La oposición municipal se divide por la permanencia de Venus y Neptuno en el Puerto de Málaga

Las estatuas de Venus y Neptuno no se retirarán del Puerto de Málaga, tal y como estaba previsto para este miércoles, y la decisión ha vuelto a poner en pie el debate político sobre uno de los espacios más simbólicos de la ciudad. El giro se ha producido después de que el escultor Ginés Serrán donara ambas piezas al Ayuntamiento, lo que ha permitido al Consistorio pedir a la Autoridad Portuaria que autorice su permanencia más allá del plazo de seis meses fijado en marzo. La entidad portuaria ha aceptado la solicitud, y la decisión ha generado reacciones muy distintas entre los grupos de la oposición: desde quienes reclaman explicaciones y participación ciudadana hasta quienes piden la retirada inmediata de las esculturas o directamente celebran que se queden.

Vistas de las dos esculturas de artista Ginés Serrán que presiden la entrada del puerto de la capital / Álex Zea

Un giro de última hora

La polémica llega justo cuando se cumplía el plazo que la propia Autoridad Portuaria había fijado en junio, cuando redujo de 25 años a solo seis meses la permanencia autorizada de «Las Columnas del Mar». Ese plazo expiraba este miércoles 16 de septiembre, día en el que estaba previsto el desmontaje. Pero la donación de las piezas por parte del escultor Ginés Serrán al Ayuntamiento cambió el escenario: al pasar la titularidad al Consistorio, la Autoridad Portuaria ha aceptado ahora la solicitud municipal para que se queden, con una autorización que su presidente, Carlos Rubio, sitúa entre «seis meses a un año, de momento», y que exigiría una nueva petición si el Ayuntamiento quisiera prolongarla más allá de ese margen.

Rubio evita pronunciarse sobre si está o no de acuerdo con la decisión, pero sí reconoce que el nuevo escenario es «mucho más positivo» para la entidad portuaria, al pasar de ceder el espacio a un particular a hacerlo a una administración. Sobre la reacción previsible, admite que «los mismos grupos que se opusieron en su día se van a oponer ahora», aunque insiste en que el sentir mayoritario entre los vecinos es favorable.

Entre la participación ciudadana y la exigencia de retirada

PSOE y Con Málaga coinciden en el fondo (ninguno de los dos comparte la forma en que se ha resuelto el asunto), aunque difieren en el remedio. El PSOE reclama que se abra un proceso de participación ciudadana real antes de decidir si el conjunto escultórico se queda de forma permanente. Su portavoz, Mariano Ruiz Araujo, acusa a Francisco de la Torre de haber resuelto «de manera unilateral, sin preguntar a nadie» el futuro del espacio, y contrapone las 12.000 firmas presentadas por el entorno del escultor (que dice no haber visto) con las más de 50.000 recogidas para reclamar un bosque urbano en los terrenos de Repsol, que el alcalde no habría atendido con el mismo criterio. La concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez ha ido más lejos al hablar de «argucias por la puerta de atrás» para evitar el debate público, y ha pedido al alcalde que explique «qué favores tiene que pagar» para garantizar la permanencia de las estatuas.

Esculturas Ginés Serrán, Puerto de Málaga / Alfonso Vázquez

Con Málaga, por su parte, exige directamente la retirada. Su portavoz adjunta, Toni Morillas, acusa a De la Torre de mentir a los malagueños al incumplir el compromiso de retirar las estatuas pasados los seis meses, un plazo que, recuerda, se fijó después de que instituciones como la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo o el Ateneo de Málaga cuestionaran públicamente la instalación por su ubicación junto a un Bien de Interés Cultural. Morillas vincula además la permanencia de las esculturas con una denuncia administrativa que su grupo presentó hace meses y que, según denuncia, sigue sin resolverse: «Siguen existiendo muchas dudas y sospechas en torno a cuál fue el procedimiento administrativo que se utilizó en relación a esta cesión.» La edil subraya también lo que considera un doble rasero del alcalde con las firmas ciudadanas, y pone como ejemplo el caso del Cenachero, desplazado de su ubicación original en la Plaza de la Marina, para denunciar lo que describe como un «modus operandi» del equipo de gobierno con el patrimonio simbólico de la ciudad.

Vox, la única voz a favor

Vox es el único grupo que no cuestiona la decisión. Su portavoz, Antonio Alcázar, explica que la formación optó desde el principio por la cautela, evitando entrar en la polémica inicial sobre si debían instalarse o no, dado que su colocación era ya un hecho inminente. Una vez instaladas, dice, prefirieron esperar y valorar el conjunto en su ubicación real (tamaño, emplazamiento, impacto visual) antes de fijar postura. Alcázar sostiene que, tras ese periodo de evaluación, las esculturas no les desagradan, y diferencia su planteamiento del de «los partidos de la izquierda», a los que reprocha haber dedicado meses a propuestas alternativas que él considera poco serias. Según el portavoz de Vox, el sentir vecinal recogido por su formación es mayoritariamente favorable a que las estatuas permanezcan, y es ese criterio el que dicen respetar por encima de la polémica política.

Los colectivos culturales insisten en el desmontaje

Al margen del debate político, varios colectivos culturales (entre ellos la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, el Ateneo de Málaga, la Sociedad Económica de Amigos del País y el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales) han reclamado que se cumpla el acuerdo original y se proceda al desmontaje este mismo miércoles, «en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Autoridad Portuaria».