceite de oliva y no cometa fraude.

En declaraciones a los periodistas tras participar en un panel en el marco de la feria agroalimentaria Auténtica, que se celebra en Sevilla, Luque ha confirmado que la cooperativa andaluza Dcoop hizo una oferta en agosto para comprar Deoleo a un precio que no ha subido y no desvelado, y ha explicado que el plazo ha vencido y ahora mismo no hay ninguna negociación sobre este asunto.

Ha incidido en que le gustaría que "quien compre Deoleo, más que sea italiano o español, que por supuesto sí que les importa, que sea una empresa que defienda la calidad y que no use esos aceites refinados que valen más baratos que los lampantes y tampoco los aceites desodorizados vendiéndolo como virgen extra" porque supondría "dinamitar el sector de cara al futuro".

Ha advertido de que esa posibilidad existe y, por tanto, ha señalado que la administración debe estar pendiente y "no permitir que eso suceda".

Interés de Dcoop por Deoleo

Luque ha confirmado el interés de Dcoop por adquirir el grupo aceitero Deoleo, pero ha reiterado que ahora mismo no hay negociaciones y solo le consta lo que lee en prensa de que están negociando con el grupo italiano Corcelli y de que hay posibilidad de volver a negociar con Acesur y con Dcoop.

Botellas de aceite de la marca Carbonell en la planta que la empresa Deoleo tiene en Alcolea, en Córdoba. / ÀNGEL GARCÍA / EFE

Ha indicado que Deoleo está trabajando con Dcoop sobre certificados de trazabilidad para garantizar la calidad del aceite y ha añadido que sería importante que "quien compre Deoleo siga trabajando en esa línea porque si no nos vamos a tener que pasar todos al otro bando".

En este sentido, Antonio Luque ha hecho hincapié en el mensaje de velar por la calidad del aceite y luchar contra el fraude, y en este sentido ha abogado por "acabar con algunos de esos operadores".

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