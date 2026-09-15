El parque de atracciones de Málaga perfecto para acudir en familia con 700 metros cuadrados de camas elásticas, toboganes y piscina de bolas: hay talleres y espectáculos todas las semanas

Un parque de atracciones con toboganes, camas elásticas, piscinas de bolas y paredes de escalada en el que, además, los más pequeños pueden disfrutar todas las semanas de talleres y espectáculos. Así es Limón Loco Málaga, un entorno perfecto para acudir en familia con 700 metros cuadrados repletos de juegos para todas las edades situado en Carretera de Cádiz.

Este parque infantil que cuenta con sedes en distintas ciudades del país se ha posicionado como uno de los enclaves favoritos para visitar con niños debido a la amplia variedad de opciones de ocio y diversión que ofrece.

Toboganes, camas elásticas y piscinas de bolas en Málaga

De ese modo, en su recinto, al que se puede acudir tanto por horas como para celebrar cumpleaños y demás evento, los usuarios pueden encontrar todo tipo de atracciones.

Entre ellas destacan las piscinas de bolas, camas elásticas y paredes de escalada, así como sus toboganes, zona de habilidades, hinchables y juegos.

Talleres y espectáculos en este parque de atracciones de Málaga

Y para ofrecer la experiencia más completa posible, este centro ofrece talleres y espectáculos todas las semanas para "que los peques aprendan, experimenten y se diviertan mientras crean cosas increíbles", tal y como aseguran desde el propio recinto.

Por ello, el parque organiza cada viernes distintos espectáculos repletos de "música, aventuras, diversión y animación en directo", que se desarrollan a las 18.00 horas y se pueden disfrutar de forma gratuita con la entrada al parque.

Shows de Barbie Vaquera y Maribel en Málaga

Los próximos 'shows' que se celebrarán este mes serán el de Barbie Vaquera este próximo viernes y el de Maribel, de la película 'Encanto', el 25 de septiembre.

Los talleres, por su parte, se llevan a cabo los sábados de 11.00 a 13.00 horas con una entrada de 11,90 euros que incluye una hora de taller y una hora de juego en el parque.

Durante este mes de septiembre ya se han celebrado los talleres de cuadro de hilos y de pintura con sal, mientras que las próximas ediciones serán este sábado con un taller para bebés de entre 1 y 3 años, y la actividad de manualidades de animales para el próximo 26 de septiembre.

Precios de Limón Loco Málaga

Los precios para entrar en el parque y disfrutar de sus atracciones dependen del día de la semana en el que se acuda al local. De ese modo, la entrada de lunes a jueves es de 6,90 euros por 30 minutos y 9,90 euros por una hora, mientras que de viernes a domingo y festivos el precio es de un euro más.

En el caso de adquirir un pase diario, disponible de lunes a viernes, es de 15 euros, mientras que existe la opción de acudir con bebés de hasta 3 años durante toda la semana de las 10.00 a las 15.00 horas por 5,90 euros la hora.

De igual modo, las tarifas incluyen la opción de disfrutar de su 'Limón Pass', que incluye seis horas de juego por 29,90 euros, válido para gastar en un margen de 30 días.

Cumpleaños en terraza o dentro del parque

Para quienes prefieran acudir al parque para celebrar su cumpleaños, puede hacerlo en su terraza desde 8,90 euros por niño y dentro del parque desde 12,90 euros, precio que aumenta en 2 euros más de viernes a domingo y festivos.

Este precio incluye agua, aperitivos y snack, regalo para el cumpleañero, cono de chuches, diploma y una hora gratis para la próxima visita para el cumpleañero, mientras que quien desee disfrutar de su menú infantil, que incluye bocadillo, perrito o porción de pizza además de bebida y un mini granizado debe abonar 5,90 euros por niño.

Cafetería, horario y ubicación de este parque de

Además, en su cafetería se pueden degustar de toda clase de bebidas y platos, como bites de gouda, lasaña, anillo de gouda, nachos rellenos de guacamole y queso, gofres, bocadillo, croissants y perritos.

Este parque de atracciones se puede visitar de lunes a domingo de 10.00 a 22.00 horas en su local de calle Héroe de Sostoa número 92 de Carretera de Cádiz, en Málaga capital.