El parque canino de Huelin cierra tres semanas: la reforma llega tras más de dos años de reclamaciones en Málaga

El parque canino del Parque de Huelin cierra este miércoles durante tres semanas. No es un cierre cualquiera, ya que es la reforma que vecinos y el partido animalista PACMA llevan pidiendo desde principios de 2024, cuando denunciaron que el suelo de gravilla hería las patas de los perros y que el lago de al lado, sin limpiar, se había convertido en un criadero de mosquitos con riesgo de leishmaniosis.

El Ayuntamiento ha adjudicado los trabajos a la empresa Raga Medio Ambiente, con un presupuesto de casi 70.000 euros. La intervención pasa por renovar el pavimento y el sistema de drenaje (para que el agua no se acumule en el suelo cada vez que llueve, algo que llevaba años dando problemas) y por una limpieza y acondicionamiento general del espacio, pensado tanto para que los perros hagan ejercicio como para que puedan simplemente correr y socializar. El plazo es de 21 días, por lo que el parque permanecerá cerrado hasta que acaben las obras.

Por qué ha tardado tanto

En febrero de 2024, la vicepresidenta de PACMA, Cristina García, describió el estado del parque como "prácticamente tercermundista", según publicó entonces la revista El Observador. La denuncia era muy concreta: pedían cambiar la gravilla por arena, porque los perros se hacían heridas en las almohadillas de las patas y algunos llegaban a tragarse las piedrecitas, con los problemas digestivos que eso conlleva; reforzar el vallado, que consideraban demasiado bajo e inseguro (de hecho, denunciaba que unas semanas antes se había repintado, pero seguía sin cumplir una altura mínima de seguridad); y limpiar tanto el parque como el lago contiguo, cuya suciedad favorecía la proliferación de mosquitos.

El Ayuntamiento no respondió. Pasaron los meses sin que se moviera nada y, ante el silencio, PACMA acabó pidiendo la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz. La reunión llegó en noviembre de 2024, casi nueve meses después de la primera denuncia: representantes municipales del departamento de Parques y Jardines se sentaron con la coordinadora provincial de PACMA, Carmen Sánchez, y con una mediadora del Defensor del Pueblo. Según relató la propia organización, los técnicos se mostraron receptivos y dispuestos a hacer cambios, pero avisaron de que todo dependería del presupuesto disponible y que no llegaría antes de 2025.

Ese plazo se ha cumplido con creces (estamos ya en septiembre de 2026) y da una idea de lo que tardan este tipo de actuaciones en pasar de la promesa en una reunión a las obras reales sobre el terreno. Once meses de trámites, adjudicación y calendario, mientras el parque seguía en las mismas condiciones que motivaron la queja original.

El parque, en el mapa más amplio

Huelin es solo una pieza de una red que Málaga ha ido ampliando en los últimos años: 22 parques caninos repartidos por los 11 distritos de la ciudad, algunos incluso dentro de parques forestales, más una playa canina en La Araña, junto al arroyo de Totalán.

La red sigue creciendo. En las próximas semanas abrirá uno nuevo en la barriada de Puerta del Mar, en Carretera de Cádiz (el mismo distrito de Huelin), que da continuidad al que se inauguró en noviembre de 2025 en Finca La Palma (Teatinos-Universidad). Además, hay dos actuaciones más en marcha: el nuevo parque de Frank Capra, con obras iniciadas en marzo, que tendrá 1.000 metros cuadrados vallados, pavimento adaptado y dos fuentes para perros; y una ampliación del parque de la calle Lexicógrafa María Moliner, también en Carretera de Cádiz, que se dividirá en dos espacios separados según el tamaño del animal: uno para perros grandes y medianos, y otro para pequeños.

Que precisamente el distrito de Carretera de Cádiz concentre tres actuaciones (Huelin, Puerta del Mar y la ampliación de Lexicógrafa María Moliner) da una pista de por dónde está creciendo la demanda de este tipo de espacios en la ciudad.ciudad.